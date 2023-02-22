Гороскоп на 22 февраля 2023 по картам Таро: все знаки Зодиака

Гороскоп на среду, 22 февраля 2023, по картам Таро предсказывает интересный день для всех знаков зодиака.

ОВЕН – Туз жезлов

Спите, или медитируйте, или отправляйтесь на прогулку, или погружайтесь в воспоминания – делайте все, чтобы дать своему уму отдохнуть от занимающей вас проблемы. Думайте о безграничности творческого потенциала для того, кто знает основное правило человеческой природы.

Об этом пишет Слова и фразы.

ТЕЛЕЦ – Паж жезлов

В этот день вы можете пережить нечто необычное. Возможно, на работе вам представится какой-то увлекательный шанс, или в личной жизни произойдет интересная встреча, и из искры потом разгорится пламя.

БЛИЗНЕЦЫ – Девятка кубков

Все идет хорошо, и именно в том направлении как вам хотелось, так что ваше вмешательство пока больше не требуется. Можете немного полентяйничать или побаловать себя.

РАК – Двойка денариев

Вам не следует ни к чему относиться слишком серьезно. Лучше повеселитесь. Проявляйте гибкость, не отказывайтесь попробовать что-то новое, а если не получилось с первого раза – повторите попытку.

ЛЕВ – Шестерка денариев

Вам нужно дождаться правильного момента прежде чем начинать действовать. Часто выбор правильного момента может весьма заметно сказаться на результате наших усилий.

ДЕВА – Семерка мечей

Покажите всем, что вы не дадите обвести себя вокруг пальца. Ведя переговоры или подписывая договора, будьте особенно внимательны и прочтите все, что написано мелким шрифтом, чтобы потом не попасть впросак.

ВЕСЫ – Двойка жезлов

Вы должны научиться управлять своими чувствами и дать им волю. Не скрывайте эмоций. Если у вас перед глазами будет ясная цель, вы очень скоро убедитесь, что эмоции и богатая фантазия лишь помогают вам скорее достичь ее.

СКОРПИОН – Семерка жезлов

Ваш темперамент даст о себе знать, и вам захочется “все и сразу”, либо же вы попадете в ситуацию, где страсти будут накалены до предела. Главное не строить далеко идущих планов. Если ваши эмоции требуют выхода, подберите для них подходящие подмостки.

СТРЕЛЕЦ – Четверка кубков

Внимательно проследите за своим настроением. Если у вас действительно есть причина для огорчений не увлекайтесь своим горем. Иначе вы легко можете упустить благоприятный шанс, который уже так близок.

КОЗЕРОГ – Тройка мечей

Приветствуйте наступивший день, ибо он полон даров. Радуйтесь жизни и полноте бытия, и не забудьте поблагодарить судьбу за то, что она дала вам. Лучше всего будет разделить эту радость с вашими близкими и друзьями.

ВОДОЛЕЙ – Девятка мечей

Соберитесь с духом – и примите удар, если его не избежать. Вам поможет карта Девятка мечей, если вы искренне раскаетесь в содеянном ранее.

РЫБЫ – Шестерка жезлов

Энергия может соотноситься с тем, что вас окружает, или скорее с вашими ментальными процессами, которые в этот момент эффективны и продуктивны. Вы хорошо работаете и все ваши цели – у вас в руках.