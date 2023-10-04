Гороскоп на 4 октября 2023 по картам Таро: все знаки Зодиака

Некоторым в среду особенно ярко будет улыбаться удача, в то время как другим грозят определенные проблемы. В любом случае – будьте на чеку.

ОВЕН – Туз Жезлов

Туз Жезлов, который вы обнаружили в вашем раскладе на среду, подразумевает, что у вас есть основания надеяться на успешный исход в любом вашем начинании. Поэтому не стесняйтесь воплощать в жизнь даже самые амбициозные идеи – они обязательно найдут поддержку среди вашего окружения. Сегодняшний гороскоп предсказывает Овнам стабильное и гармоничное развитие событий, связанных с их деловой сферой.

ТЕЛЕЦ – Верховный Жрец

Для Тельцов, карта Верховного Жреца в раскладе имеет положительное значение, особенно в контексте общественной деятельности. Гороскоп на следующий день по Таро обещает Тельцам поддержку высших сил и удачное завершение любых начинаний. Помните, что именно сегодня судьба приходит вам на помощь в вопросах, которые для вас особенно важны, поэтому не стесняйтесь делиться своими намерениями.

БЛИЗНЕЦЫ – Рыцарь Мечей

Близнецы, с картой Рыцаря Мечей, могут рассчитывать на эмоциональный подъем, который поможет им представить себя в новом и неожиданном свете. Сегодня вы будете вдохновлены, но важно оставаться фокусированными на своей цели и не рассеиваться на мелочах. Размышления о важности цели помогут избежать серьезных ошибок, которые могли бы быть сложно исправить.

РАК – Тройка Мечей

Гороскоп на среду, основанный на картах Таро, предсказывает для Раков тяжелый день, в котором они будут глубоко размышлять о своем прошлом и будущем. Возможно, есть что-то, что удерживает их, мешая двигаться вперед с уверенностью. Раки столкнутся с сложным выбором, который может серьезно повлиять на их будущее и отношения с окружающими. Будьте осторожны в принятии решений.

ЛЕВ – Король Денариев

Для Львов карта Короля Денариев обещает возможность подвести итоги своих усилий и насладиться достижениями. Сегодня наступает время для “сбора урожая”, когда вы можете наслаждаться результатами своего труда и немного отдохнуть от постоянной гонки за успехом. Если вы усердно трудились над чем-то, то в среду вы получите заслуженное признание от близких.

ДЕВА – Двойка Денариев

Для Дев с картой Двойки Денариев гороскоп предупреждает о нестабильности и риске в общественной сфере и материальном положении. Эта карта указывает на возможное ухудшение ситуации в этих областях. В ближайшем будущем вам придется проявить все свои деловые навыки и изворотливость, чтобы сохранить стабильность и не допустить ухудшения положения в этих сферах.

ВЕСЫ – Четверка Кубков

Представителям данного знака Зодиака следует серьезно задуматься о наступающих трудностях. Карта предупреждает, что скоро вам придется столкнуться с последствиями ранее допущенных ошибок. Также будьте внимательны к эмоциональному состоянию близкого вам человека.

СКОРПИОН – Тройка Жезлов

Для Скорпионов с картой Тройки Жезлов в последнее время характерно высокое самокритичное отношение, так как они стремятся к достижению своей давно поставленной цели. Успех уже на горизонте, и вам осталось приложить лишь немного усилий, чтобы получить долгожданное исполнение своих мечт. В сфере работы вы достигли первых значительных результатов, и Таро предсказывает, что ваши усилия не останутся незамеченными теми, чье внимание вам так важно.

СТРЕЛЕЦ – Мир

С картой Мира для Стрельцов связан успех, серию позитивных событий и достижение целей. Вы долго готовились к чему-то значимому, и гороскоп на сегодня обещает вам наконец-то реализовать все свои планы. Однако будьте осторожны, так как даже небольшая ошибка может изменить ход событий и помешать вам достичь желаемого.

КОЗЕРОГ – Дьявол

Карта Дьявол может вызывать страх, но в контексте среды для Козерогов она приобретает новый смысл. Согласно гороскопу на следующий день, вы пересмотрели свои жизненные приоритеты, хотя на это повлияли внешние обстоятельства. В данный момент материальные цели стали для вас главными, но стремясь к финансовому благополучию, вы также развиваете свои моральные качества и крепнете духом. Продолжайте в том же духе!

ВОДОЛЕЙ – Правосудие

Для Водолеев карта Правосудия указывает на ответственность за свои поступки и взаимоотношения с другими. Как вы обращаетесь с окружающими, так и они будут обращаться с вами. За свои ошибки вам придется расплачиваться собственными мечтами, так как судьба справедлива. Семена будущего были посеяны в прошлом, и изменения возможны только через упорный труд и пересмотр собственного поведения.

РЫБЫ – Шут

Для Рыб карта Шута несет в себе двойственный смысл, который может проявляться как духовное облегчение, так и ухудшение общественного положения. Согласно гороскопу на сегодня, важно сохранять реалистичное восприятие событий, иначе существует риск увлечься собственными иллюзиями и упустить из виду то, что по-настоящему важно и находится рядом с вами.