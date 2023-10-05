Овен – карта дня Таро “Тройка жезлов”

В предстоящем периоде в вашей жизни ожидается начало перспективного этапа. Если у вас есть какие-то планы или задумки, они имеют отличные шансы на успешное осуществление. Важно помнить, что успех требует усилий и труда – ничего не приходит само собой.

Об этом пишет Слова и фразы.

Телец– карта дня Таро “Королева жезлов”

Для Тельца, карта дня Таро “Королева жезлов” предвещает благоприятный день для начинаний, связанных с карьерой, бизнесом и финансами. Вы можете довериться влиятельной женщине, так как именно она окажет вам поддержку.

Близнецы – карта дня Таро “Пятерка мечей”

Для Близнецов, карта дня Таро “Пятерка мечей” указывает на неблагоприятный день, где важно проявить осторожность и размышленность. Соблюдайте осторожность, чтобы не стать объектом клеветы, и избегайте использования подобных методов сами.

Рак – карта дня Таро “Паж жезлов”

Готовьтесь к приятным изменениям в сфере вашего делового опыта. Возможности могут охватывать широкий диапазон, включая изменение места работы или решение относительно домашнего ремонта. Вы движетесь в правильном направлении, и ваши усилия будут награждены.

Лев– карта дня Таро “Четверка пентаклей”

Для Льва, карта дня Таро “Четверка пентаклей” обещает приятный день, где вы будете удовлетворены своей трудовой деятельностью, бизнесом и финансовыми делами. Судьба подарит вам щедрый дар, поэтому не упустите свой шанс.

Дева– карта дня Таро “Страшный Суд”

Для Девы, карта дня Таро “Страшный Суд” предсказывает наступление важного события в вашей жизни. Возможно, вы изначально не осознаете его истинную значимость, но оно повлияет на ваше будущее и запустит новый этап вашей жизни.

Весы– карта дня Таро “Колесница”

У вас имеется полный контроль над текущей ситуацией, и вы обладаете способностью руководить ею. Вы чувствуете уверенность в том, что способны справиться с любым делом, которое берете в руки. Это достигается благодаря вашей высокой дисциплине и организованности.

Скорпион– карта дня Таро “Шестерка кубков”

Для Скорпиона, карта дня Таро “Шестерка кубков” предупреждает о возможном событии, связанном с прошлым. Это может быть как новости от старого знакомого, так и старые финансовые обязательства. Не стоит бояться оглянуться назад и разобраться во вчерашних событиях.

Стрелец – карта дня Таро “Рыцарь пентаклей”

Для Стрельца, карта дня Таро “Рыцарь пентаклей” подразумевает наличие неприятного события, которое затронет вашу материальную сферу. Будьте готовы к возможным уловкам со стороны конкурентов. Вместо недооценки их способностей, лучше действуйте проактивно и заранее обеспечьте себя.

Козерог– карта дня Таро “Сила”

Этот день, возможно, представляется вам вызовным, но у вас есть способность изменить ход любого события в свою пользу. Похоже, вас испытывают на прочность, и вы успешно справитесь с этим испытанием.

Водолей– карта дня Таро “Король мечей”

Для Водолея, карта дня Таро “Король мечей” подразумевает, что судьба приготовила вам возможность избавиться от той проблемы, которая беспокоила вас. Обстоятельства складываются в вашу пользу, и решение сложностей будет проходить легко и без значительных усилий с вашей стороны.

Рыбы– карта дня Таро “Отшельник”

Для Рыб, карта дня Таро “Отшельник” советует временно отойти от решения любых вопросов и проблем. Такой подход будет наиболее подходящим для вас в этот день. Рассматривайте все события с точки зрения наблюдателя, как будто вы стоите в стороне.