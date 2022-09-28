Гороскоп на 28 сентября 2022 по картам Таро: все знаки Зодиака

Гороскоп на среду, 28 сентября 2022 года, по картам Таро говорит, что у Близнецов проблемы решатся сами по себе, а Водолеев Судьба щедро наградит.

Овен – карта дня Таро “Туз кубков”

Прекрасный день, который принесет радостные и позитивные события в вашу жизнь. Будьте готовы получить подарок – вы его заслужили. Но и сами не забывайте одаривать близких.

Об этом пишет Слова и фразы.

Телец– карта дня Таро “Четверка пентаклей”

Этот день вас определенно порадует. Вы останетесь довольны своей работой, бизнесом и финансовыми делами. Судьба преподнесет вам щедрый подарок – не упустите свой шанс.

Близнецы – карта дня Таро “Дурак”

День пройдет легко и удачно, любые дела будут продвигаться свободно, а проблемы решатся сами по себе. Вам важно принять правильное решение, от которого зависит ваша судьба.

Рак – карта дня Таро “Семерка мечей”

Обстоятельства этого дня дадут возможность действовать не очень правдивыми методами ради достижения поставленной цели. Имейте в виду, что вы рискуете нанести урон своей репутации.

Лев– карта дня Таро “Королева жезлов”

Хороший день для любых начинаний, касающихся таких важных сфер жизни, как карьера, бизнес и финансы. Можете довериться влиятельной женщине – именно она окажет поддержку.

Дева– карта дня Таро “Пятерка мечей” (в перевернутом положении)

Не самый лучший день, вам следует проявить осторожность и вдумчивость, иначе вы можете стать жертвой клеветы. При этом важно удержаться от подобных методов и не обманывать.

Весы– карта дня Таро “Страшный Суд”

Эта карта предвещает какое-то важное событие в вашей жизни. Вы можете изначально недооценивать его значимость, но оно изменит вашу дальнейшую судьбу, и начнется новый этап.

Скорпион– карта дня Таро “Сила”

Этот день может показаться вам непростым, но вы сможете любое событие повернуть в свою пользу. Вас как будто тестируют на прочность, и вы успешно пройдете эту проверку.

Стрелец – карта дня Таро “Пятерка кубков” (в перевернутом положении)

Если в последнее время вы часто огорчались, то пришло время перемен к лучшему. Благодаря тому, что вам удастся восстановить душевный комфорт, вы обретете уверенность в себе.

Козерог– карта дня Таро “Девятка кубков”

Вас ждет отличный день, события, которого принесут позитивные эмоции. Их спектр велик: от хороших новостей до приятного подарка. И вы будете чувствовать себя счастливым человеком.

Водолей– карта дня Таро “Королева пентаклей”

Судьба решила щедро наградить вас. В этот день ваше материальное положение может ощутимо и надолго улучшиться. Немаловажную роль в этом сыграет какая-то влиятельная женщина.

Рыбы– карта дня Таро “Тройка пентаклей”

Можете рассчитывать на то, что ваши труды не останутся незамеченными, а будут оценены по достоинству. Вы получите одобрение окружающих, а также материальную награду от начальства.