Гороскоп на 21 февраля 2022 по картам Таро: все знаки зодиака

ОВЕН – Колесо Фортуны
Удача – весьма строптива. Вам предстоит решать важные вопросы, поэтому не полагайтесь только на фортуну.
Об этом пишет Слова и фразы.
Следуйте за своим умом и будьте смелыми. Также, вам следует опасаться незнакомцев.
ТЕЛЕЦ – Воздержание
Воздержание предсказывает Тельцам сложный день. Вам придется сдерживать свои эмоции и контролировать то, что вы говорите другим. Слова могут быть оружием, которые вы будете использовать против других, но помните, что их могут использовать и против вас.
БЛИЗНЕЦЫ – Четверка Кубков
Не пытайтесь рваться вперед. Лучше просто плывите по течению и тогда у вас все получится. Кроме того, вам следует обратить внимание на состояние своего здоровья.
РАК – Семерка Жезлов
Если вы получаете эту карту в раскладе, вы находитесь в экстремальной ситуации. Отстаивайте свою точку зрения энергично и последовательно. Будьте настороже, чтобы не упустить из рук важного для вас дела.
ЛЕВ – Шестерка Мечей
Перестаньте выжидать: лучше честно проиграть, чем сдаться без боя. Не ввязывайтесь в сомнительные дела и проекты. Не настраивайтесь на покой. Вам придется ввязаться в бой против чьей-то подлости, злонамеренности или клеветы.
ДЕВА – Девятка денариев
Готовьтесь к приятному сюрпризу. Возможно, вы получите послание, или к вам придут, или на работе вас будет ждать сообщение. Если вы ни на что подобное не рассчитываете, попробуйте помочь счастливому случаю и отправляйтесь сами на поиски счастья.
ВЕСЫ – Десятка Денариев
Заключайте выгодные сделки и радуйтесь своему успеху. Постарайтесь осознать те возможности, которые предоставляет вам повседневная жизнь. Ощутите себя человеком, богатым внутренне и внешне, и поделитесь своим богатством с другими.
СКОРПИОН – Солнце
Солнце укажет вам истинный путь. Будьте внимательны и осторожны ко всему, что вас окружает. Не бойтесь совершать ошибки и пытаться двигаться вперед.
СТРЕЛЕЦ – Двойка Мечей
Если от вас требуется высказать мнение или принять решение, то день для этого неподходящий. Отложите дела на завтра: утро вечера мудренее. Не пытайтесь найти решение или линию поведения с помощью одного только интеллекта.
КОЗЕРОГ – Туз Денариев
Ловите миг удачи. Выбирайте то, что может пригодиться при осуществлении долгосрочных планов, особенно в области работы и капиталовложений. Вы можете заложить фундамент своего нового долгосрочного проекта, о чем вы мечтали так долго.
ВОДОЛЕЙ – Шут
Будьте легки в этот день и не бойтесь ошибаться. Постарайтесь отдохнуть в этот день и не концентрируйте свое внимание на негативе.
РЫБЫ – Дьявол
Дьявол говорит о лжи и предательстве. Будьте готовы к худшему в этот день и тогда вы сможете пережить день с небольшими потерями. Будьте внимательны к деталям и не бойтесь импровизировать.
Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.