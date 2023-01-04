Гороскоп на 4 января 2023 по картам Таро: все знаки Зодиака

Гороскоп на среду, 4 января 2023 года, по картам Таро предсказывает сложный выбор, а также начало чего-то нового для большинства знаков Зодиака.

ОВЕН – Рыцарь Денариев

Рыцарь Денариев олицетворяет состояние духа, характеризуемое усердием, терпением и настойчивостью, в котором создаются вещи нужные и полезные. Вы готовы работать и, если приложите достаточно усилий результат будет на лицо.

Об этом пишет Слова и фразы.

Гороскоп советует: главное – не спешить и по маленькому камешку выстраивать отношения, при чем это касается всех сфер общения.

ТЕЛЕЦ – Влюбленные

Карта сулит глубокие любовные переживания, но показывает, что любой шаг предполагает определенный выбор. Вам будет сложно, как и вообще последнее время. Гороскоп на сегодня говорит, что совладать со своими эмоциями получится, но цена может быть слишком велика. Смотрите, любовь – только ваш выбор.

БЛИЗНЕЦЫ – Рыцарь Жезлов

Гороскоп по картам Таро на среду сулит вам сегодня излишнюю возбудимость. Всадник Жезлов символизирует жар души, проявляющийся в жажде жизни. Поэтому вы готовы брать участие в любых активностях, идти на поводу у дурацких идей, а потом переживать из-за результата. Однако, зачастую в вашем случае риск является благородным делом, поэтому не бойтесь принимать смелые решения.

РАК – Тройка Кубков

Тройка Кубков выражает радость, беззаботность и благодарность. Гороскоп на среду говорит: сегодня у вас появится человек, который сможет наконец-то вам помочь разобраться со всеми проблемами, которые возникали в вашей жизни в большом количестве в последнее время. Вы почувствуете себя будто “гора с плеч”.

ЛЕВ – Шут

Эта карта – это ваше внутреннее “я” или ваш внутренний ребенок. Шут означает спонтанное начало чего-то нового, непредвзятость, открытость. Другая сторона медали – легкомыслие и та же инфантильность в поведении. Поэтому смотрите – вы на грани. Если вы отнесетесь к новому предложению слишком легко – вас могут воспринять неправильно.

ДЕВА – Воздержание

Таро предлагает вам карту, которая соответствует тому счастливому состоянию, когда человек чувствует себя, любит себя и находится, поэтому в гармоничном равновесии с окружающим миром. При этом, как пророчит гороскоп на завтра, у Дев совершенно напрочь исчезнет желание прыгать выше головы и работать на износ. У вас сегодня идеальный день, поэтому отдыхайте и наслаждайтесь жизнью.

ВЕСЫ – Туз Мечей

Карта обозначает семя, из которого зарождается новая мысль, идея, новый взгляд на давно уже привычные, обыденные вещи. Завтра вы откроете для себя что-то новое и это изменит ваш внутренний мир. Идеи будут витать повсюду, главное уловить нужную и грамотно воспользоваться теми шансами, которые подарит судьба.

СКОРПИОН – Четверка Кубков

Гороскоп по картам Таро обещает вам неудовлетворенность в этот день. Об этом говорит карта, что обозначает “пресыщение”, “перебор”. Да, вы устали, но подумайте о том, что все ваши труды будут непременно достойно вознаграждены. Окружающие действительно считают вас прирожденным победителем, однако почему-то не говорят вам об этом открыто. Прекратите ныть и подумайте о хорошем.

СТРЕЛЕЦ – Маг

Таро сулит вам интеллектуальные возможности. Карта обозначает ум, сообразительность, активную жизненную позицию. Гороскоп на среду советует Стрельцам проявить себя во всей красе. У вас появится трудное задание, но вы с легкостью его решите, главное – не бойтесь действовать и не отбрасывайте помощь от людей, который вы всегда считали слабее себя.

КОЗЕРОГ – Десятка Кубков

Эта карта выражает наивысшую гармонию и глубокую, благотворную любовь. Сегодня вы любите мир, а ваше окружение отдает вам в ответ тепло и ласку. Вы готовы пожертвовать чем-то очень важным ради близких и это – залог счастливых отношений.

ВОДОЛЕЙ – Рыцарь Жезлов

Рыцарь Жезлов – карта неоднозначная. С одной стороны, он символизирует жажду жизни, страстность и энтузиазм, но иногда переходящее в нетерпение, повышенную импульсивность. Сегодня ваши поступки могут вылезть вам боком из-за излишней эмоциональности. Лучше придержать негатив при себе.

РЫБЫ – Четверка Мечей

Четверка Мечей – это карта застоя, прерванной деятельности и вынужденного покоя. Обратите внимание на свое здоровье, возможно, вам стоит серьезно задуматься о том, чтобы отдохнуть и не изнурять себя. Никакое рвение к работе не поможет, а только навредит. Обратитесь за помощью к тем, кто вам дорог и всегда поддержит – общение и взаимопонимание поможет достичь внутренней гармонии.