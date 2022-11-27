Гороскоп на 27 ноября 2022 по картам Таро: все знаки Зодиака

Гороскоп на воскресенье, 27 ноября 2022 года, по картам Таро для всех знаков Зодиака поможет вам избежать неприятностей и досадных ошибок.

Овен – Повешенный

Эта карта имеет целый ряд значений, только одно из которых можно назвать негативным. Прежде всего, посмотрите: человек жив. Более того, страдающим он точно не выглядит.

Об этом пишет Слова и фразы.

В таком необычном положении он имеет возможность посмотреть на мир под новым, нетривиальным углом, а это дает массу преимуществ. Иногда главного героя этой карты сравнивают с германо-скандинавским богом Одином, который, вися на дереве, получил озарения и изобрел руны.

Телец – Мир

Вам выпала замечательная карта! Она означает окончание большого пути, достижение цели, к которой вы стремились долгое время, победу и триумф. Сегодня вы можете насладиться плодами своего труда, и вам действительно будет чем гордиться. Карта также указывает на выход на новый личностный уровень, осознание себя чем-то большим, чем просто человек. Насладитесь этим днем, отдохните и отправляйтесь в новое путешествие.

Близнецы – Смерть

Не надо бояться этой карты. В это трудно поверить, но она достаточно позитивна. Прежде всего, сегодня Таро рекомендуют вам “похоронить” всё то, что мешает вам жить и развиваться. Например, отказаться от каких-то отношений, которые напрягают и тянут вниз, пересмотреть свои взгляды на что-то или просто выбросить хлам из дома. Обратите внимание на 2 колонны за спиной “Смерти”. Они указывают на новый путь, который откроется вам, как только вы успешно проведете “захоронение”.

Рак – Десятка Денариев

Эта карта, как и большинство карт Таро, имеет больше, чем одно значение. Во-первых, это указание на семейные ценности, на общение с родственниками и удовольствие, которое оно дает. Во-вторых, речь может идти и о помощи родным или близким. В-третьих, карта указывает на некие крупные структуры, корпорации, которые построены по принципу семейного бизнеса. Не исключено, что сегодня вы вольетесь в такую структуру.

Лев – Семерка Денариев

Эта карта – об ожидании “урожая”. На ней изображен сеятель, который однажды посадил зерно, и вот пришел с намерением получить свое вознаграждение. Но его нет. Плоды не созрели. И он остановился в нерешительности: ждать или бросить всё и начать что-то новое? Подобные сомнения могут возникнуть и у вас в отношении дела, которому вы посвятили много времени и сил. И все же Таро рекомендуют набраться терпения.

Дева – Колесо Фортуны

Вам выпала самая фортовая карта колоды! Фортуна – и этим всё сказано. Сегодня удача, везение, успех будут сопутствовать вам во всем. Постарайтесь сделать как можно больше, потому что это колесо не останавливается ни на минуту. Есть и альтернативный подход к этому карте. Видите сфинкса, который отстраненно наблюдает за этой беготней? Это намек, что и вы можете вырваться из порочного круга желание-исполнение-желание и стать по-настоящему свободным.

Весы – Император

Этот мужчина, похожий на Санта Клауса, олицетворяет власть и авторитет. Сегодня вы можете проявить свои лидерские способности, но не только в достижении цели, но также в особой мудрости. Многие умеют быстро бегать, но не всем дано понять смысл процесса и учесть все подводные камни. Таро рекомендуют смело брать на себя эту ответственность, верить в свои силы и проявлять великодушие – как и положено настоящему Императору.

Скорпион – Страшный Суд

На самом деле он не страшный. Эта карта посвящена тотальному прощению и возрождению. На ней изображен библейский сюжет: в судный день “ангел вострубил”, и мертвые “восстали из могил”. Сегодня вам могут быть списаны все грехи, прощены все обиды. Вы получите шанс воскреснуть – физически и духовно, почувствовать колоссальный прилив сил и вдохновения.

Стрелец – Восьмерка Денариев

Эта карта символизирует ученика, который становится мастером. Мужчина, который изображен на ней, зарабатывает на жизнь собственным трудом. Сегодняшний ваш успех также полностью будет зависеть от вас. Карта обещает повышение профессионального уровня и социального статуса. Вам могут предложить новую высокооплачиваемую работу. Смело соглашайтесь на все предложения, но все-таки не перегружайте себя на старте.

Козерог – Туз Кубков

Ах, какая карта! Это любовь, тотальная любовь. Карта обещает день, наполненный чувствами и романтикой, но речь не о банальном флирте, а об отношениях по-настоящему глубоких. Обратите внимание на сугубо христианскую символику карты: чаша с вином и гостия в клюве белого голубя (символа Святого Духа) – это “причастие любви духовной”. Вы можете начать отношения, которые сделают вас другим человеком, или ваши отношения с нынешним партнером выйдут на принципиально новый уровень.

Водолей – Рыцарь Кубков

И здесь любовь! Этот летний день может быть связан с романтикой и полным погружением в мир чувств. Это достаточно необычно для людей с острым аналитическим умом, таких как Водолеи, но факт остается фактом: сегодня вы будете руководствоваться сердцем, а не рассудком. Могут быть свидания, встречи, общение в приятной компании. Этот день принесет много хороших минут.

Рыбы – Семерка Жезлов

Сегодня расслабляться вам не придется. Таро пророчат вам активные действия и борьбу. По большей части оборонительного характера. На карте изображен мужчина, против которого ополчились шестеро. Но он занял выгодную позицию (на высоте) и имеет свое оружие, которое ничем не уступает оружию противников. Победа будет вашей. Главное – верьте в свои силы и ничего не бойтесь.