Гороскоп на 26 октября 2022 по картам Таро: все знаки Зодиака

Овен – Рыцарь Жезлов

Карта символизирует действие ради действия, борьбу ради борьбы. Сегодня вас будет интересовать не столько цель, сколько сам процесс ее достижения.

Об этом пишет Слова и фразы.

День будет очень активным. Пока вы увлечены, для вас не существует преград. Причем, речь может идти как об увлечении какой-то идеей, так и увлечением человеком. Что ж, получайте удовольствие от процесса, но все-таки постарайтесь не наломать дров.

Телец – Пятерка Монет

Сегодня вы можете столкнуться с финансовыми трудностями. Возможно, в последнее время вы тратили больше, чем зарабатывали, и теперь вам приходится отказывать себе в каких-то удовольствиях. Или, наоборот, день будет связан с помощью тем, кто оказался в подобной ситуации. Карта также может указывать на самосожаление. Используйте этот день, чтобы всё проанализировать и сделать правильные выводы. Главное – не терять веру в себя, а деньги – дело наживное.

Близнецы – Мир

Сегодня Таро обещают вам достижение цели, к которой вы долго шли, триумф, а также окончание определенного этапа в жизни. Речь в этой карте идет, прежде всего, о личностной эволюции. Вы поймете, что стали другим человеком, что вышли на новый уровень. То, что трогало или раздражало вас раньше, больше не трогает и не раздражает. Вы стали мудрее и сильнее. Насладитесь этим днем и отправляйтесь в новое путешествие.

Рак – Колесо

На этой карте изображено колесо судьбы. “Механичность” изображения символизирует “механичность”, с которой вы воспринимаете свое предназначение и события в своей жизни. Вы слепо полагаетесь на судьбу, на гороскопы, на приметы и прочее. Разумеется, отчасти наша судьба предопределена, но не забывайте, то каждый из нас имеет свободу выбора и в какой-то степени является творцом своего будущего. Таро рекомендуют поразмыслить на эту тему и поверить в собственные силы.

Лев – Королева Мечей

Перед вами – женщина стремящаяся к независимости и к совершенству, перфекционистка. Но, сама того не подозревая, она оказалась в рабстве у собственных убеждений и представлений о жизни. Об этом говорит и ее головной убор – он напоминает о клетке, клетке для ума. Сегодня Таро рекомендуют вам избавиться от стремления сделать всё наилучшим образом, а также говорить и выглядеть идеально.

Дева – Смерть

Прямо скажем, карта жутковатая, но ее смысл – позитивен. Она указывает на то, что что-то в нашей жизни отжило и подлежит “захоронению”. Сегодня вы можете оказаться в ситуации, когда вам придется отказаться от чего-то, что было вам дорого. Но вы решитесь на этот шаг, потому что осознаете: вам необходимо идти вперед. Подобные преобразования часто сопровождаются тяжелым эмоциональным состоянием, но помните: они – эволюционны и приближают новый этап в вашей жизни.

Весы – Тройка Монет

Сегодня Таро обещают вам день, наполненный деятельностью. На карте изображен мастер своего дела, который вдохновлен идеей сделать что-то прекрасное. Он получает особое наслаждение, когда придает грубому материалу изящную форму. Такое же наслаждение можете получить и вы. Не обязательно речь пойдет о физическом труде – грубая форма может быть преобразована в изящную в любом аспекте вашей жизни.

Скорпион – Звезда

Этот день будет наполнен спокойствием. Сегодня, как никогда, вам станет абсолютно ясна ваша цель, а также путь к ней, и это даст вам успокоение ума. Не о чем беспокоиться – вы точно знаете, какой шаг должен быть следующим. Кроме того, у вас появится уверенность в себе и надежда на лучшее, что не часто бывает с пессимистами-Скорпионами. Еще одно значение карты – медитация и состояние умиротворения, связанное с ним.

Стрелец – Колесница

День обещает быть активным – достаточно взглянуть на карту, чтобы понять это. Ее главная тема – движение. Вы будете устремлены к какой-то цели и предпримите ряд шагов для ее достижения. Но ваши действия могут быть слишком напористыми и слишком небрежными, вы можете пойти “в разнос” и всё испортить. Таро рекомендуют придерживать “коней” – ваши эмоции и амбиции. Действуйте более деликатно и аккуратно, и всё получится просто идеально.

Козерог – Четверка Мечей

На карте изображен воин, который посреди битвы прилег отдохнуть, не забыв спрятать меч. Сегодня Таро рекомендуют вам дать передышку своему интеллекту. “Поспите” немного, перестаньте всё контролировать, просто расслабьтесь и позвольте волнам жизни нести вас по морю. Положитесь на внутреннее чувство и интуицию. Сегодня они будут ценнее, чем рассудок.

Водолей – Семерка Мечей

Здесь изображен вор в процессе совершения преступления. Тайком он пробрался в дом и стащил оттуда 5 ценных мечей. При этом он не рассчитал, что эта авантюра окажется настолько опасной. Эта карта – об обмане и сообразительности, о дерзости и нечестности. Похоже, сегодня у вас может возникнуть соблазн “срезать путь”, решить вопрос, обходя какие-то запреты и в чем-то изменить своим принципам. Таро предупреждают об опасности такого шага. Взвесьте все “за” и “против”, прежде чем пойти на это.

Рыбы – Тройка Мечей

На карте изображена женщина. На щеках – капли дождя вперемешку со слезами. Это символ обиды и разочарования, прежде всего, разочарования интеллектуального, а не эмоционального. Оно может быть связано с тем, что мы подсознательно проецируем свои представления о жизненных ценностях и о том, как необходимо действовать в той или иной ситуации – на других людей.