Гороскоп на 5 сентября 2022 по картам Таро: все знаки Зодиака

Львам и Девам следует вести себя осторожно, а вот Рыбы могут отдохнуть.

Овен – Император

Помните о том, что вы должны быть, подобно Императору, мудры и рассудительны. Вы стоите на пороге нового начала или открытия. Помните о своих корнях и предках. Также, вам следует почувствовать собственную свободу и подумать о будущем.

Телец – Рыцарь жезлов

Рыцарь жезлов – воин. Как воин, вы обязаны 5 сентября бороться за собственные достижения. Идите только вперед и не обращайте внимания на тех, кто будет пытаться негативно повлиять на вас.

Близнецы – Туз денариев

Вам следует быть в центре внимания 5 сентября. Думайте только о себе и идите к своей цели. Ваши недоброжелатели всегда рядом с вами, помните об этом и не дайте им себе навредить. Если вы не будете защищаться – проиграете бой. Если проиграете бой – не сможете добиться успеха.

Рак – Семерка кубков

Раки, 5 августа выберите себе мечту и всеми силами беритесь за ее осуществление. Не бегите от действительности и не поддавайтесь на приманки ведущие к гибели. Сохраняйте абсолютную ясность и трезвость ума, чтобы не погнаться за призраком, не поддаться обману или самообману.

Лев – Девятка денариев

Верьте в свою удачу. Прибыль надо не только получить, но и сохранить. Готовьтесь к приятному сюрпризу. Возможно, вы получите послание, или к вам придут, или на работе вас будет ждать сообщение. Если вы ни на что подобное не рассчитываете, попробуйте помочь счастливому случаю и отправляйтесь сами на поиски счастья.

Дева – Десятка мечей

Не поддавайтесь жажде разрушения и не увлекайтесь пустыми проектами. Этот день принесет конец вашим страхам. Вы сможете получить выздоровление и возрождение. Станьте свободными и отпустите свои мысли.

Весы – Тройка жезлов

Ожидание первых признаков успеха после начальных действий сможет принести вам несколько неспокойных часов. Но не переживайте, совсем скоро все наладится. Проверьте и убедитесь, что основа у вас хорошая и позиции прочны, так что вы можете смело смотреть в будущее.

Скорпион – Пятерка кубков

Готовьтесь к огорчениям. Если вы уже заранее радовались чему-то или считали дело решенным, то этот день вас разочарует. Не купайтесь в своем горе и не ждите от будущего слишком многого. Но не отчаивайтесь, в конце каждого темного пути – свет и необходимо только идти к нему и своему успеху.

Стрелец – Тройка денариев

Покончите с прежними занятиями и переходите на новый, более высокий уровень. Вам представится шанс покончить с прежней рутиной или освободиться от нее, чтобы перейти на более высокий уровень.

Козерог – Туз мечей

Вам придет в голову блестящая идея, которая поможет решить надоевшую проблему или разгадать давно мучившую вас загадку. Будьте внимательны и готовы “к приему сигнала”. Но не забывайте об осторожности и не говорите лишнего.

Водолей – Король денариев

Радуйтесь достигнутому и разумно используйте свои ресурсы. Не будьте упрямы и не поддавайтесь бессмысленной паники. Если у вас возникнет желание взяться за какое-то новое дело, это очень хорошо. Однако главная задача для вас на ближайшее будущее — сохранить нажитое.

Рыбы – Четверка жезлов

Будьте открыты по отношению к людям и идеям. Не бойтесь, что вас за это “накажут”. Смело сделайте первый шаг в отношениях с другим или другими. Вы убедитесь, что вам рады.