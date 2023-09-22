Гороскоп на 22 сентября 2023 по картам Таро: все знаки Зодиака

Прогноз на пятницу, 22 августа 2023 года, с использованием карт Таро, указывает на то, что многие представители Знаков Зодиака смогут наконец осуще...

Для Дев день будет подходящим для качественного отдыха, в то время как Львам придется работать над тем, чтобы быть менее снисходительными.

Овен – Дама денариев

Подготовьтесь к тому, чтобы реализовать свои планы, оборудованные терпением и стойкостью. Не поддавайтесь влиянию других сегодня и не дайте никому манипулировать вами. Спокойно и последовательно следуйте заранее выстроенному плану. Не забывайте, что, как хорошее вино, некоторые вещи зреют годами.

Телец – Отшельник

Для Тельца – Отшельника, возможно, наступило время пересмотреть ваш выбор одиночества и уединения. Тем не менее, не забывайте, что вам всё равно нужны моменты спокойствия и тишины. Вы провели время, размышляя о своей жизни, поэтому не упустите возможность извлечь из этого опыта уроки.

Близнецы – Тройка жезлов

Для Близнецов – Тройки жезлов, важно удостовериться, что ваша основа крепка и позиции устойчивы, чтобы с уверенностью смотреть в будущее. Вас ждет захватывающее путешествие, поэтому будьте готовы к нему. Также обратите внимание на тех, кто окружает вас, это может быть важным фактором в вашем планировании.

Рак – Десятка мечей

Не давайте волю стремлению к разрушению и избегайте бесполезных проектов. Сегодня – это день, когда приходится подводить итоги. Возможно, вам будет сложно отпустить что-то или кого-то, особенно если это имеет для вас особое значение. Но лучше позвольте ситуации разрешиться и найдите способы расслабиться.

Лев – Рыцарь кубков

Для Льва – Рыцаря кубков, не стоит проявлять чрезмерное великодушие, если это не приносит вам пользы. Ваше слишком доброе сердце может отрицательно сказаться на вашей жизни. Важно заботиться о себе и не позволять себя обманывать. К тому же, вас ждет встреча с близкими друзьями или родственниками.

Дева – Четверка жезлов

Для Девы – Четверки жезлов, старайтесь быть открытыми к новым людям и идеям. Примите интересные предложения и не унывайте. Вас ожидает удивительный день, который может изменить вашу жизнь, если вы примете правильные решения. Не забывайте также о необходимости отдохнуть и расслабиться.

Весы – Семерка мечей

Будьте бдительны. Существует вероятность, что кто-то попытается вас обмануть или использовать в своих интересах. Проявите решимость и убедите окружающих, что вы не так просты и готовы защищать свои интересы. Существует также риск попасть под воздействие обмана или кражи, и, возможно, вам придется использовать хитрость, чтобы справиться с этой ситуацией.

Скорпион – Тройка денариев

Для Скорпиона – Тройки денариев, появляется шанс избавиться от рутины и перейти на более высокий уровень. Если вы столкнулись с испытанием, не переживайте, так как карта предвещает удачу. Если вы уже заняты работой, то это может быть предвестником повышения.

Стрелец – Девятка мечей

Для Стрельца – Девятки мечей, не застревайте в своих страхах и сожалениях о прошлых поступках. Если есть реальная опасность, стоит рассмотреть два варианта: либо собраться с духом и принять удар, если его нельзя избежать, либо принять неизбежные изменения и справиться с ними.

Козерог – Паж жезлов

Не стоит доверять обещаниям и предложениям, которые могут оказаться временными или недолгими. Может возникнуть возможность на работе, которая обещает вам увлекательные перспективы, или в вашей личной жизни может случиться интересная встреча, которая с течением времени превратится в серьезные отношения. В любом случае, важно не упустить такие знаки.

Водолей – Туз кубков

Для Водолея – Туза кубков, стоит воспользоваться предоставленным шансом, который обещает большую удачу. Этот день призван исполнить ваши желания. Воспользуйтесь этим временем, чтобы сделать решительный шаг или принять перспективное предложение.

Рыбы – Восьмерка жезлов

Для Рыб – Восьмерки жезлов, стоит ожидать приятных новостей и благоприятных изменений. Даже в тех областях, где казалось бы, всё застопорилось, могут произойти перемены. Если вы задумывали начать что-то новое, то есть хороший шанс, что успех придет быстрее, чем вы ожидали.