Гороскоп на 22 января 2023 по картам Таро: все знаки Зодиака

Гороскоп на воскресенье, 22 января 2023 года, по картам Таро предсказывает трудный день для многих знаков зодиака, при чем как с физической, так и с духовной точки зрения.

ОВЕН – Пятерка Жезлов

Пятерка Жезлов – карта, которая упорно преследует Овнов уже на протяжении довольно длительного периода. Она символизирует борьбу: внутреннюю с самим собой и своими страхами, а также с обстоятельствами, которые происходят в вашей жизни.

Об этом пишет Слова и фразы.

Гороскоп на воскресенье предрекает Овнам день, наполненный спорами и противоречиями, однако при этом вы сможете из всего этого вынести массу полезного для себя.

ТЕЛЕЦ – Маг

Сегодня Таро обещают вам всемогущество. На карте изображен маг, которому подчинены стихии, пространство и время, и который научился контролировать то, что происходит вокруг, а также свои собственные побуждения и желания. Вы сможете тщательно держать под контролем многие аспекты своей жизни, но при этом стоит учесть, что обстоятельства будут вам сопротивляться.

БЛИЗНЕЦЫ – Тройка Кубков

Эта карта обещает веселье: приятное времяпрепровождение, много общения и угощений, а также ощущение какого-то приближающегося праздника. Возможно, сегодня вы окажетесь в центре внимания и будете настоящим героем вечера. Гороскоп на воскресенье предрекает Близнецам признание и уверенность в своих силах, которые внезапно свалятся на голову. Наслаждайтесь этими дарами судьбы, но контролируйте происходящее, чтобы потом не стать посмешищем.

РАК – Верховная Жрица

Вам выпала карта высшего духовного знания, интуиции и озарений. Похоже, сегодня вам откроются некоторые аспекты жизни, о которых другие даже не догадываются. Какое-то пятое чувство будет давать ответы на все вопросы. При чем, возможно, ранее вы искали разгадки многие годы. Сегодня же, как гром среди ясного неба, к вам придет ощущение, что все было на поверхности. Гороскоп на воскресенье не рекомендует заниматься самокопанием.

ЛЕВ – Девятка Денариев

Девятка Денариев – карта материального и духовного удовлетворения. В этот день вы будете радоваться тому, что имеете, вы будете уверены в завтрашнем дне и настроены оптимистично. Гороскоп на завтра говорит: вы наработали себе позитивной энергетики на ближайший год, поэтому можете позволить себе наконец-то расслабиться.

ДЕВА – Тройка Жезлов

Тройка жезлов объединяет в себе два начала – во-первых, это человек проделавший долгий и трудный путь и достигший, наконец, вершины, а во-вторых, это тот, кому с высоты открылся широкий обзор окружающего мира. Девы в настоящее время достигли пика собственного величия и полностью гармонично чувствуют себя в этом состоянии. Это не значит что пора остановится навсегда, но передохнуть – принципиально необходимо.

ВЕСЫ – Двойка Мечей

Двойка Мечей символизирует наступление периода страсти и эмоциональный всплеск. Вероятно, что в вашу жизни придет новое любовное увлечение, которое затянет вас с головой. Не стоит держать в себе то, что так яростно рвется наружу. Иными словами, любовная страсть (да и вообще любая страсть) обязательно должна быть “выплеснута” из души: в противном случае человек просто не сможет нормально жить и работать.

СКОРПИОН – Солнце

Эта карта предсказывает награду и уверенность в будущем. Гороскоп на завтра твердит вам об исполнении желаний и воплощении задуманных планов в жизнь. Скорее всего, вы получите приятную новость, которая хоть и выбьет ненадолго вас из привычной жизненной колеи, но подарит поистине незабываемые эмоции и впечатления. В частности, вас ждет достижение цели или материальный успех, за которым последуют триумф и публичная слава.

СТРЕЛЕЦ – Девятка Кубков

Карта Девятка Кубков обозначает период, когда человек испытывает неподдельную радость от всего, что происходит вокруг. Безудержное веселье – девиз вашего воскресенья, который, если верить Таро, пройдет легко и беззаботно. Даже робота будет доставлять удовольствие, ведь все поставленные задачи будут без труда и каких-либо преград удаваться. Однако, при этом, есть риск спугнуть свою удачу, которая только-только примкнула на вашу сторону.

КОЗЕРОГ – Восьмерка Жезлов

Этот день может стать днем перемен – перемен к лучшему. Или известий о таких переменах. Проблема, которая не решалась на протяжении долгого времени, сегодня разрешится легко и просто. Все будет происходить быстро. Перед вами возникнут новые перспективы, возможно, вы получите интересные предложения. Тщательно обдумывайте их, но при этом не спешите отказываться.

ВОДОЛЕЙ – Суд

Несмотря на мрачноватое название, на самом деле это хорошая и весьма положительная карта. В этот день может “воскреснуть” что-то, что вы давно “похоронили”. Внезапно новое развитие может получить проект, на котором вы давно поставили крест, или возродится старая дружба, короче говоря произойдет что-то такое, что даст старт новому витку вашей жизни. Кроме того, сегодня вы сможете простить тех, на кого держали обиду.

РЫБЫ – Звезда

Звезда – это карта надежды, мудрости и понимания высших взаимосвязей всего, что происходит в жизни. Она указывает, что вы в данный момент делаете или планируете вещи, результаты которых проявятся лишь в весьма отдаленном будущем, при этом в корне изменив вашу жизнь. Вероятно, что-то новое ворвется в судьбу, подарив ей совершенно новые краски, хоть и избавит вас от прежнего спокойствия.