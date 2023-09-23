Гороскоп на 23 сентября: день, когда можно стать жертвой мошенников

Лучше всего вообще остаться дома, но если такой возможности, несмотря на выходной день, не будет, желательно сделать только самое необходимое, после чего снова укрыться в родных стенах. Если этого не сделать, можно стать жертвой мошенников, аферистов и даже грабителей, так что лучше не подвергать себя ненужному риску.
Об этом пишет ТСН.
Тревожные сны, которые вы можете увидеть нынешней ночи, не сулят вам ничего плохого, они – не более чем влияние негативной энергетики Луны, поэтому не стоит из-за них беспокоиться.
Столкнувшись с неадекватным или агрессивно настроенным человеком, постарайтесь не отвечать на его выпады взаимностью: так вы не дадите ему подписаться вашей энергией и выбьете почву у него под ногами.
Сегодня нужно проявить особое внимание к непонятным ситуациям, которые будут возникать время от времени – с их помощью Судьба может подавать вам сигналы, которые являются важными подсказками.
От активной деятельности сегодня лучше отказаться, что для выходного не критично, но даже если вы собирались всего лишь навести порядок в доме, нужно перенести это занятие не другое время – например, на завтра.
Смотреться в зеркало сегодня опасно для представителей всех знаков Зодиака, но для вас – особенно: такое любование может оказаться плохой приметой, так что лучше от него отказаться.
По отношению к близким людям сегодня – впрочем, как и всегда – нужно относиться с максимальным терпением: их недружественные выпады будут продиктованы Луной, так что обижаться на них не стоит.
День благоприятен на наведение порядка в делах и документах: поскольку в них все давно перемешалось, нужно рассортировать бумаги, разложить их по стопкам и избавиться от тех, срок действия которых уже истек.
Плохое настроение, которое будет сопровождать вас с самого утра, всего лишь следствие негативной энергетики лунных суток и накопившейся усталости, уже завтра от нее не останется и следа.
Не стоит сопротивляться нежеланию что-либо делать: лень будет спровоцирована как выходным днем, так и энергетикой Луны, поэтому можно смело лениться в течение всего дня.
День неблагоприятен для финансовых операций, даже если они кажутся вам незначительными: деньги, отправленные на пополнение мобильного телефона и ушедшие на другой номер, настроения вам не поднимут.
Не стоит тратить время на разговоры с подругами по телефону и в мессенджерах: после них у вас останется ощущение усталости и опустошенности – не самое лучшее состояние для выходного дня.
Повод, который вас сегодня расстроит, по прошествии нескольких дней покажется настолько мелким и незначительным, что вы не сможете вспомнить подробностей, так что не стоит переживать.