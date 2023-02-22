Гороскоп на 22 февраля 2023 по картам Таро: все знаки Зодиака

ОВЕН – Туз жезлов
Спите, или медитируйте, или отправляйтесь на прогулку, или погружайтесь в воспоминания – делайте все, чтобы дать своему уму отдохнуть от занимающей вас проблемы. Думайте о безграничности творческого потенциала для того, кто знает основное правило человеческой природы.
Об этом пишет Слова и фразы.
ТЕЛЕЦ – Паж жезлов
В этот день вы можете пережить нечто необычное. Возможно, на работе вам представится какой-то увлекательный шанс, или в личной жизни произойдет интересная встреча, и из искры потом разгорится пламя.
БЛИЗНЕЦЫ – Девятка кубков
Все идет хорошо, и именно в том направлении как вам хотелось, так что ваше вмешательство пока больше не требуется. Можете немного полентяйничать или побаловать себя.
РАК – Двойка денариев
Вам не следует ни к чему относиться слишком серьезно. Лучше повеселитесь. Проявляйте гибкость, не отказывайтесь попробовать что-то новое, а если не получилось с первого раза – повторите попытку.
ЛЕВ – Шестерка денариев
Вам нужно дождаться правильного момента прежде чем начинать действовать. Часто выбор правильного момента может весьма заметно сказаться на результате наших усилий.
ДЕВА – Семерка мечей
Покажите всем, что вы не дадите обвести себя вокруг пальца. Ведя переговоры или подписывая договора, будьте особенно внимательны и прочтите все, что написано мелким шрифтом, чтобы потом не попасть впросак.
ВЕСЫ – Двойка жезлов
Вы должны научиться управлять своими чувствами и дать им волю. Не скрывайте эмоций. Если у вас перед глазами будет ясная цель, вы очень скоро убедитесь, что эмоции и богатая фантазия лишь помогают вам скорее достичь ее.
СКОРПИОН – Семерка жезлов
Ваш темперамент даст о себе знать, и вам захочется “все и сразу”, либо же вы попадете в ситуацию, где страсти будут накалены до предела. Главное не строить далеко идущих планов. Если ваши эмоции требуют выхода, подберите для них подходящие подмостки.
СТРЕЛЕЦ – Четверка кубков
Внимательно проследите за своим настроением. Если у вас действительно есть причина для огорчений не увлекайтесь своим горем. Иначе вы легко можете упустить благоприятный шанс, который уже так близок.
КОЗЕРОГ – Тройка мечей
Приветствуйте наступивший день, ибо он полон даров. Радуйтесь жизни и полноте бытия, и не забудьте поблагодарить судьбу за то, что она дала вам. Лучше всего будет разделить эту радость с вашими близкими и друзьями.
ВОДОЛЕЙ – Девятка мечей
Соберитесь с духом – и примите удар, если его не избежать. Вам поможет карта Девятка мечей, если вы искренне раскаетесь в содеянном ранее.
РЫБЫ – Шестерка жезлов
Энергия может соотноситься с тем, что вас окружает, или скорее с вашими ментальными процессами, которые в этот момент эффективны и продуктивны. Вы хорошо работаете и все ваши цели – у вас в руках.