Гороскоп на 5 октября 2022 по картам Таро: все знаки Зодиака

Овен – Тройка жезлов
В вашей жизни намечается начало нового плодотворного этапа. Если вы что-то задумали, ваши планы успешно реализуются. Но помните: ничего не дается даром, блага нужно заслужить.
Об этом пишет Слова и фразы.
Телец – Королева жезлов
Хороший день для любых начинаний, касающихся таких важных сфер жизни, как карьера, бизнес и финансы. Можете довериться влиятельной женщине – именно она окажет поддержку.
Близнецы – Пятерка мечей
Не самый лучший день, вам следует проявить осторожность и вдумчивость, иначе вы можете стать жертвой клеветы. При этом важно удержаться от подобных методов и не обманывать
Рак – Паж жезлов
Готовьтесь к положительным переменам в деловой сфере. Диапазон велик – от смены работы до ремонта дома. Вы движетесь в верном направлении, и будете за это сполна вознаграждены.
Лев – Четверка пентаклей
Этот день вас определенно порадует. Вы останетесь довольны своей работой, бизнесом и финансовыми делами. Судьба преподнесет вам щедрый подарок – не упустите свой шанс.
Дева – Страшный Суд
Эта карта предвещает какое-то важное событие в вашей жизни. Вы можете изначально недооценивать его значимость, но оно изменит вашу дальнейшую судьбу, и начнется новый этап.
Весы – Колесница
Вы полностью контролируете ситуацию и способны нею управлять. Вам по силам любое дело, за которое вы возьметесь. И все благодаря проявленной дисциплине и организованности.
Скорпион – Шестерка кубков
Вас может выбить из колеи событие, связанное с вашим прошлым. Это может быть как известие от старого знакомого, так и ваши давние долги. Не бойтесь оглянуться во вчерашний день.
Стрелец – Рыцарь пентаклей
День готовит неприятное событие, которое заденет материальную сферу. Будьте готовы к проискам конкурентов. Не стоит их недооценивать, лучше действовать на опережение.
Козерог – Сила
Этот день может показаться вам непростым, но вы сможете любое событие повернуть в свою пользу. Вас как будто тестируют на прочность, и вы успешно пройдете эту проверку.
Водолей – Король мечей
Судьба готова дать вам шанс избавиться от волновавшей вас проблемы. Ситуация складывается в вашу пользу, поэтому трудности будут решаться легко и без особых усилий с вашей стороны.
Рыбы – Отшельник
Карты Таро советуют отойти от решения любых вопросов и проблем. Такое поведение будет единственно правильным для вас в этот день. Посмотрите на все как будто со стороны с позиции наблюдателя.