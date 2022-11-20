Гороскоп на 20 ноября 2022 по картам Таро: все знаки Зодиака

Овен – Тройка Мечей– “Владыка Печали”. Ее никак не назовешь позитивной, и все же она несет эволюционный потенциал. Главный символ карты – сердце, пробитое тремя мечами. Его смысл очевиден: кто-то может ранить ваше сердце, причинить душевную боль.

Об этом пишет Слова и фразы.

Второе значение связано с необходимостью совершить какое-то неприятное, но необходимое действие. Например, решиться на серьезный тяжелый разговор, решительно отказаться от чего-то дорогого, но уже не нужного. Или сделать неприятную медицинскую процедуру.

Телец – Четверка Денариев

Эта карта посвящена накоплению материальных ценностей, их приумножению и использованию. На ней изображен зажиточный купец, который крепко держит в руках свои золотые монеты. Он сумел накопить большое богатство, и в этом его заслуга и повод для гордости. Но одновременно очевидно, что он слишком привязан к нему и не намерен расставаться даже с малой частью своего состояния. А это уже нехорошо.

Близнецы – Королева Мечей

Сегодня у вас может возникнуть острое желание независимости. Вы будете использовать свой интеллект (его символ – меч в руках Королевы), которым будете смело отсекать нити и цепи, которые, как вам кажется, превращают вас в раба. И действительно, вы можете добиться больших успехов на этом пути, в том числе продвижения по карьерной лестнице или повышения социального статуса. Но есть у этого процесса и обратная сторона медали: действуя так, вы выжигаете вокруг себя безлюдную пустыню, остаетесь в полном одиночестве на своем высоком троне.

Рак – Маг

Это самая сильная карта колоды. Маг символизирует всемогущество, силу воли, блестящий интеллект, высший профессионализм, а также неординарные экстрасенсорные способности. Таро не обещают, что сегодня вы станете магом, но гарантируют, что ваши возможности существенно возрастут. Возможны победы, в том числе карьерные, а также особое наслаждение от того, что вы делаете. Наверняка вы замечали, как приятно наблюдать за работой мастера своего дела.

Лев – Пятерка Кубков

Эта карта символизирует разочарование. На ней изображен человек в печали – 3 кубка разлиты. Возможно, сегодня вы потеряете что-то ценное – в прямом или переносном смысле. Или потеряете веру в кого-то или во что-то. Вполне возможно, что для подобного состояния имеются все причины, и все же Таро дают подсказку. Посмотрите на карту: 2 из 5 кубков все еще целы, но главный герой даже не смотрит на них. Это указание на то, что вы не замечаете возможностей, которые имеются у вас.

Дева – Император

На карте изображен человек, облеченный властью. Сегодня именно тема лидерства может стать определяющей для вас. Похоже, ваш профессионализм, мастерство, умение решать вопросы и личный авторитет возросли до такой степени, что окружающие, наконец, обратили на это внимание. Вам могут сделать интересное карьерное предложение или просто попросить возглавить какой-то процесс. Эта карта также говорит об ответственности.

Весы – Повешенный

Эта “веселая” карта имеет множество значений, и только одно из них можно считать негативным. Во-первых, этот человек жив и совсем не страдает. Во-вторых, он имеет возможность взглянуть на ситуацию под новым углом зрения. И в-третьих, это действительно некое “подвешенное” состояние, когда вы не можете влиять на ситуацию – вам отведена роль наблюдателя. Что ж, и это неплохо. Даже если вы окажетесь в таком положении, воспользуйтесь им правильно.

Скорпион – Четверка Кубков

Сегодня Таро обещают вам апатию, потерю желания что-либо делать. На карте изображен мужчина, перед которым стоят 4 полных кубка – символ множества возможностей. Но выражение его лица говорит: “Осточертело!” Его больше не интересует то, что есть. Оно приелось, стало обыденным и больше не воспринимается как ценность. Подобное настроение в этот день может быть связано с чем угодно: с надоевшими вещами, идеями или людьми. Еще одна трактовка карты – временный уход от мира для размышлений о чем-то важном.

Стрелец – Дьявол

Понятно, что эта карта – не про позитив. Но на самом деле она не так страшна, как может показаться. Ее главная тема – зависимость. Настолько сильная зависимость, что она превращает вас в раба. Сегодня Таро рекомендуют вам воспользоваться шансом стать более свободным. Подумайте, к чему или к кому вы привязаны слишком сильно? Есть ли вещи, от которых вы не в силах отказаться за все сокровища мира? Любите ли вы человека так сильно, что способны пожертвовать ради него собственным благополучием и перспективами?

Козерог – Рыцарь Жезлов

Сегодня события могут развиваться очень стремительно. Вы попадете в настоящий водоворот, по большей части позитивный. Вдохновение, устремление к новым вершинам и даже новая любовь – все это может ожидать вас сегодня. Вы также получите уникальную возможность поступать так, как велит вам сердце, а также открыто говорить о своих чувствах. И все же Таро рекомендуют не принимать важных решений.

Водолей – Шестерка Жезлов

Вам выпала карта победы и триумфа! После долгой борьбы или долгого движения к цели вы, наконец, одержите победу и получите то, к чему стремились. Уважение и почет, признание заслуг, продвижение по карьерной лестнице – день обещает быть по-настоящему успешным. Кроме того, карта означает окончание черной полосы в жизни. Таро рекомендуют прибавить скорость и смело идти на обгон конкурентов и соперников!

Рыбы – Тройка Кубков

Прекрасная карта! Похоже, что выходные у вас начнутся уже в воскресенье. Таро обещают вам приятное времяпрепровождение в компании единомышленников, коллег, друзей или знакомых. Вы сможете насладиться успехами, которые достигли в команде. Кстати, карта делает акцент именно на достижении цели в “безлидерском” формате, когда каждый член команды вносит свой важный вклад в общее дело. Карта также означает выздоровление, благодарность и счастье.