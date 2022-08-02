Гороскоп на 2 августа 2022 по картам Таро: все знаки Зодиака

Овен – Пятерка Кубков

Вам выпала очень красивая карта, но ее смысл вряд ли вам понравится. На ней изображен человек, погруженный в тяжелые размышления.

Об этом пишет Слова и фразы.

Он смотрит на пустые кубки, он разочарован и опечален. Сегодня что-то может огорчить вас. Например, сорвался ваш план, подвел человек, на которого вы рассчитывали или оказалось, что ваши труды были напрасны. Но внимательно посмотрите на карту. Таро дают вам подсказку: 2 кубка из 5 по-прежнему полны.

Телец – Отшельник

Эта карта имеет несколько значений, первое из которых – стремление к “уходу от мира” и уединению. Сегодня у вас может появиться такое желание. Второе значение – духовное водительство. Возможно, вы встретите человека, который направит вас на путь истинный или не позволит сбиться с пути. И, наконец, третье значение говорит о позитивных переменах в вашей жизни – не в последнюю очередь благодаря помощи мудрых людей вокруг, а также подсказкам вашего Высшего Я.

Близнецы – Сила

Вам выпала очень интересная карта! Прежде всего, необычен сам сюжет: женщина то ли усмиряет, то ли ласкает хищника. Ее первое значение – усмирение своих страстей, их полное подчинение и контроль над ними. Второе значение – гармоничный союз двух совершенно противоположных людей. И, наконец, есть тут и подсказка: речь здесь о победе не силой мышц и не железными аргументами, а мягкостью, деликатностью, дипломатией и даром убеждения. Имейте это в виду, если хотите добиться успеха.

Рак – Рыцарь Кубков

Эта карта – о любви. Этот Рыцарь не представляет своей жизни без романтики, отношений, прогулок под луной и бесконечных разговоров с любимым человеком. Похоже, в этот летний день вы с головой можете окунуться в море чувств и эмоций, начисто отключив логику и здравый смысл. Хорошо это или плохо? Все зависит от задач, которые стоят перед вами сегодня. Если вы не должны принимать важных решений, если вы можете позволить себе расслабиться, этот день может стать по-настоящему прекрасным.

Лев – Десятка Кубков

Это одна из лучших карт колоды. Это можно понять по множеству позитивных символов, которые присутствуют на ней: радуга, кубки, выстроившиеся в ряд, счастливая семья, дети и яркое солнце. Этот день может принести вам массу позитива, прежде всего, в эмоциональном плане. Эта карта – карта радости и удовлетворения. Что ж, наслаждайтесь, но не забывайте делиться этим богатством с другими.

Дева – Умеренность

В первоначальном варианте этой карты ее главным героем был архангел Михаил. Ее главная тема – управление временем. Сегодня вы можете научиться идеальному таймингу или, наоборот, поймете, что пора, наконец, заняться организацией своего графика. Еще одно значение – определение правильной меры, в материальном или духовном смысле.

Весы – Страшный Суд

Не бойтесь названия этой карты. На самом деле она очень позитивна. На ней изображена сцена из Библии, в которой говорится о “последнем дне”, когда “ангел вострубил” и мертвые “восстали из могил”. Точно так же и вы сегодня можете “воскреснуть из мертвых”, почувствовать новый прилив сил и вдохновения. Кроме того, эта карта – о тотальном прощении. Сегодня вам могут быть прощены все грехи и ошибки. Воспользуйтесь моментом, чтобы попросить прощения у тех, кому должны или кого обидели.

Скорпион – Мир

Это удивительная карта, символизирующая завершение большого пути, триумф и достижение желанной цели. Причем, речь здесь не просто о каком-то обыденном, земном деле, о плане, который реализовался. Эта карта – о глобальной перемене. “Мир” в данном случае означает умиротворенное состояние человека, который постиг высшую Истину, который перестал быть рабом своих желаний и страстей и который научился ценить каждый миг жизни.

Стрелец – Верховная Жрица

Это Папа Римский женского рода – “Папесса”. Достаточно взглянуть на фигуру этой женщины, чтобы понять: речь здесь идет о медитации, трансе, погружении в себя, а также о высшем знании (его символ – священный свиток в руках). День может быть связан с вспышками интуитивного прозрения, с подсказками, со “знаками”, на которые следует обращать особое внимание, а также с желанием получения информации духовного свойства.

Козерог – Императрица

Императрица – карта плодородия и плодовитости во всей ее аспектах. Символы богатого урожая говорят о том, что свой “урожай” сегодня можете получить и вы. В виде новых идей или проектов, в виде финансовых поступлений, наследства или просто прилива сил. Что бы вы ни делали сегодня, успех гарантирован. Кстати, еще одно значение карты – плодовитость в прямом смысле: беременность.

Водолей – Колесница

Сегодня Таро обещают вам ответственное задание, почет и уважение. Посмотрите на карту и обратите внимание на то, что главное в ней – не скорость движения колесницы, а особо ценный груз, который она везет. Вам могут доверить что-то действительно ценное – как в материальном, так и в другом смысле. Посмотрите также на звезду, которая венчает голову возницы. Это знак благословения ваших трудов Свыше. День обещает быть одновременно и продуктивным, и приятным.

Рыбы – Рыцарь Денариев

Вам выпала денежная карта. На ней изображен рыцарь, который не спеша едет по полю, занятый подсчетом своих финансов. Сегодня и вы можете посвятить день подведению промежуточных итогов своей деятельности или оценке своего благосостояния. Вы останетесь довольны результатами. Причем, ваши перспективы позитивны. На это указывает мирный пейзаж и равнина – символ спокойного, беспроблемного продвижения вперед.