Гороскоп на 24 февраля 2023 по картам Таро: все знаки Зодиака

Некоторые могут внезапно обрести лидерские позиции, в то время как другие потеряют важный шанс реализовать свою мечту.

ОВЕН – Верховная Жрица

Верховная жрица – карта, что олицетворяет ваши неизведанные силы, которыми вы по неопределенным причинам практически не пользуетесь. Они предлагают вам обратить внимание на интуицию, предчувствия, что дарят часто необъяснимую, но вполне твердую уверенность в чем-то. Сегодня, как советует гороскоп по Таро, стоит уделять внимание подсознательным чувствам, они вас не подведут.

ТЕЛЕЦ – Правосудие

Гороскоп на пятницу для Тельцов подготовил им карту Правосудия. Представителям этого знака Зодиака предстоит тяжелый анализ собственных действий, ведь именно сегодня важно определить, чего вы ожидаете от своей жизни, а также что вам нужно от других людей. Возможно, вы требуете от посторонних слишком многого, того, чего они не обязаны вам предоставлять. При этом сами отдаете только часть обещанного.

БЛИЗНЕЦЫ – Солнце

Карта Солнце выражает любовь к жизни, окружающим и уверенность в будущем. Близнецы, вам повезло – вас ожидает либо новая любовь, которая сулит стать той самой единственной и на всю жизнь, либо важная новость от вашей половинки. Помимо этого, представителей этого знака гороскоп на сегодня порадует и перспективами в деловой сфере: наверняка вы получите какое-то привлекательное предложение, от которого будете просто не в силах отказаться.

РАК – Воздержание

Гороскоп на завтра готовит Раков к новому этапу жизни. Он будет спокойным и размеренным, в неком смысле это – затишье перед чем-то грандиозным. Не бойтесь пробовать что-то новое, у вас все выйдет. А плоды от проделанной работы не заставят долго себя ждать. Главное, не пропустить сигналы, которые вам то и дело посылает судьба. Иначе получите кардинально иной эффект.

ЛЕВ – Дама Жезлов

Дама Жезлов – сборный образ переменчивости и власти. Вы всей душей хотите заявить о себе перед обществом, при чем сделать это громко и ярко. Однако, что-то постоянно мешает вам на этом пути. Вероятно, Львы переоценивают свои возможности и эмоциональный ресурс. Внезапно свалившееся признание всегда несет огромную ответственность, помните об этом.

ДЕВА – Паж Кубков

В последнее время Девы много играют с судьбой, да вот только подобные игры могут достаточно дорого обойтись вам. Гороскоп на пятницу советует немного притормозить и немного умерить свой пыл. Следует посмотреть на происходящее под другим углом. Это может открыть вам совершенно новый вид на жизнь, что также повлияет на приоритеты и ценности в будущем.

ВЕСЫ – Король Жезлов

Король Жезлов небезразличен для мира. Он делает то, что необходимо, чтобы превратить все окружающее в то, чем оно должно быть по его мнению. Но ведь любое мнение – субъективное, а значит, может кого-то не устраивать. Не стоит переделывать все в жизни на свой лад, ведь вы в мире существуете не одни. Не идите против тех, кто может сыграть весомую роль в вашей жизни.

СКОРПИОН – Семерка Кубков

Эта карта свидетельствует о том, что вам предстоит важное решение. Проблема в том, что вы до сих пор не знаете, какой же путь выбрать. Но такое чувство объясняется тем, что, на самом деле, все варианты по-своему хороши. Но это не значит, что стоит пускать все по течению и отдаваться полностью власти судьбы – бездействие не пойдет на пользу.

СТРЕЛЕЦ – Дама Денариев

Наступил период спокойного наслаждения материальными удовольствиями. Сейчас вы добились всего чего раньше хотели. Но стоит задуматься, действительно ли вам все это нужно? Возможно, материальные ценности не отыгрывают в вашей жизни весомую роль. Пора задуматься о чем-то более высоком.

КОЗЕРОГ – Дама Мечей

Вы давно вынашивали какую-то идею, и может быть, даже вложили кое-что в продвижение своего дела. Но сейчас план или дело достигли стадии, когда оно движется само собой и больше не нуждается в волевых усилиях для запуска. Остается держать в уме первоначальную идею в ее целостности и чистоте, чтобы она служила путеводным светом, ведущим в будущее.

ВОДОЛЕЙ – Луна

Луна – карта, означающая противоположные эмоции: страх и ощущение всецелой удачи. При этом, в пятницу, они будут тесно связаны между собой: это может быть страх спугнуть удачу и разрушить все планы, либо же чувство грядущего везения поможет побороть вам страх перед новым и заставит двигаться к победе.

РЫБЫ – Туз Жезлов

Внезапно у Рыб проснулось желание что-то менять в своей жизни. И, как говорит гороскоп на сегодня, давно пора. Более того, ранее вы разозлили судьбу своей нерешительностью, поэтому вам нужно срочно исправить свои ошибки, серьезно взвесив все “за” и “против”. Не бойтесь потерять то к чему привязались – вслед за этим вы обретете более важные вещи.