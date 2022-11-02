Гороскоп на 2 ноября 2022 по картам Таро: все знаки Зодиака

Гороскоп на вторник, 2 ноября 2022 года по картам Таро рекомендует Львам и Рыбам быть максимально осторожными, а Девам насладится этим днем сполна.

ОВЕН – Влюбленные

Ваш путь от сознания к подсознанию будет сложным и тернистым, но он покажет вам дорогу от плотских желаний и эмоций к высоким духовным отношениям.

Об этом пишет Слова и фразы.

ТЕЛЕЦ – Двойка жезлов

В такие дни лучше занять нейтральную позицию. Если от вас будут требовать большего, можете высказать или выразить свое отношение, но не принимайте на себя никаких обязательств. Это лучше будет сделать завтра.

БЛИЗНЕЦЫ – Десятка жезлов

Либо вы сами возьметесь за дело, которое потребует всех ваших сил и даже больше, либо вам поручат дело, которое покажется вам невыполнимым вначале. Но, если дело того стоит, соберитесь с силами и рискните.

РАК – Паж денариев

Вам представится шанс, на который вы можете смело рассчитывать, даже если ничего подобного не ожидали. “Держите нос по ветру” и реагируйте сразу, когда вам предложат, например, заключить выгодную сделку, оказать практическую помощь или моральную поддержку.

ЛЕВ – Суд

В вашу жизнь придет новое. Постарайтесь понять смысл возложенной на вас задачи и выполнить ее с честью. Эта карта – символ изменений, которые либо происходят в вашей жизни в настоящий момент, либо вот-вот обрушатся на вас.

ДЕВА – Пятерка мечей

Эта карта говорит о том, что вам всегда необходимо выигрывать. Вы испытываете такое желание. Вам придется ввязаться в бой против чьей-то подлости, злонамеренности или клеветы.

ВЕСЫ – Четверка жезлов

Вы можете выразить себя полностью. Не бойтесь, что вас за это “накажут”. Смело сделайте первый шаг в отношениях с другим или другими. Вы убедитесь, что вам рады. Речь, кстати, может идти и о флирте. Приветствуйте этот день.

СКОРПИОН – Восьмерка кубков

Откажитесь от привычного, ищите новые пути. Вам так или иначе придется расстаться с тем, что вам было давно или хорошо знакомо, или казалось само собой разумеющимся. Нет, вас не изгоняют, просто настала пора искать новые пути.

СТРЕЛЕЦ – Двойка денариев

Проявите гибкость и попробуйте поиграть со всеми возможностями. Вам не следует ни к чему относиться слишком серьезно. Лучше повеселитесь. Этот день вам надо прожить играючи.

КОЗЕРОГ – Король кубков

Воспользуйтесь предоставленным шансом, он обещает вам большую удачу. Хотя, возможно, вы предпочтете использовать этот день для того, чтобы разрешить наконец какую то застарелую проблему или “зарыть топор войны”, помирившись с кем-то.

ВОДОЛЕЙ – Шестерка мечей

Приветствуйте наступивший день, ибо он полон даров. Радуйтесь жизни и полноте бытия, и не забудьте поблагодарить судьбу за все то, что она дала вам. Лучше всего будет разделить эту радость с вашими близкими и друзьями.

РЫБЫ – Солнце

Вам предстоит приняться за что-то новое. Может быть, это будет учеба или новое задание по работе, а может быть, и осуществление какого-то давно вынашиваемого желания.