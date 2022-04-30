Гороскоп на 30 апреля 2022 по картам Таро: все знаки Зодиака

Гороскоп на субботу, 30 апреля 2022 года для всех знаков Зодиака по картам Таро сулит непростой день. Будьте осторожны и не принимайте поспешных решений.

Овен – Туз жезлов

Вам предстоит сложный период. Будьте внимательны к деталям и не дайте себе возможности опустить руки. Помните, что у вас впереди множество задач и вам понадобятся силы.

Об этом пишет Слова и фразы.

Телец – Двойка денариев

Не бойтесь ничего и помните, что молодость прощает все. Ваша внутренняя сила поможет вам пройти все испытания и даст возможности. Открывайте новые горизонты и не реагируйте на критику.

Близнецы – Дама кубков

Будьте спокойны. Думайте перед тем, как говорить и говорите только тогда, когда обращаются к вам. В этот день вам придется сразиться за правду и доказать, что вы честный человек.

Рак – Десятка денариев

Постарайтесь осознать те возможности, которые предоставляет вам повседневная жизнь. Ощутите себя человеком, богатым внутренне и внешне, и поделитесь своим богатством с другими.

Лев – Тройка мечей

Будьте внимательны к мелочам и не дайте себя обмануть. Также вам предстоит важный разговор с близким другом. Будьте добры и вежливы к нему. Также, обратите внимание на своих коллег.

Дева – Дама денариев

Не слушайте никого, не позволяйте никому манипулировать вами. Спокойно и последовательно делайте то, что наметили ранее. Вы ведь знаете, что доброе вино вызревает годами.

Весы – Пятерка кубков

Наступает время, когда любое дело или проект просто рушится под силой собственной тяжести. Начальный огонь и вдохновение истощаются под тяжестью осложнений. Идите к своей цели, не смотря ни на что, и не пытайтесь обмануть Вселенную.

Скорпион – Десятка жезлов

Вы на данный момент погружены в переживания, которые, строго говоря, можно назвать субъективными. В вашей жизни не произошло ничего трагичного, что могло бы причинить вам столько огорчений. Но вы до такой степени запутались в собственных желаниях и страхах

Стрелец – Четверка кубков

Вы только начали свой путь и уже ожидаете результат. Не спешите, попытайтесь успокоится и вникнуть в суть того, что вы делаете. Ваше стремление к успеху может испортить вам первоначальную цель.

Козерог – Тройка жезлов

Вам предстоит экзамен на находчивость, знание тактики и умение пользоваться накопленным опытом. Готовьте убедительные планы, подбирайте аргументы, не забудьте воспользоваться своим обаянием.

Водолей – Король мечей

Используйте предложенный шанс, согласитесь на компромисс или пойдите на примирение. Не верьте льстивым похвалам и обещаниям. Судьба играет вам на руку.

Рыбы – Паж кубков

Будьте осторожны, ведь внезапный успех может вскружить вам голову и вы забудете о предосторожностях. Помните, свет сопровождает вас на всем жизненном пути и вы сами должны стать его источником.