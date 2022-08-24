Гороскоп на 24 августа 2022 по картам Таро: все знаки Зодиака

ОВЕН – Колесо фортуны

Колесо Судьбы предстает либо как символ нашей зависимости и беспомощности перед судьбой, либо как жизненный урок. В реальной жизни оно свидетельствует о ситуациях, где мы бессильны. Поэтому, если вас что-то не устраивает – не бейтесь зря об стену, лучше – переждите.

ТЕЛЕЦ – Правосудие

Карта утверждает, что справедливость будет обязательно восстановлена. Правосудие значит, что сегодня у вас особенно завышенное чувство справедливости. Вы и так обладаете этой чертой, но сегодня вы готовы буквально боротся за всех и каждого обиженного и оскорбленного.

БЛИЗНЕЦЫ – Шестерка жезлов

Гороскоп по картам Таро утверждает, что сегодня вас ждет победа. Шестерка Жезлов — это карта успеха, славы и “всенародного признания”, а отсюда и радости, удовлетворения. Все ваши усилия не были напрасными и вы получите за это свое вознаграждение.

РАК – Пятерка кубков

Пятерка Кубков – это карта печали, боли, отчаяния и меланхолии. Кажется раньше в вашей жизни было нечто, очень-очень важное для вас а сейчас оно ушло. Проблема в том, что вы не ценили того, что имели. Над этим стоит задуматься, если не хотите повторить ситуацию.

ЛЕВ – Туз денариев

Туз Денариев показывает шансы, скрытые в нас самих. У вас множество нераскрытых возможностей и ситуаций, которые в будущем могут сулить вам в первую очередь духовное богатство. Но духовные поиски не пройдут быстро – вам придётся приложить немало усилий, чтобы достичь цели, но она себя оправдает.

ДЕВА – Суд

Гороскоп по картам Таро готовит вам сегодня освобождение. Карта суда олицетворяет важный, решительный шаг на пути становления личности, удачное завершение очередного этапа. В вашем случае теперь вы окончательно сбросите с себя все лишнее, рамки и ограничения и обновлённым войдете в выходные.

ВЕСЫ – Пятерка денариев

Карта, которая вам выпала, значит кризис, лишения и тревоги. На самом деле она не предвещает вам никаких серозных потерь или горя, а просто свидетельствует о вашем состоянии неопределенности. Такие периоды бывают у каждого – не стоит принимать их близко к сердцу.

СКОРПИОН – Звезда

Звезда – это карта надежды, мудрости и понимания высших взаимосвязей всего. Сегодняшний день несет вам спокойствие. Ваше состояние даже напоминает некую медитацию – вы чувствуете себя отдохнувшим и восстанавливаете силы, вам легко концентрироватся и вы много думаете о главных жизненных ценностях.

СТРЕЛЕЦ – Семерка жезлов

Карта означает, что мы подверглись нападению сильнейших противников. Но не надо боятся – она также говорит, что шанс победить есть, вы в более выгодном положении. Если вы правильно оцените положение и продумаете дальнейшие шаги – все будет хорошо.

КОЗЕРОГ – Шестерка мечей

Гороскоп по картам Таро готовит вам перемены. Карта, которая выпала вам, значит, что совсем скоро вы сможете достичь новых берегов. Пока вы находитесь где-то на середине между полной радостью и печальным прощанием. Какой из этих вариантов в конце концов выбрать зависит только от вас и вашего мировоззрения.

ВОДОЛЕЙ – Королева Денариев

Эта карта означает трезвость, доброту, надежность, реализм, трудолюбие, плодородие и плодотворный труд, душевность и чувственные радости. Сегодня – вы настоящая хозяйка и мать семейства. Таро сулит вам много приятной домашней работы и общения с близкими, которое в дальнейшем даст прекрасную атмосферу в доме на долгое время.

РЫБЫ – Девятка жезлов

Девятка Жезлов означает упрямство, сопротивление какой-либо ситуации или событию, от которых мы ожидаем лишь неприятностей. Не стоит так пессимистично смотреть на жизнь – в ней море красок, которые вы почему-то в последнее время не замечаете. Пересмотрите свои взгляды.