Гороскоп на среду, 27 сентября 2023 года, согласно Таро, обещает насыщенный и сложный день для каждого из знаков Зодиака.

Некоторым обещается гармония с окружающим миром, тогда как для других представителей зодиакальных знаков день может принести разочарования и трудности.

ОВЕН – Верховный жрец

Эта карта символизирует мир, веру и глубокое доверие, основанные на непоколебимых ценностях, которым вы придаете большое значение. Все, чему вы последнее время следуете, представляет ваш жизненный путь, и его продолжение становится вашей судьбой.

ТЕЛЕЦ – Четверка Жезлов

Для Тельца – Четверка Жезлов, что означает период покоя и гармонии, в котором вы открываетесь для радостей жизни. Самые трудные моменты остались позади, и у вас есть только приятные воспоминания, ожидая вас полная гармония.

БЛИЗНЕЦЫ – Семерка Жезлов

Для Близнецов – Семерка Жезлов, что указывает на атаку сильных соперников. Тем не менее, карта также говорит, что у вас есть шанс на победу, и вы находитесь в более выгодном положении. Главное – тщательно размышлять о своих действиях, и в этом случае вашим врагам придется ответить за свои поступки.

РАК – Повешенный

Гороскоп на основе карт Таро предоставляет вам уникальную возможность ощутить себя более живым. Вы сознательно выбрали это состояние, даже неудобство и дискомфорт, чтобы увидеть мир с новой перспективы, освободившись от стандартных норм и ценностей.

ЛЕВ – Восьмерка Жезлов

Для Льва – Восьмерка Жезлов, которая символизирует упорядоченность и гармонию во всех сферах жизни, способность установить и достичь своих целей, а также контролировать события вокруг. Сегодня вы более размышлены и сдержанны в эмоциях, что позволяет вам более тщательно рассмотреть возможные сценарии развития событий и выявить, кто из людей в вашем окружении может оказать вам поддержку.

ДЕВА– Колесо фортуны

Для Девы – Колесо Фортуны, которое может интерпретироваться как символ зависимости от судьбы или урок, который жизнь предлагает нам выучить. Возможно, сейчас настал момент, когда вы почувствуете себя бессильным перед обстоятельствами и придется принять их как нечто неизбежное. Однако со временем это станет уроком, из которого вы почерпнете опыт, чтобы больше не совершать ошибок.

ВЕСЫ – Двойка Кубков

Гороскоп на основе карт Таро предвещает вам приятные романтические связи в будущем. Двойка Кубков символизирует объединение двух влюбленных сердец, и вы будете центром внимания, так что стоит открыться для новых знакомств. Этот период обещает изменить многое в вашей жизни.

СКОРПИОН – Пятерка Кубков

Для Скорпиона – Пятерка Кубков, что является картой, символизирующей печаль, боль и меланхолию. В настоящее время у вас может быть сложное эмоциональное состояние, связанное с какой-то потерей. Однако важно помнить, что это временное состояние, и со временем оно пройдет. Все в жизни имеет свойство меняться.

СТРЕЛЕЦ – Валет Денариев

Для Стрельца – Валет Денариев, что указывает на возможность получения интересного предложения по работе, которое может привести к материальному успеху в будущем. Не упустите этот шанс, это может быть толчком к активным действиям и улучшению вашей финансовой ситуации.

КОЗЕРОГ – Девятка Жезлов

Девятка Жезлов символизирует упорство и сопротивление перед некоторыми ситуациями или событиями, которые кажутся нам неприятными или вызывают сомнения. Не следует игнорировать то, что указывают звезды, так как они редко советуют что-либо дурное. Чаще всего судьба приготовила вам именно то, что нужно.

ВОДОЛЕЙ – Пятерка Мечей

Для Водолея – Пятерка Мечей, что представляет собой обострение конфликта, неприятные скандалы, подлые атаки и разочарования. Сегодня, возможно, что-то вас обидит, и вы почувствуете необходимость отвечать на это. Важно не впутываться в интриги и не вести себя подло по отношению к коллегам, так как это может принести вам больше вреда, чем им.

РЫБЫ – Валет Кубков

Для Рыб – Валет Кубков, что символизирует импульс, возможность и шанс. Звезды подарят вам успех в делах и, возможно, приглашения, как в деловой, так и в любовной сфере. Если вы заметите что-то подобное на горизонте, не упустите эту возможность.