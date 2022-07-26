Гороскоп на 26 июля 2022 по картам Таро: все знаки Зодиака

Многие знаки Зодиака ждет удача в этот день, а некоторым стоит быть осторожными и надеяться только на себя.

Гороскоп на вторник, 26 июля 2022 года, по картам Таро.

Об этом пишет Слова и фразы.

ОВЕН – Четверка денариев

Эта карта обещает разрешение всех ваших финансовых проблем. Вам предоставят помощь и смогут научить вас справляться с трудностями. Действуйте только наверняка, не подвергайте себя никакому риску.

ТЕЛЕЦ – Королева мечей

Умейте выбирать аргументы, будьте независимы, находчивы и остроумны. Если вы до сих пор чувствовали себя стесненной, зависимой от кого то или чего-то, то теперь у вас есть шанс принять правильное решение и раз навсегда освободиться от всего этого. Но смотрите, чтобы это стремление к независимости не вылилось в войну.

БЛИЗНЕЦЫ – Паж жезлов

Получив знак или шанс, не упускайте его, даже если он связан с риском. Не верьте предложениям и обещаниям, которые могут оказаться мимолетными. 26 июля вы и в самом деле можете пережить нечто необычное. Возможно, на работе вам представится какой-то увлекательный шанс, или в личной жизни произойдет интересная встреча, и из этой искры потом разгорится пламя.

РАК – Туз мечей

26 июля вам придет в голову блестящая идея, которая поможет решить надоевшую проблему или разгадать давно мучившую вас загадку. Будьте внимательны. Не придирайтесь к мелочам и не старайтесь все “просчитать”.

ЛЕВ – Пятерка жезлов

Не бойтесь помериться силами с другими, даже в новой для вас области. Честолюбие не должно превращаться в беспардонность, а мастерство в хвастовство. 26 июля вы должны быть в форме, потому что вам придется подтвердить свое мастерство.

ДЕВА – Рыцарь жезлов

Избегайте показной деловитости, не поднимайте “шума и пыли”. Если ваши эмоции требуют выхода, подберите для них подходящие подмостки. Пуститесь в какую-нибудь авантюру или просто отправляйтесь развлекаться.

ВЕСЫ – Десятка кубков

Почувствуйте себя дома и разделите свое счастье с другими. 26 июля у вас есть причина для радости. Может быть это успешно завершенная работа, а может быть встреча с симпатичными людьми. Не исключено, что речь пойдет о новой любви или дружбе.

СКОРПИОН – Двойка кубков

Доверьте свою любовь другому человеку или протяните ему руку дружбы. Не жертвуйте собой в поисках гармонии. Настройте свои внутренние антенны на прием – и возможно, вам доведется снова влюбиться. Если у вас уже есть любимый человек, то вы сможете пережить с ним новую весну вашей любви.

СТРЕЛЕЦ – Туз денариев

Не ищите одной только материальной выгоды. Выбирайте то, что может пригодиться при осуществлении долгосрочных планов, особенно в области работы и капиталовложений. Используйте все возможности, чтобы обогатить свой опыт — и неплохо заработать.

КОЗЕРОГ – Верховный жрец

26 июля вам выпала эта карта неспроста. Вы, подобно мудрецу должны принимать взвешенные и правильные решения. Вам точно подскажет сердце и светлый разум, по какому пути пойти и куда он вас приведет.

ВОДОЛЕЙ – Луна

Даже после самой темной ночи наступает утро. Так и у вас – после черной полосы обязательно начнется время удачи и радости. Дождитесь его с открытым сердцем и добрыми помыслами.

РЫБЫ – Паж Денариев

Примите серьезное предложение и используйте его творчески. Не увлекайтесь одной лишь материальной выгодой. 26 июля вам представится шанс, на который вы можете смело рассчитывать, даже если ничего подобного не ожидали.