Гороскоп на 23 января 2023 по картам Таро: все знаки Зодиака

Гороскоп на понедельник, 23 января 2023 года, по картам Таро предсказывает яркий, но в то же время сложный день большинству знаков Зодиака.

ОВЕН – Туз денариев

В этот день вам следует ловить удачу – она может выпасть вам где угодно. Выбирайте то, что может пригодиться при осуществлении долгосрочных планов, особенно в области работы и капиталовложений. Вы можете заложить фундамент своего нового долгосрочного проекта, о чем вы мечтали так долго.

Об этом пишет Слова и фразы.

ТЕЛЕЦ – Восьмерка мечей

В этот день гороскоп говорит о том, что вам следует отказаться развлечений и потуже затянуть пояс. Возможно, вы натолкнетесь на запрет, ощутите чувство зажатости и скованности, или встретитесь с какими-то иными ограничениями. Возьмите себя в руки –и прибавьте шагу. Если же вы убедитесь, что вы не справляетесь, то попробуйте найти иной путь.

БЛИЗНЕЦЫ – Рыцарь кубков

Рыцари – это действие. Рыцарь чаш рекомендует вам взять чувства в свои руки. В отношениях мы все слишком часто обнаруживаем, что мы парализованы, нерешительны, неспособны ответить. Гороскоп на сегодня велит вам нырнуть на самую глубину и достать до дна ваших эмоций и чувств.

РАК – Дама жезлов

Вы уверены в своих силах, вы точно знаете, чего хотите, и готовы, если надо, взять на себя самую трудную часть работы. В этот день вы готовы сделать решающий шаг. Так вы сможете увлечь за собой других, которым нужны ваши оптимизм, поддержка и мудрое руководство. Кроме того, вы встретитесь с темпераментной, волевой женщиной, которая сыграет важную роль в вашей ситуации.

ЛЕВ – Четверка жезлов

Гороскоп на завтра советует: не бойтесь самовыражаться и того, что вас за это “накажут”. Смело сделайте первый шаг в отношениях. Вы убедитесь, что вам рады. Приветствуйте этот день, отбросьте грустные мысли и подарите себе букет цветов. Если вы уже давно откладывали какую то неприятную обязанность, например, трудный телефонный разговор – это самый благоприятный день для таких дел.

ДЕВА – Десятка денариев

Вы можете наслаждаться полнотой жизни. Плоды созрели и ждут лишь, чтобы вы пришли и собрали их. Постарайтесь осознать те возможности, которые предоставляет вам повседневная жизнь. Если вы намеревались заключить сделку или совершить прибыльную операцию, то это для этого самый подходящий день. Все, чем вы займетесь в этот день, принесет вам не только прибыль, но и радость. Десятка денариев – таинственная и удивительная карта, которая выпадает вам не так часто.

ВЕСЫ – Дама мечей

Если вы до этого дня чувствовали себя стесненным или зависимым от кого то или чего-то, то теперь у вас есть шанс принять правильное решение и освободиться. Но смотрите, чтобы это стремление к независимости не вылилось в войну против всех и вся, которая может завести вас очень далеко. Гороскоп на завтра по картам Таро говорит, что вам предстоит встреча с умной женщиной. Выслушайте ее внимательно, она может сыграть важную роль в вашей дальнейшей судьбе.

СКОРПИОН – Восьмерка денариев

Восьмерка денариев – это карта, которая поможет вам раскрыться и показать свои умения. Гороскоп на понедельник говорит, что вам предстоит приняться за что-то новое. Может быть, это будет учеба или новое задание по работе, а может быть, и осуществление какого-то желания. Что бы это ни было, перспективы у вас хорошие, и в конечном итоге вас ожидает успех.

СТРЕЛЕЦ – Шестерка кубков

Понедельник будет у вас днем воспоминаний. Разберитесь в себе и подумайте, от каких неприятных мыслей из прошлого вы хотите избавится. Прошлое даст вам совет или подсказку для вашей теперешней жизни, если вы встретитесь с человеком, которого не видели много лет или найдете вещь давно забытую или потерянную.

КОЗЕРОГ – Десятка жезлов

Этот день желательно встретить хорошей порцией дисциплины и выдержки. Вполне возможно, что вам понадобится и то, и другое. Либо вы сами возьметесь за дело, которое потребует всех ваших сил и даже больше, либо вам поручат дело, которое покажется вам невыполнимым. Но, если дело того стоит, соберитесь с силами и рискните. Десятка жезлов принесет вам удачу и решительность.

ВОДОЛЕЙ – Тройка жезлов

Тройка жезлов свидетельствует о том, что либо у вас уже очень прочная позиция, либо сегодня вы наконец взойдете на “плато”, с которого перед вами откроются широкие перспективы. Используйте же этот шанс, чтобы осознать свои возможности, заглянуть в будущее и выбрать нужные ориентиры на пути к цели.

РЫБЫ – Туз кубков

Гороскоп по картам Таро говорит, что для Рыб понедельник – это день исполнения желаний. Используйте его, чтобы сделать решительный шаг или принять многообещающее предложение. Возможно, вы предпочтете использовать этот день для того, чтобы разрешить наконец какую то застарелую проблему или “зарыть топор войны”, помирившись с кем-то.