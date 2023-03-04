Гороскоп на 4 марта 2023 по картам Таро: все знаки Зодиака

Карты Таро прогнозируют, что в субботу, 4 марта 2023 года, у всех знаков зодиака будет очень насыщенный и событийный день.

Овен – Шут

Этот день обещает быть насыщенным событиями и приносить радость, так что не бойтесь веселиться и наслаждаться моментом. Однако будьте внимательны к деталям и не упускайте из виду мелочи, чтобы не оказаться в неприятной ситуации.

Об этом пишет Слова и фразы.

Близнецы-Колесо Фортуны

Для Близнецов, карта Таро “Колесо Фортуны” обещает удачу и возможность для изменений в личной жизни. Не бойтесь рисковать и сделайте то, что вы давно хотели изменить в себе. Этот день будет идеальным для этого.

Телец – Шестерка жезлов

Для Тельца, карта Таро “Шестерка жезлов” предсказывает успех в достижении цели, несмотря на препятствия. Однако важно обратить внимание на эмоциональное состояние и не откладывать на потом решение важных вопросов. Если вы искали знак для начала нового дела, то этот день может стать таким знаком.

Близнецы – Колесо Фортуны

Для Близнецов, карта Таро “Колесо Фортуны” обещает удачу и возможность для изменений в личной жизни. Не бойтесь рисковать и сделайте то, что вы давно хотели изменить в себе. Этот день будет идеальным для этого.

Рак – Дама кубков

Эта карта говорит о том, что вы, как лист на реке, не можете контролировать свой путь и следуете по течению. Не нужно исправлять что-то в этот день, потому что судьба приведет вас туда, где вам нужно быть.

Лев – Десятка денариев

Для Льва, карта Таро “Десятка денариев” предсказывает неожиданное повышение или прибыль. В этот день будет “денежная” удача, поэтому не стоит слишком много тратить и спугнуть ее.

Дева – Туз мечей

Для Девы, карта Таро “Туз мечей” советует отдохнуть от забот и работы и насладиться своей жизнью. Помните, что все вокруг вас связано, поэтому будьте добры к окружающим и наслаждайтесь этим днем.

Весы – Тройка кубков

Двигайтесь вперед, даже если кто-то пытается остановить вас. Не бойтесь критики и негативных комментариев. Запомните, что самое важное – это ваша внутренняя сила, которая помогает вам пройти через жизненные испытания.

Скорпион – Восьмерка жезлов

У Скорпионов в этот день могут быть неожиданные события, поэтому важно обращать внимание на мелочи и готовиться к неожиданностям. Возможно, придется доказывать свою правоту, но важно не сдаваться.

Стрелец – Восьмерка денариев

Для Стрельцов настало время справиться со своими страхами и не откладывать важные дела на потом. Необходимо найти в себе силы и смелость для продвижения вперед и решения сложных задач. Не бойтесь рисковать и постарайтесь выходить из любых ситуаций с победой.

Козерог – Туз кубков

Вы всегда готовы помочь другим, но теперь настало время, когда нужно попросить помощи у других. Этот день покажет, кто настоящий друг и поддержка для вас.

Водолей – Десятка мечей

Гороскоп для Водолеев на 4 марта предупреждает о возможных опасностях. Будьте сильны и прислушайтесь к критике, чтобы улучшить свои навыки и способности.

Рыбы – Дворец жезлов

Гороскоп для Рыб на 4 марта рекомендует отдохнуть и уделить внимание своему здоровью. Отложите все дела и проведите время с близкими людьми, чтобы хорошо отдохнуть и зарядиться энергией.