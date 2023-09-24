Гороскоп на 24 сентября 2023 по картам Таро: все знаки Зодиака

Астрологический прогноз на воскресенье, 24 сентября 2023 года, основанный на картах Таро, предвещает день, который будет запутанным, имеющим множес...

ОВЕН – Пятерка Жезлов

Пятерка Жезлов представляет собой вызов, приглашение на соревнование, где вас ждет необычное задание, которое скорее напоминает борьбу. Для Овнов это будет проверкой жизненной силы, и не стоит бояться – примените максимальные усилия.

Об этом пишет Слова и фразы.

ТЕЛЕЦ – Восьмерка Кубков

Восьмерка Кубков, с другой стороны, символизирует прощание с чем-то знакомым, и вы постепенно переходите к чему-то новому и неизвестному. Это может быть тяжело, но помните, что это изменение будет полезным в долгосрочной перспективе.

БЛИЗНЕЦЫ – Рыцарь Денариев

Для Близнецов Рыцарь Денариев олицетворяет состояние духа, которое характеризуется усердием, терпением и настойчивостью. Вы готовы преодолевать любые трудности и свергать горы, поэтому воспользуйтесь этим потенциалом. Беритесь за самые сложные задачи на работе и не бойтесь попробовать себя в разных областях – вам все удастся.

РАК – Мир

Мир символизирует восстановленное единство, гармонию и благополучное завершение определенного этапа событий. Вы достигли определенного уровня, к которому стремились в последнее время, и новые знания и умения, которые у вас появились, позволят вам чувствовать себя уверенно и хорошо.

ЛЕВ – Двойка Жезлов

Для Львов карта Двойка Жезлов указывает на желание оставаться нейтральным, но обстоятельства требуют четкого и прямого высказывания мнения. День будет обычным с его радостями и заботами, но вам может наскучить текущая ситуация. Возможно, стоит выразить свое мнение тем, кто, по вашему мнению, в этом виноват, даже если это означает высказать его себе.

ДЕВА – Семерка Мечей

Для Дев присутствие карты Семерка Мечей подразумевает, что их ум и интеллект стали инструментами хитрости и интриг. Возможно, они окружили себя слишком умными, но не всегда добрыми людьми. Рекомендуется взаимодействовать с кем-то, кто может быть менее умным, но более добрым, чтобы улучшить обстановку.

ВЕСЫ – Дьявол

Гороскоп, основанный на картах Таро, предостерегает вас от отказа от ваших личных убеждений. Карта Дьявола указывает на возможность попадания в зависимость от кого-то или чего-то, на слабость воли и на провал благих намерений. Возможно, вы решали больше не повторять прошлых ошибок и избегать опасных ситуаций. Так может быть уже настал момент начать действовать в этом направлении? Прекратите предавать себя.

СКОРПИОН – Шестерка Жезлов

Для Скорпионов карта Шестерка Жезлов олицетворяет победу, успех, славу и признание со стороны окружающих. Это время для радости и удовлетворения своими достижениями, перехода к роли победителя. Вы получили то, о чем мечтали, и даже больше.

СТРЕЛЕЦ – Паж Мечей

Для Стрельцов карта Паж Мечей обещает ясность и понимание ситуации, что может привести к разгадыванию скрытого смысла происходящего. Однако, чтобы понять истину, вам может потребоваться разрешить старые разногласия, возможно, даже через конфликт.

КОЗЕРОГ- Верховная Жрица

Карта Верховной жрицы символизирует наши скрытые силы, такие как интуиция, предчувствие и уверенность, которую нельзя всегда объяснить, но которая часто направляет нас. Сегодня ваша интуиция будет вашим проводником, указывающим вам путь к тому, что судьба приготовила для вас. Более того, ваша внутренняя мощь также сможет помочь другим.

ВОДОЛЕЙ – Сила

Для Водолеев карта Сила предупреждает, что сегодня вы можете почувствовать внутреннее бурение и агрессию как на работе, так и дома. Вам, возможно, будет трудно контролировать свои эмоции и реакции на окружающих. Однако важно умерить свой пыл, чтобы избежать негативных последствий.

РЫБЫ – Шестерка Мечей

Для Рыб карта Шестерка Мечей обещает вызов и возможность соревноваться. Если вы сами вступили в эту борьбу, то важно идти до конца. Сегодня есть серьезный шанс одержать победу, и это может быть вам на руку.