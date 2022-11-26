Гороскоп на 26 ноября 2022 по картам Таро: все знаки Зодиака

Гороскоп на субботу, 26 ноября 2022 года, по картам Таро для всех знаков зодиака.

ОВЕН – Пятерка Жезлов

Овнам гороскоп оп картам Таро обещает насыщенный на приключения день. Будьте внимательны к знакам, которые вам посылает Вселенная, а также не реагируйте на критику в свой адрес. Смело следуйте за своей мечтой и не думайте о том, что может ожидать вас завтра.

Об этом пишет Слова и фразы.

ТЕЛЕЦ – Король Кубков

Не будьте трусливыми в этот день. Вам следует собрать всю свою смелость и попробовать сделать то, о чем вы давно мечтали. Трусость ваш главный порок и он мешает вам идти дальше и двигаться вперед. Будьте, подобно Королю, смелым и отчаянным.

БЛИЗНЕЦЫ – Шестерка Кубков

Пришло время попрощаться с чем-то старым, что мешает вам двигаться дальше. Подумайте о том, что или кто мешает вам сделать шаг навстречу своему будущему. Не пытайтесь обманывать себя,чтобы избежать движения вперед. Будьте честными. Если вы запутались – спросите совет у близкого друга.

РАК – Дама Жезлов

Дама Жезлов поможет Ракам 25 ноября решить вопрос, который давно их волнует. Вы сможете найти ответ и поймете, что вам необходимо делать дальше. Главное – не пытайтесь бежать от этого ответа, а смело примите его.

ЛЕВ – Восьмерка Кубков

Для вас этот день будет максимально неприятным и неудачным. Возможно, вы поругаетесь с близким другом из-за пустяка, а может быть потеряете то, что вам очень нравится. Но не отчаивайтесь, совсем скоро вы получите то, что сможет улучшить вашу жизнь и сможет помочь вам в будущем.

ДЕВА – Шестерка Денариев

Вы стерли все номера из прошлого и постарались убежать от него. Но у вас не получится сделать это, поскольку не разобравшись с призраками прошлого – у вас не будет будущего. Смело идите вперед и не бойтесь никаких преград.

ВЕСЫ – Пятерка Денариев

Вам необходимо отдохнуть и подумать о своей жизни. В последнее время вы очень многое упускаете и это негативно влияет на качество вашей жизни. Постарайтесь сконцентрироваться на позитиве.

СКОРПИОН – Верховная Жрица

Мудрость – ваше главное оружие. Будьте сильнее тех, кто пытается ставить вам палки в колеса и не пытайтесь побеждать врагов хитростью. Пришло время стать сильнее и перебороть свои страхи.

СТРЕЛЕЦ – Тройка Кубков

В последнее время вы находитесь в очень сложном финансовом положении. Будьте осторожны, поскольку вам придется сильно экономить, чтобы решить все проблемы. Не бойтесь экспериментов.

КОЗЕРОГ – Двойка Мечей

Вам следует быть внимательнее к своей семье. В последнее время вы уделяете своим близким очень мало времени и это негативно влияет на ваши отношения. Постарайтесь исправить ситуацию иначе в дальнейшем вы можете потерять связь с семьей.

ВОДОЛЕЙ – Четверка Кубков

В этот день вы получите важное сообщение, которое в будущем может изменить ваши взгляды на множество вещей. Будьте внимательны к знакам, которые вам предоставит вселенная.

РЫБЫ – Суд

Будьте честными перед всеми, а в первую очередь перед самим собой. Вам придется принять важно решение, которое сможет кардинально изменить вашу жизнь. Постарайтесь дать себе возможность отдохнуть.