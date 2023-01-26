Гороскоп на 26 января 2023 по картам Таро: все знаки зодиака

Гороскоп на четверг, 26 января 2023 года, по картам Таро предсказывает большинству знаков Зодиака неспокойный, но в то же время яркий и веселый день.

ОВЕН – Пятерка Жезлов

Пятерка Жезлов – карта, символизирующая соревнования: с обстоятельствами, с окружением и даже с самим собой. Это брошенный нам вызов, приглашение помериться силами и доказать, что вы стоите намного большего, нежели о вас думают.

Об этом пишет Слова и фразы.

Гороскоп на четверг говорит, что вас ждет непривычное задание, которое будет скорее похоже на какую-то борьбу. Для Овнов оно послужит жизненной проверкой. Не бойтесь, а приложите максимум усилий.

ТЕЛЕЦ – Верховная Жрица

Вам выпала самая мистическая и одна из самых красивых карт колоды. Гороскоп на завтра по картам Таро говорит о том, что вам не следует активно вмешиваться в происходящий ныне процесс: подождите немного, и дела сами примут нужное вам направление. Если же вы все-таки решили вмешаться, необходимо ясно осознавать свои цели, иначе вы рискуете наказать сами себя!

БЛИЗНЕЦЫ – Луна

Луна – карта, означающая противоположные эмоции: страх и ощущение неимоверной удачи. Все зависит от того, какими мыслями вы руководствуетесь в настоящий момент и какие решения принимали ранее. Возможно, вам предстоит выбрать для себя новые жизненные приоритеты, которые поначалу будут вызывать сомнения, но вскоре непременно жизнь покажет, что вы все делаете правильно.

РАК – Мир

Мир указывает на вновь обретенное единство, гармонию и счастливое завершение некоего хода событий. Гороскоп на сегодня говорит о том, что вы застряли на одном уровне, но пришла пора выйти из зоны комфорта и двигаться дальше. Вы достигли цели, к которой шли в последнее время. Знания и навыки, что у вас появились, позволят вам чувствовать себя определенно хорошо.

ЛЕВ – Паж Кубков

На редкость удачная карта в колоде! У вас, как пророчит гороскоп на завтра, появится шанс насладиться сполна тем, чего так не хватало ранее. Приятным обществом, приятным разговором, где-то побывать, с кем-то познакомиться. Хорошая карта для человека, занятого творчеством – вам предоставится отличная возможность продвинуться в этом деле. Но для того, чтобы достичь успехов, нужно разобраться в собственных желаниях и определить планы на ближайшее будущее.

ДЕВА – Семерка Мечей

Карта Семерка Мечей показывает, что сила познания, ясный, острый ум превращаются в хитрости и интриги, подлость и обман. Может вы выбрали для себя совершенно не тот круг общения? Именно от нового окружения и исходит негатив. Гороскоп на четверг гласит, что Девам пора профильтровать свой список новых знакомых и, возможно, навсегда вычеркнуть из жизни тех, кто тянет вас на дно.

ВЕСЫ – Четверка Мечей

Четверка Мечей символизирует наступление периода застоя, прерванной деятельности и вынужденного покоя. Кажется, вас собираются отправить в отпуск, даже если сами вы этого никак не планировали. Подумайте хорошенько: может в последнее время вы страдали трудоголизмом и он вам действительно нужен? Гороскоп на сегодня советует принимать любые предложения, которые сулят отдых и избавят вас от беспокойства.

СКОРПИОН – Влюбленные

Взглянув на карту, можно смело сказать, что она символизирует союз двух сердец и гармонию в отношениях, а также веру, доверие к партнеру и правильный выбор. Здесь на лицо любовь и сексуальное влечение, собственно, столь романтические эмоции и ощущения и будут сопровождать вас на протяжении всего дня. В любом случае, гороскоп на завтра предрекает очень интересный день. Постарайтесь насладиться им сполна и не вздумайте нервничать и паниковать, что бы ни случилось.

СТРЕЛЕЦ – Король Денариев

Эта карта олицетворяет ваше стремление обладать собственностью, быть уверенным в завтрашнем дне и в реальных ценностях, быть в ладу с окружающей действительностью. Вы материалист по своей природе, но иногда все же делаете опрометчивые поступки. Задумайтесь, не совершали ли вы в последнее время сомнительных вложений средств. Если да – лучше забрать капитал, так как гороскоп на сегодня говорит о рисках крупных финансовых потерь.

КОЗЕРОГ – Колесо Фортуны

Колесо Фортуны является символом грядущего выбора, который вам предстоит сделать уже в этот четверг . Судьба непременно подскажет, как лучше поступить в той или иной ситуации, а затем щедро наградит за проделанные труды. Вас ждут приятные сюрпризы, которые могут носить как материальный, так и духовный характер. Не забывайте благодарить тех, кто старается для вашего блага.

ВОДОЛЕЙ – Смерть

Смерть символизирует конец чего-то важного и существенного, что ранее занимало весомое место в вашей жизни. Возможно, речь идет о расставаниях, прощаниях или потерях. Но после этого всегда наступает новое начало – помните, что нет худа без добра. Для Водолеев это скорее всего конец какой-то длительной привязанности, которую стоило давно отрубить от себя.

РЫБЫ – Туз мечей

Карта обозначает прилив новых сил и эмоциональное удовлетворение. Наверняка сегодня вас посетит новая мысль, идея, новый взгляд на что-то существенное и важное. Вы уже давно почувствовали, что что-то в вас понемногу и маленькими шажками начинает меняться – не пренебрегайте этими переменами, они ведут вас только к лучшему. Если прекратите скептически мыслить и сможете расширить свой кругозор – сумеете быстро завоевать вершину.