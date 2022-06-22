Гороскоп на 22 июня 2022 по картам Таро: все знаки Зодиака

Может быть на вас свалится куча заданий, которые покажутся совершенно бесполезными. Либо же под вашу ответственность попадет принятие важного решения.

Овен – Паж Кубков

Овнам 22 июня предстоит пройти ценный жизненный урок. Вероятно, кто-то из тех, кому вы не безразличны, захочет показать вам наглядно, почему и когда именно именно вы ведете себя неправильно. Не противьтесь этому, все же делается только для вашего блага. Гороскоп на завтра советует прислушаться к ценным советам.

Телец – Рыцарь Денариев

Гороскоп на среду для Тельцов говорит о том, что вас в этот день ожидает множество загадок и открытых вопросов. Не переживайте, неизвестность – это всегда пугающе, однако вскоре ответы сами вас найдут. Просто расслабьтесь и если не знаете, как поступить в той или иной ситуации – не делайте ничего.

Близнецы – Туз Кубков

Близнецы 22 июня будут довольно удачливыми. Вам будет везти во многих делах и начинаниях, которые ранее казались совершенно непостижимыми. При этом судьба советует вам не расслабляться полностью. Все может резко измениться, если вы проявите халатное отношение к важным вещам.

Рак – Дьявол

Гороскоп по картам Таро предупреждает Раков о возможной опасности. Вероятно, она возникнет потому, что вы утратили контроль над определенной ситуацией. Постарайтесь взять себя в руки и не бояться трудностей – вселенная не любит трусливых. А главное, стоит помнить – любая инициатива всегда найдет тех, кто ее оценит.

Лев – Маг

Львы, как говорит гороскоп на завтра, начали слишком привязываться к материальному и беспрерывно жаждут власти. Подумайте, надо ли вам все те минусы, которые власть способна принести в вашу жизнь за собой. Возможно на том положении, где находитесь вы сейчас, не так уж и плохо?

Дева – Колесница

Девы в последнее время чувствуют, что топчутся просто на одном месте и бьются, как рыба об лед. Наверное, ваши силы немного подугасли, поэтому вы уверенны, что ходите по замкнутому кругу. Просто попробуйте немного шире открыть глаза и осознать, что затишье всегда бывает перед бурей. Скоро все изменится.

Весы – Солнце

Солнце освещает вам путь, но будьте внимательнее – этот свет способен и заметно ослепить. Все дело в том, что вы слишком легко поддаетесь под чужое влияние, а иногда ситуация требует от вас собственного мнения и вмешательства. Не бойтесь брать на себя ответственность за поступки, смелость будет оценена и приведет вас к успеху.

Скорпион – Восьмерка Жезлов

Впереди большие перемены, так что карты Таро подсказывают вам готовиться к новым поворотам судьбы. Возможно, они будут довольно крутыми, но держитесь крепко – за поворотом откроется прекрасный вид. Это будет панорама перспектив и успешного начала великого дела, которое принесет вам славу, деньги и полезные знакомства.

Стрелец –​​​​​​​ Двойка Кубков

Эта карта символизирует чувства, которые ворвутся свежей волной в вашу жизнь. Гороскоп на среду, 22 июня советует запастись терпением и ждать. Ждать того, что совсем скоро эмоциональная составляющая пополнится новыми ощущениями и воспоминаниями. Возможно, вы отыщете того человека, который станет вашим спутником на всю жизнь. А если он у вас уже есть, задумайтесь: не пора ли вывести отношения на новый уровень?

Козерог – Вера (Верховный жрец)

Козероги могут узнать, что такое настоящая “проверка на прочность”. Скорее всего, вам выпадет шанс реализовать свои силы в конкретном направлении, что позволит понять, каких приоритетов стоит придерживаться в дальнейшем. Гороскоп на завтра советует не вешать нос и в любой ситуации руководствоваться трезвым рассудком.

Водолей – Двойка Денариев

Вам предстоит сделать важный выбор. Водолеи, вы мечетесь между двумя лагерями и не можете выбрать ни один из них. Зачастую такое поведение приводит к распылению собственных сил и неспособности мыслить объективно. Постарайтесь сегодня определить для себя приоритеты на ближайшее время и сконцентрироваться на них.

Рыбы – Туз мечей

Гороскоп на 22 июня говорит о том, что вам пора избавиться от всего лишнего в жизни. Не робейте, иногда принципиально важно сказать “нет” всему, что мешает эффективно и комфортно существовать. От вас требуется проявить волю и выдержку, тогда сможете избежать ударов в свою сторону и не навредите другим.