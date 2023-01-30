Гороскоп на 30 января 2023 по картам Таро: все знаки Зодиака

ОВЕН – Маг

Овнам выпала довольно положительная карта. Маг символизирует начало нового этапа в жизни, но для благополучного старта гороскоп на понедельник рекомендует вовремя завершить все начатые дела.

Об этом пишет Слова и фразы.

Стоит помнить: настало время действовать, иначе никогда не сможете реализовать свою мечту. Не жалуйтесь, не нойте и не нарекайте на судьбу – все идет своим чередом.

ТЕЛЕЦ – Колесо Фортуны

Колесо в толковании Таро обозначает цикличность событий. Следовательно, вам необходимо настроиться на то, что в жизни что-то поменяется. Всегда за черной полосой приходит белая, и наоборот, поэтому гороскоп на сегодня советует проанализировать все, что с вами происходило в последнее время и на основе этого сделать выводы – чего ожидать. В любом случае, даже если прогноз на завтра тревожный, лучше быть готовым к неожиданным сюрпризам.

БЛИЗНЕЦЫ – Смерть

Карта Смерть не связана с физическим концом. Скорее она обозначает финал, окончание какой-то череды событий и смену обстоятельств. Гороскоп на сегодня говорит, что пришла пора необратимых перемен. Наверно, определенный период вашей жизни подошел к логичному завершению, посему нужно собрать волю в кулак и сделать рывок для того, чтобы новый этап начался благополучно. Помните, трансформация неизбежна, но вот каким будут перемены – зависит только от вас самих.

РАК – Двойка Жезлов

Масть Жезлов обозначает расплату и искупление. Вам предстоит разобраться, чем вы могли “накосячить” и задуматься, как именно в кратчайшие сроки исправить эту ошибку. Гороскоп на понедельник обещает, что вам предоставится возможность выяснить, насколько вы сами способны отвечать за свои поступки и принимать верные решения. От того, какое решение вы примете, и будет зависеть дальнейшее общение с каким-то важным человеком.

ЛЕВ – Король Жезлов

Король Жезлов символизирует стабильность, однако в данном раскладе он означает, что вы отталкиваете от себя все новое и неизвестное. Так, Львы менее всего склонны поддаваться переменам и всевозможным новшествам, однако их жизнь все-таки не стоит на месте, следовательно, принципиально важно экспериментировать и удивлять неожиданными решениями и поступками. Хотя бы время от времени.

ДЕВА – Девятка Кубков (Чаш)

Согласно раскладу Таро, гороскоп на завтра говорит о том, что вы еще не готовы взяться за активное “внедрение в жизнь” своих замыслов. Возможно, вам не хватает сил, усидчивости или эмоциональных ресурсов. Вы словно стоите на пороге принятия какого-то решения (а может быть, уже не раз принимали его мысленно), но дальше рассуждений дело, к сожалению, не пошло. Так нельзя, подобный застой может отравить все ваши планы на светлое будущее, посему пора собраться и наконец-то выйти из зоны комфорта.

ВЕСЫ – Восьмерка Денариев

Восьмерка Денариев говорит о том, что вы достигли редкого умения добиваться поставленных перед собой целей и способности вовремя отказаться от чрезмерных претензий. Если в личном раскладе встретилась эта карта, значит, вы – человек, про которого говорят, что он всегда “на плаву”. Не было еще такой ситуации в вашей жизни, которая заставила бы вас опустить руки и погрузиться в депрессию и меланхолию. Гороскоп советует и далее следовать этому правилу, и тогда все вершины будут покорены с завидной легкостью.

СКОРПИОН – Дама Денариев

Королева Денариев – образ сильного человека, который добивается прежде всего общественного признания и уже затем собственного благополучия. Пожалуй, это в точности характеризует эмоциональный настрой Скорпионов в настоящее время. Если карта выпала в вашем раскладе, вы – на редкость незаурядная личность, способная достичь самых больших высот в избранной деятельности. Но, как правило, при всех своих многочисленных талантах, в последнее время вы немного рассеяны и даже “потеряны”.

СТРЕЛЕЦ – Туз Мечей

Туз Мечей – олицетворение силы и страсти, но это не те чувства, которые человек тратит на мирное и гармоничное созидание. Эти эмоции часто провоцируют бурю, которая, может как “освежить” привычную жизнь, так и спровоцировать разрушения. Это касается и материальной, и эмоциональной составляющей. Вам следует контролировать свои чувства и не поддаваться истерикам, что бы ни случилось, иначе есть вероятность оплошать. А то, что легко разрушить, потом довольно сложно восстановить.

КОЗЕРОГ – Король Мечей

Король – это всегда лидер, который всегда решительно и четко достигает своих целей. Если Козерогам выпала эта карта – значит совсем скоро в жизнь воплотится то, к чему вы так давно стремились. Вы довольно осмотрительная и расчетливая личность, посему считаете, что все в жизни должно происходить размеренно, и только так, как вы запланировали. Но жизнь не всегда идет по четко проведенной линии, иногда возможны внезапные повороты, спуски, за которым обязательно последует подъем.

ВОДОЛЕЙ – Луна

Вы находитесь в плену страха, обмана или неуверенности. Можете представлять ситуацию совсем не так, как она выглядит на самом деле, а также пугаетесь несущественных трудностей, а то, что вам кажется безобидным, может таить угрозу. Карта свидетельствует о склонности “избегать” проблем, хотя их все равно рано или поздно придется решать.

РЫБЫ – Звезда

Звезды упорно указывают вам на путь истинный, но вы настолько озабочены своими проблемами (которые, к слову, сами придумали), что даже не видите самых явных знаков и сигналов. Вы застряли где-то в детстве и постоянно летаете в облаках, а при малейшей неудаче начинаете опускать руки и сами себя жалеть. Это, пожалуй, самое неверное решение из всех возможных.