Гороскоп на 23 февраля 2023 по картам Таро: все знаки Зодиака

Однако стоит быть максимально внимательными – они могут иметь как положительный, так и отрицательный.

Об этом пишет Слова и фразы.

ОВЕН – Император

Гороскоп на четверг предрекает вам стабильность, уверенность в завтрашнем дне и стойкость в личных отношениях. Период, когда жизнь подкидывает вам разнообразные сюрпризы, подошел к финалу, и теперь судьба дарит вам нечто более ценное: спокойствие и гармонию. На самом деле Овнам давно нужно было немного остепениться, поскольку в последнее время постоянно куда-то несло.

ТЕЛЕЦ – Правосудие

Карта правосудие говорит о том, что вам давно не хватает морального наставления, четко определенной системы убеждений, понимания правильного и неправильного. Вы привыкли все решать самостоятельно и только так, как сами считаете нужным. Обращать внимание на чужое мнение, даже если оно верное, явно не удел Тельцов, однако ситуацию стоит изменить.

БЛИЗНЕЦЫ – Воздержание

Несмотря на довольно взрывной характер и неугомонность, в настоящее время Близнецы испытывают умиротворение и покой. Иногда это состояние граничит с апатией и инертностью, но все же, как говорит гороскоп на четверг, для представителей этого знака Зодиака это весьма полезно. Успокоиться, подумать над происходящим вокруг и сделать какие-то выводы о проделанном пути – довольно важно именно сейчас.

РАК – Пятерка Жезлов

Пятерка Жезлов – обозначает борьбу: она проходит как внутри вас самих, так и по отношению к обстоятельствам. Вы в тупике, и об этом сами прекрасно знаете. При чем, виной всему – вы сами. Гороскоп советует Рыбам срочно сгладить все острые углы, высказать все обид и начать наконец-таки по-взрослому решать все проблемы. Иначе станете врагом №1 для большинства окружающих. Делайте правильные выводы.

ЛЕВ – Дама Кубков

Эта карта говорит, что вы должны подготовиться к самопожертвованию, пусть даже для этого придется перешагнуть через самого себя. Гороскоп на сегодня для Львов советует набраться терпения и стойко вынести все испытания, которые подготовила вселенная. Ваше эмоциональное состояние завтра будет таковым, что вы особенно ясно ощутите душевные чаяния и потребности окружающих.

ДЕВА – Паж Денариев

Этот день может принести вам новые перспективы в улучшении материального благосостояния. Могут поступить очень интересные предложения, касающиеся повышения по службе, или денежных вложений. Все, что вам предложат, стоит принять – это будет на пользу. Помните, все зависит только от вас самих. Не забывайте смотреть по сторонам, некоторые люди ждут вашей похвалы.

ВЕСЫ – Десятка Мечей

Эта карта обозначает искусственный, иногда насильственный конец, то есть наступающий “не в свое время”. Вас ждет боль и резкие негативные переживания. Так всегда бывает когда речь заходит о расставаниях или потерях. Что-то поменяется в вас и в вашем восприятии мира. Главное – не бойтесь перемен. Карты Таро советуют вам как-то временно изолировать себя от внешних раздражителей и оградиться от возможных конфликтов, иначе взрывной настрой может спровоцировать огромную беду.

СКОРПИОН – Мир

Это удивительная карта, символизирующая завершение большого пути, триумф и достижение желанной цели. Причем, речь здесь не просто о каком-то обыденном, земном деле, о плане, который реализовался. Эта карта – о глобальной перемене. Мир в данном случае означает умиротворенное состояние человека, который постиг высшую истину, который перестал быть рабом своих желаний и страстей и который научился ценить каждый миг жизни.

СТРЕЛЕЦ – Шестерка Денариев

Шестерка Денариев – это карта, которая поможет вам раскрыться и показать свои умения. Возможно, вам предстоит приняться за что-то новое. Может быть, это будет учеба или новое задание по работе, а может быть, и осуществление какого-то желания. Что бы это ни было, перспективы у вас хорошие, и в конечном итоге вас ожидает успех. Вот только сами вы достичь его не в силах – понадобится помощь людей, которые к вам небезразличны.

КОЗЕРОГ – Четверка Жезлов

Четверка Жезлов никогда не бывает случайной или незаметной картой в раскладе. Она является хранителем очень позитивной и мощной энергетики. Именно Четверка Жезлов выпадает в личном раскладе людям, о которых принято говорить, что они – счастливчики. Гороскоп на четверг говорит, что и на вашу улицу пришел праздник.Сегодня вы празднуете удачу, тем самым выражая благодарность судьбе.

ВОДОЛЕЙ – Дама Мечей

Вам выпала интересная карта, в особенности с точки зрения духовной составляющей жизни. Дама Мечей предрекает активное стремление к идеалу и борьбу за собственную независимость. Гороскоп на завтра говорит, что вы можете предпринять реальные шаги, чтобы получить больше свободы – прежде всего, в плане принятия решений. Методично вы будете обрубать одну за другой цепи, сковывающие ваши движения.

РЫБЫ – Смерть

Смерть – это расставание, прощание, конец. Но после этого всегда наступает новое начало. Для Рыб – это скорее всего конец какой-то длительной привязанности, которая сковывала вас долгое время. Не бойтесь рубить канаты, тянущие вас на дно. Иначе потом выбраться из ямы может быть очень сложно.