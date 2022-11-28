Гороскоп на 28 ноября 2022 по картам Таро: все знаки Зодиака

Гороскоп на понедельник, 28 ноября 2022 года, по картам Таро для всех знаков Зодиака подскажет вам к каким поворотам судьбы нужно быть готовым.

Овен – Сила

Сегодня Таро обещают вам победу – и над врагами, и над самим собой. Вы почувствуете прилив сил, станете более уверенным в себе и более смелым.

Об этом пишет Слова и фразы.

В этот день сила разума и мудрость помогут решить множество задач. Обратите внимание, что зверя укрощает слабая женщина. Скорее всего, не силой мышц, а силой своего обаяния, убеждения, нежности. Отдайте предпочтение дипломатии, а не маханию шашкой. Еще одно значение карты – гармоничный союз двух совершенно разных людей.

Телец – Четверка Денариев

Вам выпала интересная карта. Она имеет как позитивный, так и негативный аспект. На ней изображен богач, который крепко держит в руках “нажитое непосильным трудом”. С одной стороны, это указание на то, что с благосостоянием у вас все в порядке, а также на то, что этого вы добились самостоятельно. Это заслуживает уважения. Но с другой, налицо слишком большая привязанность к материальному. Ему трудно расстаться даже с копейкой.

Близнецы – Смерть

Эта карта выпадает вам второй день подряд, а это значит, что вчерашняя рекомендация по-прежнему актуальна. Повторим сказанное. Не надо бояться этой карты. Прежде всего, сегодня Таро рекомендуют вам “похоронить” всё то, что мешает вам жить и развиваться. Например, отказаться от каких-то отношений, которые напрягают и тянут вниз, пересмотреть свои взгляды на что-то или просто выбросить хлам из дома. Обратите внимание на 2 колонны за спиной “Смерти”. “захоронение”.

Рак – Башня

Это карта быстрых, стремительных перемен, к которым вы можете быть не готовы. Тем не менее, речь в ней об эволюционных трансформациях. Сегодня многое может измениться как в вашей повседневной жизни, так и в планах на будущее. Возможно, у Неба имеется другой замысел насчет вас, а не тот, который нарисовали себе вы в своем воображении. Но здесь необходимо понимать, что эти события призваны вывести вас на новый уровень.

Лев – Справедливость

День может быть связан с решением юридических вопросов или же вам захочется примерить на себя образ судьи. Вы попытаетесь беспристрастно оценить действия и слова тех, кто вас окружает. Вы сделаете вывод о том, какой вес имеете в обществе, насколько вас ценят окружающие. И ваши выводы будут верны. Но все же Таро рекомендуют не увлекаться ролью судьи – так вы рискуете остаться без друзей.

Дева – Паж Денариев

Вам выпала прекрасная денежная карта. Сегодня вас ожидает хорошее известие, касающееся финансов или новых перспектив. Может поступить предложение о денежной работе или об участии в проекте, который принесет прибыль. Не исключено, что будет небольшое денежное поступление. Карта также указывает на желание приобретать новые знания, которое появится у вас, а также на создание прочного союза с партнером.

Весы – Тройка Денариев

Сегодня Таро обещают вам достойное вознаграждение за хороший труд. На ней изображен наемный работник (художник), общающийся с работодателями (священниками). Ваши труды принесут вам не только материальное, но и моральное удовлетворение. Кроме того, карта может указывать на духовный рост (ее действие происходит в храме). Еще одно значение – комфортные отношения с партнером.

Скорпион – Семерка Мечей

Это не самая лучшая карта колоды. Ее главная тема – измена себе. Сегодня вы можете решиться на некий компромисс. Он покажется вам совсем незначительным и непринципиальным. И это было бы так в другой день, но не сегодня. Если в этот раз вы пойдете на этот шаг, ваш мир начнет рушиться. Доверие к вам, ваш авторитет в обществе, уважение – все может полететь к чертям собачьим.

Стрелец – Повешенный

Не обращайте внимания на то, что карта не слишком жизнерадостная. На самом деле она не так уж и плоха. Посмотрите: мужчина жив-здоров и даже весел. Он получил возможность взглянуть на мир с новой точки зрения, а также поразмыслить о многом во время этой паузы. Негативный аспект заключается лишь в том, что в таком положении вы лишены возможности действовать.

Козерог – Десятка Денариев

Карта имеет несколько значений. Во-первых, вас может ждать встреча в семейном кругу или другая форма общения с родственниками. Во-вторых, возможно, вашим родным понадобится помощь и поддержка. В-третьих, карта символизирует крупные структуры, корпорации, которые основаны на семейном бизнесе. Если сегодня будет проигрываться этот вариант, вам могут предложить работу в подобной структуре.

Водолей – Десятка Мечей

Страшная карта. Она может указывать на события, которые вы не в силах предотвратить, а также на вынужденное бездействие, невозможность вмешаться в процесс, на чужую волю, которой вы будете вынуждены подчиниться. Еще один аспект карты связан с самой мастью Мечей. Она символизирует интеллект. А теперь еще раз взгляните на карту: ум убивает человека. Это указание на то, что сегодня вам не следует полностью полагаться на свои блестящие аналитические способности.

Рыбы – Шестерка Мечей

Эта карта – указание на путешествие к другим берегам. Она имеет несколько значений. Речь может идти о бегстве от обстоятельств, с которыми вы не в силах справиться. Вы бросаете всё и просто уходите, начинаете новую жизнь. Другой вариант – вы чувствуете в себе силы для перемен и готовы начать новый этап в жизни. И в первом, и во втором контексте вам недостает решимости.