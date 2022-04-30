Гороскоп на 30 апреля 2022 по картам Таро: все знаки Зодиака

Овен – Туз жезлов
Вам предстоит сложный период. Будьте внимательны к деталям и не дайте себе возможности опустить руки. Помните, что у вас впереди множество задач и вам понадобятся силы.
Об этом пишет Слова и фразы.
Телец – Двойка денариев
Не бойтесь ничего и помните, что молодость прощает все. Ваша внутренняя сила поможет вам пройти все испытания и даст возможности. Открывайте новые горизонты и не реагируйте на критику.
Близнецы – Дама кубков
Будьте спокойны. Думайте перед тем, как говорить и говорите только тогда, когда обращаются к вам. В этот день вам придется сразиться за правду и доказать, что вы честный человек.
Рак – Десятка денариев
Постарайтесь осознать те возможности, которые предоставляет вам повседневная жизнь. Ощутите себя человеком, богатым внутренне и внешне, и поделитесь своим богатством с другими.
Лев – Тройка мечей
Будьте внимательны к мелочам и не дайте себя обмануть. Также вам предстоит важный разговор с близким другом. Будьте добры и вежливы к нему. Также, обратите внимание на своих коллег.
Дева – Дама денариев
Не слушайте никого, не позволяйте никому манипулировать вами. Спокойно и последовательно делайте то, что наметили ранее. Вы ведь знаете, что доброе вино вызревает годами.
Весы – Пятерка кубков
Наступает время, когда любое дело или проект просто рушится под силой собственной тяжести. Начальный огонь и вдохновение истощаются под тяжестью осложнений. Идите к своей цели, не смотря ни на что, и не пытайтесь обмануть Вселенную.
Скорпион – Десятка жезлов
Вы на данный момент погружены в переживания, которые, строго говоря, можно назвать субъективными. В вашей жизни не произошло ничего трагичного, что могло бы причинить вам столько огорчений. Но вы до такой степени запутались в собственных желаниях и страхах
Стрелец – Четверка кубков
Вы только начали свой путь и уже ожидаете результат. Не спешите, попытайтесь успокоится и вникнуть в суть того, что вы делаете. Ваше стремление к успеху может испортить вам первоначальную цель.
Козерог – Тройка жезлов
Вам предстоит экзамен на находчивость, знание тактики и умение пользоваться накопленным опытом. Готовьте убедительные планы, подбирайте аргументы, не забудьте воспользоваться своим обаянием.
Водолей – Король мечей
Используйте предложенный шанс, согласитесь на компромисс или пойдите на примирение. Не верьте льстивым похвалам и обещаниям. Судьба играет вам на руку.
Рыбы – Паж кубков
Будьте осторожны, ведь внезапный успех может вскружить вам голову и вы забудете о предосторожностях. Помните, свет сопровождает вас на всем жизненном пути и вы сами должны стать его источником.