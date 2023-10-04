Гороскоп на 4 октября для всех знаков: день, когда нужно обращать внимание на знаки

День, когда необходимо обращать внимание на знаки, которые будут попадаться то тут, то там – они имеют большое значение.

С их помощью Вселенная даст понять, как поступить в той или иной жизненной ситуации – главное, прислушаться к ее советам. День также благоприятен для анализа предыдущего периода жизни и профессиональной деятельности – причем, не имеет значения, о чем идет речь – о достижениях или об ошибках, в любом случае мы получили ценный опыт, который пригодится в будущем.

Овен

День, когда не стоит верить на слово не только незнакомым, но и близким людям: они могут ввести вас в заблуждение – причем, не обязательно с корыстной целью: они и сами могут заблуждаться.

Телец

От лжи – даже если, как вам покажется, будет преследовать благую цель – необходимо отказаться: она может как минимум поставить вас в неудобное положение, а как максимум – испортит вашу репутацию.

Близнецы

День, когда могут активизироваться тайные или явные недоброжелатели, на которых не стоит обращать внимания: их злобствование не нанесет вам ущерба, так что нежелательно тратить драгоценные нервные клетки.

Рак

Реализацию важных профессиональных проектов желательно отложить хотя бы на пару дней: сегодня хорошего результата все равно получить не удастся, только потратите время и силы зря.

Лев

Не торопитесь оформлять важные документы, особенно если они будут касаться финансовых вопросов или оформления недвижимости: малейшей опечатки будет достаточно, чтобы вместо прибыли получить убыток.

Дева

От свидания с любимым человеком в этот день лучше отказаться – из-за отсутствия взаимопонимания общение не заладится, поэтому от встречи останется крайне неприятное впечатление.

Весы

При первой же возможности отправляйтесь на свежий воздух – если нет возможности погулять в лесу, ограничьтесь ближайшим парком: такое времяпрепровождение успокоит и улучшить настроение.

Скорпион

К вниманию сто стороны представителей противоположного пола, даже если оно покажется навязчивым, необходимо относиться без раздражения: в конце концов, люди не виноваты в том, что вы им нравитесь.

Стрелец

С ленью и апатией, которые могут «накрыть» вас с самого утра, необходимо бороться, в противном случае вы можете безвозвратно потерять целый день = чтоб это не произошло, найти себе интересное занятие – оно вас «разбудит».

Козерог

Если близкий человек заподозрит вас в том, что отношения с ним вы, хотя бы частично, используете в корыстных целях, вернуть его расположение вам уже не удастся, не стоит до этого доводить.

Водолей

Общение с близкими – и не очень – людьми вряд ли доставит вам сегодня удовольствие, поэтому лучше провести сегодняшний день в одиночестве – разумеется, если работа даст вам такую возможность.

Рыбы

Раздражение, которое вы будете испытывать по отношению к другим людям, может вызвать недовольством самими собой – решив эту проблему, вы избавитесь от негатива во взгляде на окружающий мир.