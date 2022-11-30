Гороскоп на 30 ноября 2022 по картам Таро: все знаки Зодиака

Гороскоп на среду, 30 ноября 2022 года, по картам Таро для всех знаков Зодиака поможет вам спланировать свой день, избежав неприятностей и досадных ошибок.

Овен – Семерка Жезлов

В этот день вам предстоит борьба – вы видите это по карте. Главный герой занял оборонительную позицию и приготовился к отражению атаки.

Об этом пишет Слова и фразы.

Разумеется, речь идет не о физическом противостоянии, а о битве в переносном смысле слова. Возможно, кто-то посягнет на ваше место под солнцем, на ваше право иметь свои убеждения и принципы, а также на собственные желания.

Телец – Верховная Жрица

Эта карта символизирует высший духовный опыт, прозрения, вспышки интуитивного знания и прочие метафизические вещи. На ней изображена “Папесса” – Папа Римский женского рода. Она погружена в медитативное состояние, ее внимание сосредоточено на том, что происходит внутри, а не вовне. Точно так же и у вас сегодня может появиться желание побыть наедине с собой, поразмышлять, помедитировать или помолиться. философии и религии.

Близнецы – Король Денариев

Мужчина, который изображен на карте, практичен, предприимчив, надежен, обеими ногами “стоит на земле”, хозяйственен. Эта карта обещает удачное разрешение всех задач, связанных с материальными вещами, с финансами и с бытом. Скорее всего, сегодня у вас возникнет желание заняться домом, огородом или разборкой счетов. Что ж, это важные дела. Посвятите день им. А помощь Неба вам обеспечена.

Рак – Колесо Фортуны

Без лишних слов понятно, что эта карта прекрасна! Сегодня Фортуна, богиня удачи и везения, будет вашей спутницей. Что бы вы ни делали, всё будет удаваться наилучшим образом. Вы будете чувствовать невидимую поддержку. И всё же поторопитесь: это колесо не останавливается! Успейте сделать как можно больше, пока вы на высоте. Есть и другой вариант: стать подобным сфинксу, который наблюдает за этой жизненной суетой со стороны, полный покоя и удовлетворения.

Лев – Звезда

Картинка слегка эротическая, но к эротике она не имеет отношения. Обнаженная женщина символизирует открытость, искренность, чистоту. Главная тема карты – выход из тупика, преддверие новой, светлой, полосы в жизни. Как известно, самая темная ночь бывает перед рассветом. На карте изображен именно этот момент. Но ваша звезда уже указывает путь к прекрасному будущему.

Дева – Повешенный

Прекрасная карта! Вы не поверите, но она, скорее, позитивна, чем негативна. Она имеет несколько значений. Прежде всего, мужчина жив и даже весел. Он получил возможность увидеть мир с новой точки. Иногда Повешенного сравнивают со скандинавским богом Одином, который, вися вниз головой, получил просветление и придумал руны. Карта также означает паузу и подвешенное состояние, когда вы не можете контролировать процесс или вмешиваться в него.

Весы – Шестерка Мечей

Эта карта несет двойной смысл. Во-первых, речь может идти о сознательном уходе от конфликта, выходе из ситуации, которая складывается не в вашу пользу. Во-вторых, карта указывает на путь к новым берегам, на надежды и опасения, связанные с этим шагом. Возможно, вы застыли в нерешительности. Кажется, что вы остались одни перед лицом неясной цели. Но на самом деле это не так.

Скорпион – Луна

Как и большинство карт Таро, эта также имеет несколько значений. Первое говорит о Луне как символе иллюзии, обмана, неясных опасений и предчувствий. В полумраке тени превращаются в ужасных монстров, и страх сковывает сердце. В этом контексте совет Таро – повременить с принятием важных решений, подождать до “утра”. Второе значение карты связано с символом двух колонн на заднем плане, дороги между ними и двумя животными – собакой и волком.

Стрелец – Иерофант

На карте изображен символический Папа Римский, духовный лидер миллионов. Сегодня главной темой дня для вас может стать “ритуальная духовность” – связанная с религиозными структурами, организациями, церквями, обрядами, традициями.

Козерог – Девятка Кубков

В этот выходной день вас ждет вечеринка! По крайней мере, так утверждают Таро. На карте изображен радушный хозяин, готовый к приему гостей. За его спиной – выстроившиеся в ряд бокалы с вином. Релакс, приятная компания, разговоры по душам, выпивка и закуска – что еще нужно в летний вечер? Наслаждайтесь этим днем!

Водолей – Пятерка Жезлов

Несмотря на выходной, похоже, этот день пройдет под знаком соперничества и конкуренции. На карте изображен момент борьбы – то ли шуточной, то ли серьезной. Сегодня кто-то может посягнуть на ваше место под солнцем, подвергнуть сомнению ваш авторитет, не согласиться с вашим мнением. В лайт-варианте карта обещает полезное состязание, которое позволяет всем участникам процесса оставаться в тонусе.

Рыбы – Десятка Денариев

Вам выпала “семейная” карта. Ее главное значение – родня, семейные ценности, забота о родных, общения в семейном кругу, идиллия и взаимная поддержка. Карта также символизирует структуры, в основе которых лежит семейный бизнес. Сегодня вам может поступить предложение присоединиться к одной из них. Главное – уважать их традиции, наивысшую ценность.