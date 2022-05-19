Гороскоп на 19 мая 2022 по картам Таро: все знаки Зодиака

Судьба приготовила сюрпризы многим знакам, однако особенно под ее прицел попали Тельцы и Весы. А вот Скорпионам в этот день нужно контролировать свои эмоции.

Гороскоп на четверг, 19 мая 2022 года для всех знаков Зодиака по картам Таро.

Об этом пишет Слова и фразы.

Овен – Верховная Жрица

Карты Таро говорят, что 19 мая Овнам желательно не терять над собой контроль, чтобы не попасть в ситуацию, которая вытянет из них слишком много сил и энергии.

Телец –​​​​​​​ Звезда

Благоприятный день для Тельцов для начала чего-то нового. Если вы ищете работу – высылайте в этот день резюме. Если хотите подкорректировать фигуру – начните бегать.

Близнецы – Отшельник

Близнецы, 19 мая вам стоит побыть наедине с собой и помедитировать. Это поможет понять себя и свои желания, получить ответы на вопросы, которые вас беспокоят.

Рак – Влюбленные

Карты Таро советуют Ракам 19 мая провести большую часть времени с любимым человеком. Это благотворно повлияет на них обоих. Все остальное вполне может подождать.

Лев –​​​​​​​ Паж Кубков

Львы, большинство планов на 19 мая будут удачно реализованы, если вы позаботитесь о своем здоровье. Правильное питание, немного спорта, много свежего воздуха, сна и вы – непобедимы.

Дева – Мир

Легкость будет сопровождать Дев в этот день. Вполне вероятно, что именно 19 мая вам удастся принять решение, которое кардинально изменит привычный ход вещей в лучшую сторону.

Весы – Солнце

День будет удачным в финансовом плане. Можете ожидать премии или увеличения зарплаты. Вечером не забудьте уделить время родным и близким.

Скорпион – Воздержание

Карты Таро предупреждают Скорпионов: различные дела и проблемы окружат вас со всех сторон, заставят проявить максимальную активность и работоспособность. Придется подчиниться.

Стрелец –​​​​​​​ Двойка Денариев

Стрельцы, все ваши желания 19 мая будут сбываться легко и просто, главное – пропишите их на бумаге. Также этот день будет удачным для решения личных проблем.

Козерог – Рыцарь Мечей

Козерогам 19 мая необходимо настроиться на активную деятельность. Их ждет много проблем. Вероятно, что к концу дня они почувствуют усталость и раздражение.

Водолей –​​​​​​​ Башня

Водолеев 19 мая ждут приятные хлопоты. Вы можете с головой окунуться в семейные дела, оставив работу на другой день.

Рыбы – Колесница

Рыбы, 19 мая вы почувствуете, как на работе растет напряжение. Если есть такая возможность, возьмите кратковременный отпуск. Подумайте, чем вы действительно хотите заниматься и что для вас важно.