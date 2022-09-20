Гороскоп на 20 сентября 2022 по картам Таро: все знаки Зодиака

Для большинства они, к слову, будут приятными. Если в этот день будет не хватать острых ощущений – просто сделайте что-то, чего от вас не ждут окружающие.

ОВЕН – Верховная Жрица

Жрица олицетворяет источник силы, который откроется вам совершенно внезапно. Ваша интуиция подскажет, как лучше поступить в спорных ситуациях. Гороскоп на вторник советует Овнам не лезть в конфликты, если вы не имеете к ним непосредственного отношения. В другом же случае отстаивайте свою правоту.

ТЕЛЕЦ – Паж Жезлов

Гороскоп на завтра для Тельцов пророчит им яркий день. Вам поступит предложение, от которого будет невероятно трудно отказаться. Собственно, отказываться и не стоит, но определенно стоит хорошо обдумывать свой каждый шаг. Ошибки в этот день являются неприемлемыми.

БЛИЗНЕЦЫ – Восьмерка Денариев

Гороскоп по картам Таро говорит о том, что пора задуматься о своем здоровье. Займитесь организацией собственного отдыха, возьмите отпуск и проведите время интересно, с пользой для самих себя. Тогда приступать к важным делам будет намного проще.

РАК – Валет Денариев

Раки в последнее время “зависли” на одном этапе. Чтобы его преодолеть и пойти дальше, вам необходимо рискнуть. Возможно, придется попрощаться с чем-то или кем-то, но это все временно и только во благо.

ЛЕВ – Семерка Мечей

Хитрость и интриги ворвались в вашу жизнь, и вам придется с этим смириться. Не идите на поводу у тех, кто хочет вами воспользоваться, ведь это может очень плохо сказаться на будущем. Делайте так, как вам велит совесть. Ну или чувство собственной выгоды.

ДЕВА – Мир

Девам не хватает внутренней гармонии и единства со своим вторым “я”. Чтобы достичь этого в ближайшее время, гороскоп на вторник рекомендует вам посвятить свободное время не работе, а отдыху. Займитесь тем, чем всегда боялись заняться. У вас все получится.

ВЕСЫ –Рыцарь Жезлов

Гороскоп на сегодня пророчит вам несколько нервный день. Вероятно случится что-то такое, что может выбить вас из колеи. Но при этом данное событие прольет свет на правду. Вы запутались, или вас запутали недруги, но в скором времени ситуация изменится.

СКОРПИОН – Четверка Жезлов

Четверка Жезлов символизирует мир и покой. Вам давно этого не хватало, поэтому вы все чаще ощущаете себя заложником обстоятельств, или проще говоря, рыбой, которая бьется об лед. Ломайте стены, разрушайте собственные страхи и увидите, как мир заиграет новыми красками. Удача на вашей стороне, а это значит, что Скорпионам все по плечу.

СТРЕЛЕЦ – Туз мечей

Стрельцам нужно поменять собственную модель поведения, иначе наживете себе врагов. Будьте очень осторожны в высказываниях, ведь люди могут неправильно их трактовать. Недостаток информации, или ее переизбыток могут провоцировать конфликты, примите это к сведению.

КОЗЕРОГ – Четверка Кубков

Козерогам кажется, что в настоящее время в жизни происходит только плохое, но посмотрите вокруг – у вас все получается, как никогда раньше. Воспользуйтесь своим преимуществом, которое дала вам судьба.

ВОДОЛЕЙ – Рыцарь Кубков

Все невзгоды, на которых вы ранее сосредотачивались, отойдут на второй план. Обратите внимание на то, что перемены всегда к лучшему, а близкие люди вас как никогда поддерживают. Цените их участие в вашей жизни.

РЫБЫ – Двойка Жезлов

Рыбы, как и свойственно этому знаку, постоянно “виляют” из стороны в сторону, так как боятся сказать правду людям в глаза. Надеясь на то, что так вы сможете избежать неприятностей, вы только отталкиваете всех окружающих от себя. Таким образом скоро останетесь совсем одни. Подумайте об этом.