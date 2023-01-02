Гороскоп на 2 января 2023 по картам Таро: все знаки Зодиака

ОВЕН – Девятка Жезлов

Девятка Жезлов означает упрямство, сопротивление какой-либо ситуации или событию, от которых мы ожидаем лишь неприятностей.

Об этом пишет Слова и фразы.

Ваш настрой заранее неверный – вы накручиваете себя и всех окружающих, обрекая их на неудачу и тревоги. Гороскоп на понедельник советует Овнам пересмотреть свои взгляды на чужие интересы и потребности.

ТЕЛЕЦ – Паж Жезлов

Гороскоп на завтра по картам Таро сулит вам некое приключение. Обычно это возможность выйти за рамки привычной сферы интересов. Вы давно хотели рискнуть и попробовать что-то новенькое. Остается только согласиться на поступившее предложение и отправиться на встречу чему-то новому.

БЛИЗНЕЦЫ – Пять Мечей

Пятерка мечей означает обострение конфликта, мерзкий скандал, “удары ниже пояса”, низость и подлость. Вы должны обороняться, поскольку вам грозит опасность. Есть вероятность, что неприятная ситуация, что назревает, заденет большое количество людей. Но больше всего пострадаете именно вы, так что гороскоп на сегодня особенно советует Близнецам быть осторожными и терпеливыми.

РАК – Император

Карта символизирует наше стремление к стабильности, безопасности и последовательности. Условия существования, которые сейчас сложились в вашей жизни, вас не устраивают, вы стремитесь уйти от текущего положения дел. Сделайте наконец-то решительный шаг, ибо перемены сами по себе не наступят.

ЛЕВ – Туз Кубков

Туз Кубков – одна из самых лучших карт в колоде Таро Снов. Спектр значений этой карты включает в себя радость, благодарность, удовлетворение, успех, счастье и единение. Все зависит от того, что же вы себе выберете. То есть, что бы вы сегодня не делали – все принесет радость и нужный опыт.

ДЕВА – Шестерка Мечей

Гороскоп на завтра указывает на перемены, благодаря которым вы достигнете новых берегов. Вы должны “держать лицо” и бороться за свое место под солнцем, освещая свой путь благими намерениями. Если будете действовать именно так, вы успешно достигнете тех перемен, которые вам нужны. На пути будут сложности и преграды, но не стоит поворачивать назад.

ВЕСЫ – Сила

Карта Сила основана на глубокой внутренней гармонии. Гороскоп на завтра говорит: ваша цель не в том, чтобы победить инстинкты или научиться их преломлять, а в том чтобы правильно пользоваться всем, что дает природа. Любовь, мягкость и настойчивость – те качества, который сегодня преобладают по отношению в себе любимому.

СКОРПИОН – Девятка Денариев

Девятка Денариев – карта финансового успеха, крупного и часто неожиданного выигрыша. Кажется, сегодня вам подкинут хорошенькую сумму, и все это – награда за те усилия и старания, которые вы ранее продемонстрировали для достижения благой цели. При чем вы не преследовали собственную выгоду. Вселенная ценит благородные поступки, поэтому ваши дары уже на пути к вам.

СТРЕЛЕЦ – Тройка Мечей

Эта карта значит выбор, сделанный вопреки чувству. Ваши чувства подавлены вашим разумом. Каждый сам для себя определяет, чем в первую очередь руководствоваться – сердцем или головой, но гороскоп на сегодня говорит, что лучше сдержаться.

КОЗЕРОГ – Паж Жезлов

Гороскоп по картам Таро сулит вам некое приключение. Обычно это возможность выйти за рамки привычной сферы интересов. Сегодня к вам может поступить неожиданное предложение по работе или подработке, которое сначала покажется вам странным. Но его стоит принять, и тогда вы сможете легко решить настигшие вас финансовые трудности.

ВОДОЛЕЙ – Колесо Фортуны

Колесо – это очень простая метафора: судьба, ощущение, что наше предназначение определяется поворотом некой космической машины. И правда, в понедельник вы окажетесь полностью в распоряжении вселенной. Даже не думайте ничего менять, или пытаться пойти в другую сторону. От судьбы не уйдешь.

РЫБЫ – Башня

Башня в Таро говорит о том, что вы довольно долго считали свое положение стабильным и безопасным, и вдруг все рухнуло. В один момент вас осенило: вы стоите на месте, а для благополучной жизни стоит постоянно двигаться и, возможно даже, переступать через себя. Подумайте о своем статусе в обществе: не делали ли вы в последнее время ничего такого, что могло бы вас скомпрометировать?