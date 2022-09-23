Гороскоп на 23 сентября 2022 по картам Таро: все знаки Зодиака

Гороскоп на пятницу, 23 сентября 2022 года, по картам Таро говорит, что Близнецов ждет замечательный день романтики и любви, а у Дев могут возникнуть конфликты и недопонимание.

Овен – карта дня Таро “Четверка мечей”

Вас ждет день отдыха и релакса, которые пойдут вам на пользу. Так что не удивляйтесь, если среди дня вы почувствуете усталость, желание погрузиться в себя и отойти от проблем.

Об этом пишет Слова и фразы.

Телец– карта дня Таро “Паж пентаклей”(в перевернутом положении)

Карта дня предупреждает, чтобы вы были аккуратнее в сфере материальных ценностей и не сорили деньгами. Доверчивость – ваш враг. А потому не поддавайтесь на авантюры.

Близнецы – карта дня Таро “Королева кубков”

Замечательный день для любви, романтических встреч и свиданий с любимыми людьми, друзьями, родственниками. Вам окажет всяческое содействие влиятельная женщина.

Рак – карта дня Таро “Сила” (в перевернутом положении)

День предполагает склонность к различным крайностям в сфере отношений с людьми. Вы можете испытывать целый спектр чувств: от ярко выраженного негатива до искреннего желания помочь.

Лев– карта дня Таро “Маг”

Все в ваших руках. Удивительное ощущение собственной силы, способной горы свернуть и одним махом решить все проблемы. Постарайтесь, чтобы ваши цели были действительно важными.

Дева– карта дня Таро “Туз кубков” (в перевернутом положении)

Вам следует проявить осмотрительность в сфере чувств и отношений. В этот день часто возникают конфликты и недопонимание даже между близкими и родными людьми.

Весы– карта дня Таро “Верховная Жрица” (в перевернутом положении)

Этот день может провоцировать на опрометчивые решения и импульсивные поступки, от которых желательно стараться уходить. Вы рискуете наделать ошибки, которые сложно исправить.

Скорпион– карта дня Таро “Туз пентаклей”

Вас ждет замечательный день, который принесет хорошее настроение, силу и энергию. Будьте готовы к различным подаркам, призам и другим приятным сюрпризам в финансовой сфере.

Стрелец – карта дня Таро “Король жезлов”

Благоприятный день для развития вашей карьеры. Вы отлично себя зарекомендуете перед руководством, так что можете рассчитывать на премию, повышение и развитие перспектив.

Козерог– карта дня Таро “Двойка жезлов”

День умственного труда, обучения, обдумывания и построения планов на будущее. Даже самые фантастические мечты этого дня способны превратиться в реальность, если очень захотеть.

Водолей– карта дня Таро “Император”

В этот день в полной мере почувствуете себя хозяином положения. Ситуация будет развиваться под вашим контролем и в любой борьбе вы способны выйти безоговорочным победителем.

Рыбы– карта дня Таро “Тройка кубков”

В этот день вы ощутите эмоциональный подъем и позитивные чувства от осуществления задуманных идей и планов. Обязательно поделитесь своей радостью с близкими.