Гороскоп на 19 сентября 2022 по картам Таро: все знаки Зодиака

У Стрельцов события дня будут развиваться вовсе не так, как нужно.
Овен – карта дня Таро “Тройка кубков” (в перевернутом положении)
Вам следует проявить осторожность, чтобы не попасть под влияние эмоций. В этот день будет велико желание поддаться соблазнам и нарушить запреты. Постарайтесь не терять голову.
Телец– карта дня Таро “Маг” (в перевернутом положении)
В этот день вам лучше не участвовать в решении важных вопросов, потому что вы неадекватно воспринимаете ситуацию и склонны к совершению ошибок. Отложите все на другой день.
Близнецы – карта дня Таро “Семерка мечей”
Обстоятельства этого дня дадут возможность действовать не очень правдивыми методами ради достижения поставленной цели. Имейте в виду, что вы рискуете нанести урон своей репутации.
Рак – карта дня Таро “Девятка пентаклей”
Это ваш счастливый день, который желательно посвятить своим прихотям и капризам, занимаясь приятными для вас делами. Судьба будет вам благоволить и выполнять любые желания.
Лев– карта дня Таро “Смерть” (в перевернутом положении)
Будьте готовы, что события этого дня будут буквально выбивать вас из колеи. И чем сильнее вы будете пытаться влиять на ситуацию, тем больше проблем появится. Лучше просто переждать.
Дева– карта дня Таро “Пятерка пентаклей”
Это не лучший для вас день в финансовой сфере. Будьте готовы к убыткам, неудачным покупкам, неоправданным денежным тратам и вложениям. Также вас могут просто обокрасть.
Весы– карта дня Таро “Паж кубков”
В этот день вам представится возможность получить новые и интересные знания, которые пригодятся в будущем. Это наполнит вас творческой энергией и стремлением познавать мир.
Скорпион– карта дня Таро “Тройка пентаклей”
Можете рассчитывать на то, что ваши труды не останутся незамеченными, а будут оценены по достоинству. Вы получите одобрение окружающих, а также материальную награду от начальства.
Стрелец – карта дня Таро “Башня” (в перевернутом положении)
События этого дня будут развиваться вовсе не так, как нужно вам. А потому, если вы что-то планировали, перенесите все важные дела на другой день. Вам лучше побыть в уединении.
Козерог– карта дня Таро “Четверка кубков” (в перевернутом положении)
День будет наполнен приятными сюрпризами. Будьте готовы к новым эмоциям и впечатлениям. Главное – не замыкайтесь в четырех стенах, чтобы не упустить свой подарок Судьбы.
Водолей– карта дня Таро “Туз пентаклей” (в перевернутом положении)
Вас ожидает приятная денежная удача. Но будьте осторожны: в стремлении разбогатеть не поддавайтесь искушению жадности и зависти. Иначе эти качества отпугнут благополучие.
Рыбы– карта дня Таро “Двойка жезлов”
День умственного труда, обучения, обдумывания и построения планов на будущее. Даже самые фантастические мечты этого дня способны превратиться в реальность, если очень захотеть.