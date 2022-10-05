Гороскоп на 5 октября 2022 по картам Таро: все знаки Зодиака

Гороскоп на среду, 5 октября 2022 года, карты Таро предсказывают, что некоторым следует отойти от решения любых вопросов и проблем.

Овен – Тройка жезлов

В вашей жизни намечается начало нового плодотворного этапа. Если вы что-то задумали, ваши планы успешно реализуются. Но помните: ничего не дается даром, блага нужно заслужить.

Об этом пишет Слова и фразы.

Телец – Королева жезлов

Хороший день для любых начинаний, касающихся таких важных сфер жизни, как карьера, бизнес и финансы. Можете довериться влиятельной женщине – именно она окажет поддержку.

Близнецы – Пятерка мечей

Не самый лучший день, вам следует проявить осторожность и вдумчивость, иначе вы можете стать жертвой клеветы. При этом важно удержаться от подобных методов и не обманывать

Рак – Паж жезлов

Готовьтесь к положительным переменам в деловой сфере. Диапазон велик – от смены работы до ремонта дома. Вы движетесь в верном направлении, и будете за это сполна вознаграждены.

Лев – Четверка пентаклей

Этот день вас определенно порадует. Вы останетесь довольны своей работой, бизнесом и финансовыми делами. Судьба преподнесет вам щедрый подарок – не упустите свой шанс.

Дева – Страшный Суд

Эта карта предвещает какое-то важное событие в вашей жизни. Вы можете изначально недооценивать его значимость, но оно изменит вашу дальнейшую судьбу, и начнется новый этап.

Весы – Колесница

Вы полностью контролируете ситуацию и способны нею управлять. Вам по силам любое дело, за которое вы возьметесь. И все благодаря проявленной дисциплине и организованности.

Скорпион – Шестерка кубков

Вас может выбить из колеи событие, связанное с вашим прошлым. Это может быть как известие от старого знакомого, так и ваши давние долги. Не бойтесь оглянуться во вчерашний день.

Стрелец – Рыцарь пентаклей

День готовит неприятное событие, которое заденет материальную сферу. Будьте готовы к проискам конкурентов. Не стоит их недооценивать, лучше действовать на опережение.

Козерог – Сила

Этот день может показаться вам непростым, но вы сможете любое событие повернуть в свою пользу. Вас как будто тестируют на прочность, и вы успешно пройдете эту проверку.

Водолей – Король мечей

Судьба готова дать вам шанс избавиться от волновавшей вас проблемы. Ситуация складывается в вашу пользу, поэтому трудности будут решаться легко и без особых усилий с вашей стороны.

Рыбы – Отшельник

Карты Таро советуют отойти от решения любых вопросов и проблем. Такое поведение будет единственно правильным для вас в этот день. Посмотрите на все как будто со стороны с позиции наблюдателя.