Гороскоп на 20 февраля 2022 по картам Таро: все знаки зодиака

Львам и Девам следует отдохнуть, а вот Овнам и Ракам, наоборот, поработать.

ОВЕН – Верховная жрица

Эта карта связана с Луной, со стихией воды. Это всегда тайна. Карта стресса. Она означает двойственность, неопределённость, непредсказуемость. Также, жрица может обозначать интуицию и пассивное восприятие происходящих событий. Вам придется подстраиваться под обстоятельства.

ТЕЛЕЦ – Правосудие

Правосудие это одна из тех карт, название которых также является хорошим описанием значений. В жизни вам часто приходится сражаться, чтобы завоевать справедливое отношение к себе или к тем, кто обездолен и лишен права голоса.

БЛИЗНЕЦЫ – Солнце

Эта карта означает предельный расцвет сознания, по контрасту с Луной, которая освещает глубины подсознания. В этот день вас ожидает праздник, удача во всех делах, связанных с домом, семьей и здоровьем.

РАК – Паж мечей

Ветер будет дуть против вас. Вас будут критиковать, ваши предложения могут отвергнуть. Будьте готовы к этому и не пытайтесь тут же перейти в контратаку. Возможно, та критика, которую вам придется выслушать, действительно содержит немало ценного. Прислушайтесь к ней.

ЛЕВ – Четверка кубков

Внимательно проследите за своим настроением. Какая нибудь дурацкая мелочь может вызвать у вас обиду. И даже если у вас действительно есть причина для огорчений, не увлекайтесь своим горем. Иначе вы легко можете упустить благоприятный шанс, который уже так близок.

ДЕВА – Тройка жезлов

Либо у вас уже очень прочная позиция, либо в этот день вы наконец взойдете на “плато”, с которого перед вами откроются широкие перспективы. Используйте же этот шанс, чтобы осознать свои возможности, заглянуть в будущее и выбрать нужные ориентиры на пути к цели.

ВЕСЫ – Король жезлов

Вас переполняет энергия, и вы с легкостью сумеете воодушевить ею других. Если у вас пока нет конкретных планов, поставьте перед собой максимально высокую цель, и вы ее, скорее всего, добьетесь.

СКОРПИОН – Тройка мечей

Устройте себе праздник. Вы это заслужили. Все идет хорошо, и именно в том направлении как вам хотелось, так что ваше вмешательство пока больше не требуется. Можете немного побаловать себя. Проведите этот день с семьей или друзьями, доставьте радость друг другу.

СТРЕЛЕЦ – Девятка кубков

Вас ожидает очередной облом в работе, “пренеприятнейшее известие” или мучительное решение. Так что соберитесь, держите спину прямо и постарайтесь переварить это как можно скорее. Сделайте то, что должны.

КОЗЕРОГ – Дама жезлов

Вы уверены в своих силах, вы точно знаете, чего хотите, и готовы, если надо, взять на себя самую трудную часть работы. Значит, вы готовы сделать решающий шаг. Так вы сможете увлечь за собой других, которым нужны ваши оптимизм, поддержка и мудрое руководство.

ВОДОЛЕЙ – Луна

Вы блуждаете в сумерках своей души, не находя дороги, да и не зная, собственно, куда бредете. Поворачивать назад поздно, идите дальше до самой сути вещей, не ограничивайтесь поверхностным осмотром.

РЫБЫ – Влюбленные

Эта карта выпадает редко. Она значит, что в вашей душе поселилось светлое и в то же время устрашающее чувство любви. Будьте осторожны со своими желаниями и не пытайтесь спрятать их внутри своего сердца.