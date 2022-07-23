Гороскоп на 23 июля 2022 по картам Таро: все знаки Зодиака

Судьба готовит вас к началу совершенно нового периода в жизни. Череда неприятных событий иссякнет, за ними начинается белая полоса.

ОВЕН – Семерка денариев

Овны в субботу будут заняты самокопанием и могут попасть под волну разочарований. Гороскоп на завтра говорит, что день заставит задуматься над надеждами, которые ранее не оправдались. Какое-то время назад вы посеяли “семена” – вложили силы и средства в какое-то дело. Но результата не дождались. Астрологи советуют не паниковать – всему свое время.

ТЕЛЕЦ – Десятка мечей

В субботу Тельцы могут столкнуться с опасной ситуацией, которая может подорвать ваш боевой дух. Возможно, вы делаете что-то такое, что не нравится окружающим. Рано или поздно найлдется тот, кто сможет “воткнуть палку вам в колесо” и навредить. Но постарайтесь держать удар максимально уверенно.

БЛИЗНЕЦЫ – Паж денариев

Гороскоп на сегодня для Близнецов обещает представителям этого знака прилив финансовых средств. При чем из самых неожиданных источников. но помните, что нельзя размениваться на мелочь, так как внезапные деньги – это всегда риск. А если рисковать – то только по-крупному.

РАК – Рыцарь денариев

Раки – консервативные и зачастую слишком практичные люди, и эти черты, как ни странно, иногда мешают им реализовывать свои планы. Разумеется, не всем нравится, когда им диктуют, что делать в той или иной ситуации. Любой человек иногда нуждается в безумных и легкомысленных поступках. Гороскоп на завтра говорит о том, что пора было бы забыть, что именно подумают о вас посторонние. Сделайте что-то для себя.

ЛЕВ – Верховная жрица

Львы сосредоточились на духовном, и, как говорят карты Таро – это правильное решение. Не всегда материальные блага способны сделать вас счастливыми, иногда стоит делать ставку на эмоции и чувства. Гороскоп говорит, что ваша задача на ближайшее время – найти баланс между первым и вторым.

ДЕВА – Девятка кубков

Гороскоп на субботу обещает Девам яркие эмоции и насыщенный день: у вас возникнет непреодолимое желание делать что-то такое, чего ранее от вас никто не мог ожидать. Безусловно, это принесет свои плоды, но стоит учитывать, что в любой ситуации необходимо иметь голову на плечах. Ну и не забывать о здравом смысле.

ВЕСЫ – Десятка денариев

Карты Таро говорят, что Весам стоит подумать о семейных ценностях. Ваши близкие как никогда нуждаются в вашей поддержке и добром слове. Не избавляйте их от этой простой радости, иначе отношения могут ухудшиться. Особенно стоит обратить внимание на то, как в последнее время с вами общаются родные и любимые. Может быть, они давно давали вам сигналы, но вы этого упорно не замечали?

СКОРПИОН – Императрица

Скорпионы давно ожидают наступления нового витка в жизни, так как на предыдущем они уже реализовали весь свой потенциал. Вам уже довольно долгое время кажется, что вы ходите по кругу и ничего интересного и стоящего вокруг не происходит. Возрадуйтесь, период затишья миновал и теперь вас ждут новые увлекательные приключения.

СТРЕЛЕЦ – Верховный жрец

Гороскоп на сегодня советует Стрельцам провести эту субботу максимально спокойно. Не мельтешитесь, не торопите события и уж тем более не делайте рискованных ставок на что-либо. Вам сейчас важно “залечь на дно” и вести себя как можно тише. Иначе вы можете спугнуть крупную удачу.

КОЗЕРОГ – Король жезлов

Козероги почувствуют небывалый прилив сил, и Таро говорит, что это неспроста. Появится стойкое ощущение, что вам под силу любая задача, собственно, так оно и есть. Все, чего от вас требуют – это быть внимательным к окружающим и не забывать о том, чего на самом деле хотите именно вы. Гороскоп на завтра советует немного расслабиться и подумать, к какой цели идти дальше.

ВОДОЛЕЙ – Четверка жезлов

Гороскоп для Водолеев советует им обратить внимание на ваши отношения с любимыми. Сейчас наступил тот период, когда вы сможете сделать их максимально гармоничными и комфортными. При этом вам не придется прикладывать заметных усилий, просто подтолкните обстоятельства и ожидайте результатов. Все произойдет само по себе.

РЫБЫ – Башня

Рыбы 23 июля задумаются о переменах. Речь идет не только о том, что вы сами можете изменить, а еще и о тех случаях, когда от вас ничего не зависит. Иногда события развиваются очень быстро: в один момент вы имеете все, в другой – все теряете. Не стоит плакать о том, что ушло от вас в последнее время, и уж тем более о людях. Значит, все это мешало вам продолжать свой путь.