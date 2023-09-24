Гороскоп на 24 сентября: день, когда нужно уделить время семье

День, когда обязательно нужно уделить время своей семье, что в выходной будет совсем нетрудно.

Такое общение нужно не только нашим близким, но и нам самим: поддержка – преимущественно моральная – которую они могут нам оказать, бесценна и очень нужна в это время, впрочем, как и всегда. На позитиве пройдет общение и с другим людьми – как близкими, так и знакомыми и даже незнакомыми. Все они будут охотно идти на контакт и соглашаться с нашими доводами, что позволит легко решить спорные вопросы, на что раньше ушло бы много времени и сил.

Об этом пишет Слова и фразы.

Овен

Финансовые вопросы необходимо решать с осторожностью – велик риск потратить сумму, которая значительно продырявит ваш бюджет, поэтому лучше в магазины вообще не заходить – так сказать, подальше от соблазнов.

Телец

День, когда не только можно, но и нужно вернуть расположение человека, с которым вы поссорились в последнее время: постарайтесь объяснить ему, что вы не хотели его обидеть – просто перестарались с аргументами.

Близнецы

День, когда лекарственные растения имеют особенную силу, поэтому можно пить лекарственные отвары и чаи, а также принимать гомеопатические лекарства – они принесут максимум пользы.

Рак

Если вы хотите узнать что-то от другого человека, не спрашивайте его об этом в лоб – в таком случае честного ответа получить не дастся, а вот при помощи наводящих вопросов удастся узнать все или почти все.

Лев

День благоприятен для любых начинаний, но поскольку речь идет о выходном, скорее всего, это будет касаться хозяйственных и бытовых дел – например, можно приступить к долгожданному ремонту.

Дева

Доверять малознакомому человеку можно только до определенного предела – слишком интимные моменты все-таки лучше оставить для личного пользования, если, вы не хотите, чтобы их использовали против вас.

Весы

Звезды советуют вам обратить внимание на человека, который недавно появился в вашем окружении: конечно, до серьезных отношений с ним далеко, но никто не помешает вам общаться и дружить.

Скорпион

Не стоит противиться благим намерениям, которые могут овладеть вами с самого утра – сделав доброе дело кому-то из близких, вы почувствуете душевную легкость, которая не так уже часто вас посещает.

Стрелец

Стоит воспользоваться хорошим настроением, которое будет сопутствовать вам в течение всего дня, чтобы отдохнуть и пополнить запас моральных сил, которые из-за тотальной усталости в последнее время стали иссякать.

Козерог

Сложатся благоприятные условия для серьезного разговора с близким человеком: разногласия, которые возникли в последнее время, легко разрешатся, если не обижаться друг на друга, а просто поговорить.

Водолей

Не стоит отталкивать людей, которые захотят с вами пообщаться, даже если вы с ними знакомы всего лишь шапочно: они, сами того не зная, смогут сообщить вам массу важной и полезной информации.

Рыбы

День традиционно пройдет в хлопотах по дому, а вот вечер нужно провести в компании любимого человека: можно устроить романтический ужин, посмотреть сериал или просто помолчать вместе.