Гороскоп на 5 марта 2023 по картам Таро: все знаки Зодиака

ОВЕН – Десятка кубков

В воскресенье особенно рекомендуется отдохнуть и провести время с семьей или друзьями, чтобы набраться сил.

Об этом пишет Слова и фразы.

ТЕЛЕЦ – Паж денариев

Для Тельца, этот день предвещает успех и удачу, поэтому не стоит бояться рисковать и двигаться к своей цели. Также, возможен важный разговор с близким другом, который может раскрыть давно скрываемую тайну.

БЛИЗНЕЦЫ – Дама мечей

Близнецам следует задуматься о своих мечтах и начать двигаться к их осуществлению, не боясь рисковать и жить для себя. Также, важно быть более толерантным к окружающим и не навязывать свои советы всем вокруг.

РАК – Двойка кубков

Вы живете в своем вымышленном мире, но пришло время вернуться к реальности, несмотря на страхи и тревоги. Не стоит бояться жестокости или негатива в свой адрес, важно что вы должны что-то предпринять. У вас есть все возможности для успеха.

ЛЕВ – Паж жезлов

Львам следует понять, что их уникальность – это их главная сила. Принимайте и любите себя такими, какие вы есть, и тогда у вас все получится.

ДЕВА – Дама денариев

Для Дев – отталкивание всех от себя может привести к ощущению пустоты. Необходимо заполнить ее радостью и добром, обратившись к тем, кто хочет быть рядом с вами. Так вы сможете почувствовать себя счастливыми.

ВЕСЫ – Рыцарь жезлов

Сейчас вы столкнулись с трудностями, которые вызваны подлостью других людей. Вы должны перестать позволять другим контролировать вашу жизнь и принять на себя ответственность за нее. Но помните, что никто не может заставить вас чувствовать себя плохо, если вы этого не позволяете. Не оставляйте в себе злобу и отрицательные мысли.

СКОРПИОН – Четверка кубков

Гороскоп на 5 марта по картам Таро рекомендует Скорпионам полностью погрузиться в работу, чтобы отвлечься от негативных мыслей. Кроме того, следите за своим здоровьем и при любых проблемах обратитесь к специалистам.

СТРЕЛЕЦ – Четверка денариев

Стрельцам гороскоп по картам Таро сообщает, что пришло время сделать шаг, который вы долго откладывали. Не бойтесь рисковать и делайте то, что хотите.

КОЗЕРОГ – Пятерка жезлов

Вам не стоит слушать негативные комментарии и сомнения других людей, потому что вы находитесь на правильном пути. Вокруг вас есть множество людей, которые вас любят и поддерживают, поэтому обращайтесь к ним за помощью, если это необходимо.

ВОДОЛЕЙ – Король кубков

Гороскоп по картам Таро для Водолеев на 5 марта говорит, что сегодняшний день предназначен для того, чтобы вы отдохнули и получили много положительных эмоций. Насладитесь этим днем и сохраните эти эмоции.

РЫБЫ – Туз денариев

Рыбам же гороскоп по картам Таро на 5 марта советует не бояться просить помощи у друзей, которые точно не откажут вам и смогут предоставить необходимую поддержку.