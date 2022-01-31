Гороскоп на 31 января 2022 по картам Таро: все знаки зодиака

Гороскоп на понедельник, 31 января 2022 года по картам Таро для всех знаков зодиака. Пришло время задуматься над своим поведением и несколько изменить модель взаимодействия с социумом. Гороскоп на завтра намекает на то, что пора обратить внимание на степень ответственности за свои поступки.

ОВЕН – Вера (Верховный Жрец)

Вам выпала весьма положительная карта, символизирующая некое облегчение и смену обстоятельств.

Об этом пишет Слова и фразы.

Высшие силы на вашей стороне, посему гороскоп на сегодня советует Овнам воспользоваться этим и рискнуть сделать что-то такое, что вообще не вписывается в рамки типичного для вас поведения. Вероятно, пришла пора не только меняться внутренне, но и рассказать об этом всему миру.

ТЕЛЕЦ – Правосудие

Тельцы обладают довольно резким и упрямым нравом, из-за чего часто попадают в неловкие ситуации, но искренне не понимают, в чем заключается их промах. Пришло время задуматься над своим поведением и несколько изменить модель взаимодействия с социумом. Гороскоп на завтра намекает на то, что пора обратить внимание на степень ответственности за свои поступки. Как вы поступаете, так и с вами поступят, при чем в самый неподходящий момент.

БЛИЗНЕЦЫ – Повешенный

Близнецы в последнее время являются настоящими счастливчиками: вам везло буквально во всех начинаниях, а из любой неловкой ситуации вы выходили “сухими”. Но жизнь не стоит на месте и теперь вам придется неплохо постараться для того, чтобы опять завоевать расположение высших сил. Карта символизирует окончание определенного цикла событий, поэтому если вы давно хотели начать все с чистого листа – гороскоп на четверг советует вам начать внедрять это в жизнь.

РАК – Туз Жезлов

В жизни Раков наблюдался застой, но с приходом четверга эта ситуация изменится кардинально. Судьбоносные события будут буквально врываться в вашу жизнь, а ее ритм напомнит извержения вулкана. Взрыв, огонь и стремительное обновление энергии – вот что обещает вам гороскоп на сегодня. Возможно, придется совершить какую-то жертву, однако если это будет сделано искренне – награда не заставит себя долго ждать.

ЛЕВ – Десятка Жезлов

В раскладе на четверг для Львов карта Десятка Жезлов обозначает некий финал. Возможно, вы стоите на пути больших перемен, которые, к слову, могут заметно подкосить вас. Обстоятельства дошли до той стадии, когда осложнения, препятствия и давление будут буквально нагибать вас к земле. Так, пора прекращать летать в облаках, начинайте действовать решительно и жестко.

ДЕВА – Туз Кубков

Туз Кубков является одной из самых благоприятных карт в колоде Таро. Его появление в раскладе на завтра предсказывает скорые позитивные изменения в судьбе. Поскольку масть Кубков главным образом “отвечает” за любовные переживания, выпавший Туз Кубков – знак того, что вскоре в вашу жизнь войдет большое чувство. Главное, успеть понять, что это именно оно. Стоит подчеркнуть, гороскоп на четверг не обещает вам, что это чувство будет кардинально новым, возможно, вы просто успели забыть о чем-то важном.

ВЕСЫ – Рыцарь Кубков

Пажи в Таро символизируют переменчивость и непостоянность. Следовательно, если вам выпала эта карта, значит вы не можете следовать четко определенной позиции и постоянно бросаете начатое на половине пути. Гороскоп на сегодня советует прекращать вести себя легкомысленно, так как стабильность позволит вам достичь задуманного намного раньше.

СКОРПИОН – Король Кубков

Король Кубков – символ победителя, негласного лидера и человека, который может вести за собой толпы людей. Вы привлекаете многих и подкупаете своей непосредственной харизмой, однако сами не понимаете этого. В последнее время о вас то и дело говорят как о человеке, у которого нет и не может быть врагов. Но иногда все же стоит проявлять жесткость, не боясь кого-то обидеть. Помните, наступил тот период, когда стоит подумать о себе в первую очередь.

СТРЕЛЕЦ – Семерка Денариев

Семерка Денариев говорит о том, что пора запастись терпением и немного сбавить темп, к которому вы привыкли ранее. Иногда Стрельцы идут напролом, не замечая важных сигналов судьбы. Чрезмерная уверенность в своей правоте не всегда соответствует действительности, а упрямство раздражает и отталкивает от вас окружающих.

КОЗЕРОГ – Двойка Мечей

Меч – стремительно нарастающая, импульсивная сила, охватывающая человека в период страсти и любовного увлечения. Но в раскладе на завтра карта говорит о том, что эта сила в какой-то момент начинает искать выход вовне. Вы много держите в себе, а любая страсть обязательно должна быть “выплеснута” из души: в противном случае человек просто не сможет нормально жить и работать.

ВОДОЛЕЙ – Десятка Мечей

Десятка Мечей указывает на шквал отрицательных эмоций и страха перед грядущими событиями. Вы можете спросить сами себя: неужели прежних неприятностей было мало и необходимо еще дальше идти этим же путем? Но жизнь не так проста, как вам казалось ранее. Гороскоп на завтра говорит, что вам действительно необходимо еще больше углубиться в неприятные и угнетающие события, а также окунуться в соответствующие тяжелые эмоции.

РЫБЫ – Рыцарь Денариев

Эта карта символизирует человека, который привык быть связующим звеном между различными людьми. Сами по себе на данном этапе жизни вы не представляете ценности для социума, и такому положению вещей виной тоже вы сами. Слишком много событий вы игнорировали, слишком часто отказывались совершать поступки и нести ответственность за них. По своей природе вы – человек осторожный и предусмотрительный, но слишком пугливый, а судьба не любит трусов.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.