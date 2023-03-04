Гороскоп на 4 марта 2023 по картам Таро: все знаки Зодиака

Овен – Шут
Этот день обещает быть насыщенным событиями и приносить радость, так что не бойтесь веселиться и наслаждаться моментом. Однако будьте внимательны к деталям и не упускайте из виду мелочи, чтобы не оказаться в неприятной ситуации.
Об этом пишет Слова и фразы.
Близнецы-Колесо Фортуны
Для Близнецов, карта Таро “Колесо Фортуны” обещает удачу и возможность для изменений в личной жизни. Не бойтесь рисковать и сделайте то, что вы давно хотели изменить в себе. Этот день будет идеальным для этого.
Телец – Шестерка жезлов
Для Тельца, карта Таро “Шестерка жезлов” предсказывает успех в достижении цели, несмотря на препятствия. Однако важно обратить внимание на эмоциональное состояние и не откладывать на потом решение важных вопросов. Если вы искали знак для начала нового дела, то этот день может стать таким знаком.
Близнецы – Колесо Фортуны
Для Близнецов, карта Таро “Колесо Фортуны” обещает удачу и возможность для изменений в личной жизни. Не бойтесь рисковать и сделайте то, что вы давно хотели изменить в себе. Этот день будет идеальным для этого.
Рак – Дама кубков
Эта карта говорит о том, что вы, как лист на реке, не можете контролировать свой путь и следуете по течению. Не нужно исправлять что-то в этот день, потому что судьба приведет вас туда, где вам нужно быть.
Лев – Десятка денариев
Для Льва, карта Таро “Десятка денариев” предсказывает неожиданное повышение или прибыль. В этот день будет “денежная” удача, поэтому не стоит слишком много тратить и спугнуть ее.
Дева – Туз мечей
Для Девы, карта Таро “Туз мечей” советует отдохнуть от забот и работы и насладиться своей жизнью. Помните, что все вокруг вас связано, поэтому будьте добры к окружающим и наслаждайтесь этим днем.
Весы – Тройка кубков
Двигайтесь вперед, даже если кто-то пытается остановить вас. Не бойтесь критики и негативных комментариев. Запомните, что самое важное – это ваша внутренняя сила, которая помогает вам пройти через жизненные испытания.
Скорпион – Восьмерка жезлов
У Скорпионов в этот день могут быть неожиданные события, поэтому важно обращать внимание на мелочи и готовиться к неожиданностям. Возможно, придется доказывать свою правоту, но важно не сдаваться.
Стрелец – Восьмерка денариев
Для Стрельцов настало время справиться со своими страхами и не откладывать важные дела на потом. Необходимо найти в себе силы и смелость для продвижения вперед и решения сложных задач. Не бойтесь рисковать и постарайтесь выходить из любых ситуаций с победой.
Козерог – Туз кубков
Вы всегда готовы помочь другим, но теперь настало время, когда нужно попросить помощи у других. Этот день покажет, кто настоящий друг и поддержка для вас.
Водолей – Десятка мечей
Гороскоп для Водолеев на 4 марта предупреждает о возможных опасностях. Будьте сильны и прислушайтесь к критике, чтобы улучшить свои навыки и способности.
Рыбы – Дворец жезлов
Гороскоп для Рыб на 4 марта рекомендует отдохнуть и уделить внимание своему здоровью. Отложите все дела и проведите время с близкими людьми, чтобы хорошо отдохнуть и зарядиться энергией.