Гороскоп на 22 октября 2022 по картам Таро: все знаки Зодиака

Девам и Рыбам следует беречь себя в этот день и не тратить силы на ненужные хлопоты, а вот Львам и Овнам необходимо усердно потрудиться.

Гороскоп на субботу, 22 октября 2022 года, по картам Таро обещает очень продуктивный день.

Об этом пишет Слова и фразы.

ОВЕН – Туз денариев

В последнее время, вы уже неоднократно переживали периоды подавленности и беспричинного раздражения. Все эти тревожные признаки указывают на то, что нынешний уклад вашей жизни исчерпал себя: пришла пора готовить будущие перемены. Дождитесь удобного момента и начинайте собственный бой за свое счастье. Совсем скоро вы привыкните к новому укладу своей жизни и все пойдет своим чередом.

ТЕЛЕЦ – Восьмерка мечей

Когда в раскладе появляется эта карта, она означает, что вы поворачиваетесь лицом к Луне, другим словом, к источнику своей интуиции. В более общих терминах, эта карта может означать возвращение к истокам, или обращение внимания на скрытые или наименее очевидные аспекты.

БЛИЗНЕЦЫ – Рыцарь кубков

В последнее время, вы уже неоднократно переживали периоды подавленности и беспричинного раздражения. Все эти тревожные признаки указывают на то, что нынешний уклад вашей жизни исчерпал себя: пришла пора готовить будущие перемены.

РАК – Дама жезлов

Не слушайте никого. Спокойно и последовательно делайте то, что наметили ранее. Не забывайте о своих долгосрочных планах. Вы встретитесь с доброй женщиной, обладающей большим материнским сердцем, и эта встреча сыграет определенную роль в вашей судьбе.

ЛЕВ – Четверка жезлов

Пришло время действовать и реализовывать свою мечту, желать и добиваться. Вам придется взять инициативу в свои руки, показать свое превосходство, а также проявлять силу воли, идти к цели и раскрыть свой потенциал.

ДЕВА – Десятка денариев

Вы можете пережить нечто необычное. Возможно, на работе вам представится какой-то увлекательный шанс, или в личной жизни произойдет интересная встреча, и из этой искры потом разгорится пламя. Так или иначе, не пропускайте подобных знаков. Главное помните, что вы человек и вам, как и остальным, нужно время на себя и на собственные потребности.

ВЕСЫ – Дама мечей

Всеми путями избегайте стрессовых ситуаций. Ваши внутренние демоны и ангелы, которые оберегают вас только и ждут, чтобы поработить ваш ум. Не ищите восход собственного солнца, а постарайтесь не отправиться в закат. Вы сами отталкиваете от себя успех и удачу, хоть и не замечаете этого.

СКОРПИОН – Восьмерка денариев

Не думайте о том, что вам все сойдет с рук. Там где ваше сердце – там ваша казна. Вы отворачиваетесь от проблем, а не решаете их. Не мешайте себе работать над ошибками и налаживать связи с людьми. Будьте уверены в том, что вас смогут понять. Кроме того, вы постоянно упускаете что-то важное, что-то беспокоящее вас. Уловите этот момент и тогда в вашей жизни настанет покой и умиротворение.

СТРЕЛЕЦ – Шестерка кубков

Вспомните о том, что вы чувствовали, когда были ребенком. Какое у вас самое яркое воспоминание? Вы знаете, что в этот момент почувствовали себя счастливым. Тогда что мешает вам быть счастливым сейчас? Вы сами знаете ответ. Избавьтесь от того, что заставляет вас грустить. Отрежьте от себя ненужных людей и сожгите все мосты.

КОЗЕРОГ – Десятка жезлов

Вы не можете представить себе свое будущее и постоянно концентрируетесь на прошлых неудачах. Прекратите это и тогда в вашей жизни появятся новые краски. Перестаньте делить мира на черное и белое, найдите собственную палитру и разнообразьте свой досуг.

ВОДОЛЕЙ – Тройка жезлов

Пришло время расстаться со своим прошлым. Движение – это жизнь и вам хватит сил сдвинуться с места. Судьба не смогла сломать вас и вы прошли через все тягости и достойно вынесли все страдания. Теперь пришло время веселиться, радоваться и начать новую жизнь. Вам не грозит забвение и неудачи, если вы соберетесь с мыслями и найдете свой истинный путь.

РЫБЫ – Туз кубков

Вы пытаетесь отыскать счастье в простых вещах и радоваться каждому моменту. Несмотря на то, что это достаточно сложный путь – он верный и вам не следует сходить с него. Преодолевайте скуку и тоску. Перестаньте думать о том, что не свершилось и двигайтесь дальше. Искренность – ваше главное оружие против недоброжелателей. Услышав правду – они сложат оружие и отступят уступая победу вам.