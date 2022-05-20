Гороскоп на 20 мая 2022 по картам Таро: все знаки Зодиака

Судьба приготовила сюрпризы многим знакам, однако особенно под ее прицел попали Рыбы и Овны. А вот Скорпионам в этот день нужно уделить внимание своим близким.

Гороскоп на пятницу, 20 мая 2022 года для всех знаков Зодиака по картам Таро.

Об этом пишет Слова и фразы.

Овен – Восьмерка мечей

Овны 20 мая могут столкнуться с конфликтами и спорами с близкими людьми. Лучше держите свои эмоции под контролем, иначе ничего, кроме обид и раздражения, это вам не принесет.

Телец – Шестерка денариев

Тельцам нужно соблюдать во всем меру: особенно это касается еды. Не налегайте на острое и соленое. День подходит для создания нового бизнеса или начала важного проекта.

Близнецы – Дама кубков

День может начаться с конфликтов на работе. 20 мая лучше отложить важный разговор с начальством, если такой был запланирован. А вот в отношениях с противоположным полом вам, наоборот, будет сопутствовать успех.

Рак – Шестерка жезлов

20 мая вы можете встретить свою старую любовь. Не исключено возобновление потерянных связей. Также будьте внимательны во время занятий спортом: тренировка может закончиться травмой.

Лев – Суд

На 20 мая можно смело планировать встречу с представителями государственных инстанций, а также важные переговоры. Уделите внимание своим близким. Вечером вас ожидает приятный сюрприз.

Дева – Солнце

Девы 20 мая могут получить неожиданную прибыль. Также день подходит для того, чтобы попросить повышения на работе – начальство вам не откажет. В отношениях с противоположным полом могут возникнуть конфликты.

Весы – Башня

Весам 20 мая можно смело проявлять инициативу. Кроме того, все ваши идеи и предложения будут положительно восприняты на работе. Однако уделите внимание своему здоровью: могут возникнуть проблемы из-за перенапряжения.

Скорпион – Колесо Фортуны

Скорпионам следует держать свои эмоции под контролем, особенно в разговоре с близкими людьми. Также старайтесь избегать категоричных суждений и не делайте слишком быстро выводы.

Стрелец – Дворец пентаклей

20 мая у Стрельцов появится возможность наладить отношения со своим партнером, а также сделать их более гармоничными. Потратите много сил на домашние хлопоты. Не бойтесь просить помощи у своих близких.

Козерог – Король мечей

Весь день Козероги будут неспокойны из-за любовных переживаний и интриг. Кроме того, все ваше внимание поглотят работа и проблемы в семье. Карты не рекомендуют назначать 20 мая деловые переговоры.

Водолей – Верховная жрица

Водолеям карты не советуют 20 мая слишком эмоционально реагировать на события дня, а также принимать все близко к сердцу. Возможно, придется делать чужую работу, из-за чего вы можете ощутить раздражение.

Рыбы – Маг

Рыб 20 мая ждет приятное знакомство, которое может сыграть важную роль в вашей судьбе. Есть риск того, что ваши действия будут неправильно поняты, что станет причиной конфликта. Не поддавайтесь на свои мимолетные желания, хорошо все обдумывайте.