Гороскоп на 29 сентября: Овнам - огромная радость, Козерогам - большой позор

Стрельцам придется быстро принимать важные решения.

Астрологи составили гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 сентября. Овнов ждет огромная радость, а Козерогам стоит готовиться к проблемам. Что звезды сулят другим знакам Зодиака - читайте ниже.

Об этом пишет УНИАН.

Овен

Счастье ворвется в жизнь Овнов. Вы наконец-то поверите в чудо и сможете забыть обо всем плохом. Постарайтесь уделить время всем своим друзьям, не обделяйте их своим вниманием, ведь отмечать радостные новости куда лучше в приятной компании.

Телец

Астрологи сулят Тельцам успех на любовном фронте. Вы поймете, что рядом с вами по-настоящему преданный и добрый человек. Наслаждайтесь приятными моментами и устройте романтическое свидание.

Близнецы

29 сентября Близнецы смогут разоблачить своего обидчика. Кто-то давно пытается вам насолить, вы даже не догадывались, что враг подобрался так близко. Не бойтесь показаться грубыми и вышвырните подлеца из своей жизни.

Рак

Новый день принесет Ракам новые возможности. У вас получится воплотить в жизнь свою самую заветную мечту. Приложите максимум усилий и результат трудов вас точно не огорчит.

Лев

Львам стоит заняться делами, которые они старались отложить в долгий ящик. Не ленитесь и не пытайтесь перекладывать свои проблемы на других. К вечеру вы поймете, что не зря потратили столько времени и сил.

Дева

Астрологи советуют Девам отказаться от всего, что может им навредить. Позаботьтесь о своей безопасности и не рискуйте здоровьем. Помимо этого, вам не стоит выяснять отношения с коллегами.

Весы

Весы будут заняты весь день. Вы можете понять, что потеряли баланс, из-за чего страдает одна из сфер вашей жизни. Постарайтесь вернуть равновесие и сохраните эту гармонию.

Скорпион

Скорпионы могут понять, что готовы к большим переменам. И никто не посмеет вам перечить, если вы начнете действовать прямо сейчас. Смело двигайтесь вперед и не думайте о плохом.

Стрелец

Стрельцам придется быстро принимать важные решения. Однако это совсем не плохо, в стрессовых ситуациях вы сможете моментально оценить все "за" и "против", а потому точно не ошибетесь. Доверьтесь своей интуиции, все будет хорошо.

Козерог

Астрологи советуют Козерогам быть осторожнее. Вы можете крупно опозориться и сильно огорчиться. Постарайтесь уберечь себя от публичного унижения.

Водолей

29 сентября Водолеям можно расслабиться. Ваша жизнь стала спокойной и размеренной, а потому вы спокойно можете наслаждаться релаксом. Постарайтесь не обременять себя грустными мыслями.

Рыбы

Рыбам стоит выбросить из своей жизни все, что приносит огорчение. Займитесь генеральной уборкой, но не только в своем доме. Очистите мысли и думайте о хорошем.