Гороскоп на 29 августа 2022 по картам Таро: все знаки Зодиака

Но при этом многие получат ответы на давно интересующие вопросы.

ОВЕН – Отшельник

Эта карта Таро обозначает добровольно избранное одиночество и уединение. Вероятно, вы слишком устали от постоянного пребывания среди толпы людей, поэтому подсознательно хотите отдаленности от социума. Овнам гороскоп на понедельник пророчит самокопание, но все же это поможет разобраться в себе. Вам стоит заняться внутренним исследованием самого себя, своих мыслей и планов на будущее.

ТЕЛЕЦ – Луна

Несмотря на то, что Тельцы по своей природе – весьма сдержаны и обладают устойчивым характером, в этот день их может посетить какая-то непонятная тревога и даже паника. Не стоит заранее накручивать себя – в этот день удача исключительно на вашей стороне, так что смело начинайте действовать и извлекать выгоду из всего, чтобы не случилось. В понедельник вам должно повезти в важном деле, о котором вы давно мечтали.

БЛИЗНЕЦЫ – Рыцарь жезлов

Денек вам предстоит довольно бурный и жаркий. Либо ваш темперамент, который вы ранее скрывали, даст о себе знать, и вам захочется “все и сразу”, либо же вы попадете в ситуацию, где страсти будут накалены до предела. Даже если это всего лишь шум из за пустяков, сегодня вы можете дать волю своим чувствам и раз в жизни действовать по велению сердца, а не мозга. Главное – не стройте сегодня далеко идущих планов, для этого явно не подходящий день.

РАК – Паж кубков

Пажи в Таро – символ обучения, новых знаний и ценного опыта. Паж Кубков предполагает, что вы именно сегодня открыты для уроков и духовного перерождения. Если обстоятельства вокруг вас не вселяют надежду на то, что все будет хорошо – подойдите к ситуации более конструктивно. Вы готовы черпать вдохновение со всех доступных источников, поэтому старайтесь впитывать в себя все то новое, о чем ранее не знали, а также не бойтесь делать то, что выходит за рамки вашего восприятия.

ЛЕВ – Девятка Денариев

Эта карта считается признаком финансового успеха, выигрыша, крупной и часто неожиданной прибыли. Она означает поворот к лучшему, везение, удачное стечение обстоятельств. Также гороскоп на сегодня обещает Львам резкие перемены, которые позволят сделать жизнь гораздо более комфортной. Карты Таро предсказывают исключительный успех, который будет достигнут, благодаря личным талантам и усилиям.

ДЕВА – Тройка мечей

Тройка мечей в раскладе Таро на понедельник может означать тревогу, вспышки страха и необъяснимую печаль. При чем, представители этого знака Зодиака сами не смогут разобраться, что происходит внутри них. День может оказаться довольно непростым – прежде всего, в плане переживаний. Возможно, придется принимать очень неприятные, но необходимые решения или выйти из чужой игры.

ВЕСЫ – Двойка мечей

Эта карта – знак явных сомнений и внутренних колебаний. Ситуации, в которые вы будете попадать, могут иметь неоднозначный окрас, вы постоянно будете сомневаться в результатах своего выбора. Гороскоп на сегодня говорит, что Весы слишком часто полагаются на свой интеллект, и пытаются анализировать только с точки зрения ума, совершенно невзирая на сердце и интуицию.

СКОРПИОН – Верховная жрица

Эта карта подразумевает для представителей этого знака Зодиака глубинные, подсознательные силы: интуицию, внутренний голос, предчувствия, дающие твердую уверенность в чем-то безо всяких логических доводов. Гороскоп на завтра советует вам набраться терпения и гордо воспринимать все, что будет высказываться в ваш адрес. Скорее всего, это будут комплименты и похвала, но все же могут возникать и непредвиденные ситуации.

СТРЕЛЕЦ – Башня

Башня в картах Таро говорит о том, что вы довольно долго считали свое положение стабильным и безопасным, и вдруг все рухнуло. Она обозначает конец чего-то, что занимало в вашей жизни важное место. Однако, стоит помнить, что любой конец – это начало чего-то нового и кардинально другого. Вполне вероятно, что перед вам откроются новые, широкие горизонты.

КОЗЕРОГ – Мир

Эта карта Таро означает успех, серию позитивных событий, достижение цели. Для представителей знака гороскоп на понедельник предоставляет довольно широкие горизонты: вся мудрость, знания и умения, которыми вы владели практически всю жизнь, именно в этот день пригодятся вам, как никогда ранее. В понедельник карты также предрекают вам обретение полезных знакомств или перспективу дальних интересных поездок.

ВОДОЛЕЙ – Девятка жезлов

Девятка Жезлов – карта неоднозначная, но весьма перспективная. С одной стороны, она ясно указывает на то, что во внешней – материальной – сфере жизни все обстоит вполне благополучно. Вы уже достигли ранее намеченных целей и теперь пожинаете плоды собственного усердия и трудолюбия. Но вот с другой все не так радужно: в последнее время вы все чаще и чаще ловите себя на мысли, что в жизни что-то идет не так.

РЫБЫ – Туз мечей

Туз Мечей – это волевой сознательный акт, способность четко отделить то, чего желаешь, от лишнего в жизни. Наверняка вы именно в этот день сможете прийти к какому-то жизненно-важному умовыводу, и это здорово поможет вам в будущем. Задумайтесь над тем, что мешало вам двигаться вперед ранее и примите довольно жесткое решение с позиций силы, воли и разума. Вы способны на многое, при чем именно в этот день вам могут покориться те цели, которых вы не могли достигнуть ранее.