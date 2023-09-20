Гороскоп на 21 сентября 2023 по картам Таро: все знаки Зодиака

Гороскоп на четверг, 21 сентября 2023 года, составленный на основе карт Таро, применим ко всем знакам Зодиака.

ОВЕН – Десятка кубков

У Овнов есть повод для радости. Это может быть успешно завершенный проект или встреча с интересными людьми. Возможно, это даже откроет дверь к новой любви или дружбе. Запомните, что судьба может привести вас к чему-то важному в этот день.

ТЕЛЕЦ – Паж денариев

Для Тельцов, карта Пажа Денариев символизирует начальный этап материального предприятия. Возможно, вы начнете работать над физическим объектом или проектом, связанным с садоводством, питанием, диетой или физической активностью.

БЛИЗНЕЦЫ – Дама мечей

Близнецам сопутствует карта Дамы Мечей, что может подразумевать, что у вас появится возможность освободиться от ограничений и зависимостей, которые вас давно держали. Возможно, вы примете важное решение и освободитесь от них навсегда.

РАК – Двойка кубков

День будет пронизан глубокой привязанностью, любовью, укреплением душевных связей или возможностью помириться. Настройтесь на прием сигналов изнутри – это может привести к тому, что вы снова почувствуете сильную привязанность. Если у вас уже есть специальный человек в вашей жизни, то вы можете пережить новую фазу вашей любви вместе.

ЛЕВ – Паж жезлов

Для Львов, карта Пажа Жезлов предвещает начало чего-то нового в работе или проекте. Возможно, вы получите увлекательный шанс на работе, или в личной жизни вас ждет интересная встреча, которая может вырасти во что-то большее.

ДЕВА – Дама денариев

Для Дев, карта Дамы Денариев напоминает вам о важности оставаться верными своим планам и не давать никому вас манипулировать. Продолжайте двигаться вперед с уверенностью, зная, что лучшее вино выдерживается многие годы.

ВЕСЫ – Рыцарь жезлов

Предстоит активный и страстный день для вас. Возможно, ваш страстный характер выразится в стремлении к быстрой реализации всех своих желаний, или же вы окажетесь в ситуации, где эмоции будут вспыхивать до предела. Даже если причина для этого кажется мелочной, вы можете решить действовать по велению своего сердца, ведь такие моменты не встречаются часто.

СКОРПИОН – Четверка кубков

Для Скорпионов, карта Четверки Кубков может указывать на некоторое разочарование в жизни. Важно следить за своим настроением и не допускать, чтобы мелкие обиды или неприятности мешали вашему благополучию. Даже если у вас есть настоящая причина для горя, старайтесь не углубляться в негативные эмоции.

СТРЕЛЕЦ – Четверка денариев

СТРЕЛЕЦам, карта Четверки Денариев напоминает о важности осторожности и размышленности. Возможно, вы слишком настойчиво стремитесь к победе, но вам следует оценить, не мешает ли вам это в достижении ваших целей и планов.

КОЗЕРОГ – Пятерка жезлов

Вам необходимо быть в отличной форме, поскольку вас ожидает проверка вашего мастерства. Эта ситуация сравнима с экзаменом или испытанием, и избегать ее не стоит. Это может быть соревнованием с конкурентами, столкновением двух различных мнений или даже психологическим противостоянием в отношениях с близким человеком. Важно взять инициативу в свои руки и продемонстрировать, что вы по-прежнему владеете ситуацией.

ВОДОЛЕЙ – Король кубков

Для Водолеев, карта Короля Кубков указывает на необходимость умело управлять своими эмоциями и выразить их. Не стесняйтесь проявлять свою любовь, обсуждать проблемы или выразить интересы. Важно поделиться своими чувствами и показать их силу другому человеку.

РЫБЫ – Туз денариев

Рыбам советуется использовать момент удачи. Выбирайте то, что может быть полезным для ваших долгосрочных планов, особенно в сфере работы и инвестиций. Это время, когда вы можете заложить основу для своего давно желаемого долгосрочного проекта.