Гороскоп на 19 января 2023 по картам Таро: все знаки Зодиака

ОВЕН – Шут

Карта Шут символизирует нашего внутреннего ребенка: возможно, вас ждет начало чего-то нового, либо же вы посмотрите на привычные вещи кардинально по-другому. Сегодняшний день подарит вам что-то вроде озарения. Вы сделаете неожиданные выводы относительно ситуации, которая, казалось бы, была давно уже проанализирована и ничего нового открыть для вас не могла.

Об этом пишет Слова и фразы.

ТЕЛЕЦ – Король мечей

Король мечей сам по себе символизирует прогресс личностного развития. В контексте гороскопа он обозначает разговор, который вам предстоит перенести именно сегодня. Он может быть весьма нелегким, но зато расставит по местам многие аспекты вашей жизни. Возможно, именно в этот день вы сумеете проложить себе путь к власти, которой так давно ожидали. Но, Таро предупреждает, что стоит все же с осторожностью относиться к подаркам судьбы, так как удача может вскружить вам голову.

БЛИЗНЕЦЫ – Отшельник

Эта карта Таро обозначает добровольно избранное одиночество и уединение. Близнецам расклад на четверг пророчит вам самокопание, но все же это поможет разобраться в себе. Вам стоит заняться внутренним исследованием и не реагировать на любые выпады со стороны окружения. На самом базовом уровне Отшельник означает изоляцию, скорее всего, именно это пойдет вам на пользу в этот день. Постарайтесь избегать шумных компаний.

РАК – Воздержание

Представителям этого знака Зодиака стоит постараться отыскать баланс между добром и злом. Карта Воздержание символизирует достижение золотой середины между крайностями. Следовательно, вам стоит правильно расставить приоритеты и определить, что важнее всего именно в настоящий момент.

ЛЕВ – Дама жезлов

Эта карта сообщает о том, что в данной ситуации актуальны для вас как никогда претензии на лидерство, ведь на кону гордость и честолюбие. Эта карта всегда выпадает людям, которые чутко откликаются на амбиции, стремление к независимости и самостоятельности, к успеху в карьере, в социальной жизни. Также гороскоп на сегодня пророчит Львам уверенные шаги к самореализации и личностному росту.

ДЕВА – Пятерка денариев

Карта Пятерка денариев, как правило, выпадает для людей, живущих сердцем. Она поддерживает духовное начало, иногда разрушая материальное (так болезнь тела нередко наставляет дух на путь истинный). Гороскоп на четверг по картам Таро может сулить потерю чего-то материального и приобретение взамен житейского опыта, извлечение урока.

ВЕСЫ – Тройка мечей

Тройка мечей говорит не только о печали и скорби, но и об активном конфликте, бурлящих чувствах гнева и раздражения. Она несет в себе информацию о человеческой слабости, безволии, о крахе иллюзий и намерений, о беспомощности перед проблемами и трудностями. Тройка Мечей всегда символизирует собой стремление к недостижимому идеалу, отказ от действительности и, вместе с тем, неспособность от этой действительности уйти. Или, другими словами, попытку решить задачу неподходящими способами.

СКОРПИОН – Верховная жрица

Эта карта подразумевает для представителей этого знака Зодиака глубинные, подсознательные силы: интуицию, внутренний голос, предчувствия, дающие твердую уверенность без логических доводов; а также терпение. Вам нужно научиться выжидать нужный момент для активных действий.Не стоит активно вмешиваться в происходящий процесс: подождите немного, и дела сами примут нужное вам направление.

СТРЕЛЕЦ – Дама жезлов

Карта Дамы жезлов – властная правительница, и ее решения благородны и хорошо продуманы. К своим после­дователям она относится с благоразумием, щедростью и под­держкой. Вы в настоящее время обладаете урав­новешенным характером и способны действовать смело и властно. Ваши личные отношения базируются на зрелом понимании, вы преданны и проницательны. Сегодня вам стоит просто проявить настойчивость.

КОЗЕРОГ – Тройка кубков

Тройка кубков означает, что первоначальный эмоциональный импульс принимает некие удовлетворительные формы. При этом одна эмоция может подменяться другой, более приемлемой. Подобные игры обычно происходят на уровне подсознания. Карт Тройка кубков несет идею понимания процессов жизнетворчества и сознательного включения чувств в эти процессы: переключение из внутреннего мира во внешний и, наоборот, от внешних впечатлений к богатству своей души.

ВОДОЛЕЙ – Девятка денариев

Эта карта считается признаком финансового успеха, выигрыша, крупной и часто неожиданной прибыли. Она означает поворот к лучшему, везение, удачное стечение обстоятельств, материальное благосостояние и перемены, которые позволяют сделать жизнь гораздо более комфортной. Гороскоп на завтра предсказывает исключительный успех, который достигнут, благодаря личным талантам, усилиям и совершенно не портит личность.

РЫБЫ – Пятерка кубков

Карта обозначает разочарование, скорбь об утраченном. Это, с одной стороны, может означать несбыточность того, на что человек очень сильно рассчитывал, а с другой – переживания по поводу расставания с чем-то важным и значимым.Гороскоп на четверг сулит вам трудный период, но, в то же время, она символизирует и четкую светлую полосу. Определенно вас ждет успех, просто постарайтесь изменить привычное течение событий.