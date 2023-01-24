Гороскоп на 24 января 2023 по картам Таро: все знаки Зодиака

Будьте внимательны к деталям и не бойтесь рисковать.

Овен – Император

Овнам пора прекратить думать только о себе. Пришло время позаботится о других. Ваши близкие нуждаются в этом. Перестаньте контролировать все вокруг и отпустите ситуацию. Помните о том, что усталость может отобрать у вас последние силы и это негативно повлияет на все спектры вашей жизни.

Телец – Рыцарь жезлов

Вы мечтаете стать бабочкой и взлететь, но при этом никак не можете выбраться из своего кокона. Рыцарь – сильная карта, это боец, который смело идет в бой. Вам необходимо поступить также и набраться смелости для того, чтобы делать шаги на встречу своему будущему.

Близнецы – Туз денариев

Гороскоп по картам Таро предсказывает Близнецам легкий день. Пришла пора отказаться от чего-то старого и начать что-то новое. Также, вам необходимо решить конфликт с человеком, который постоянно находится рядом с вами, но при этом не является вашим другом.

Рак – Семерка кубков

Не бойтесь идти вперед. Вы можете поставить все на кон и выиграть. Но даже если проиграете – это даст вам новые силы двигаться к собственному счастью. Не бойтесь ничего и никого.

Лев – Девятка денариев

Львы, гороскоп по картам Таро говорит о том, что вам следует что-то кардинально изменить в своей жизни. Увольтесь, разорвите отношения, которые не приносят вам удовольствия или измените свою внешность – выбор за вами.

Дева – Десятка мечей

Вам необходимо отдыхать. Этот день будет продуктивным, но при этом вам следует больше времени провести за делами, которые приносят вам удовольствие. Перестаньте негативно реагировать на критику, а лучше прислушайтесь к ней.

Весы – Тройка жезлов

Несмотря на то, что для Весов этот день будет легким – их окружение почувствует на себе все их раздражение. Этому знаку следует контролировать свои слова и поступки, поскольку они могут оскорблять и обижать людей, которые находятся рядом с вами.

Скорпион – Пятерка кубков

Скорпионы, перестаньте пытаться вернуть прошлое. Запомните, то что уже прошло – никогда не вернется. Из-за концентрации внимания на воспоминаниях вы не можете двигаться дальше.

Стрелец – Тройка денариев

Вы пережили метаморфозы, но не изменили себе и своим принципам. В этом ваша сила и мощь. 24 января вы сможете руководить любыми процессами.

Козерог – Туз мечей

Дорога разрушается под ногами идущего. Но он же и строит новые пути. Не бойтесь менять свою жизнь к лучшему. Не думайте ни о ком, кроме себя. Пришло время взять себя в руки и начать действовать.

Водолей – Король денариев

Не бойтесь вступать в бой. Пришло время брать то что по праву принадлежит вам. Вы постоянно поглощаете боль и не можете почувствовать себя счастливыми. Каждый шаг – это риск, но результат стоит того чтобы на него пойти.

Рыбы – Четверка жезлов

Рыбам гороскоп на 24 января рекомендует провести время в одиночестве. Откажитесь от шумных мероприятий, поскольку они могут вызвать у вас панические атаки и испортить настроение.