Гороскоп на 6 октября 2023 по картам Таро: все знаки Зодиака

По данным Таро, прогноз на пятницу, 6 октября 2023 года, указывает на предстоящие изменения в жизни Овнов в лучшую сторону, а Девы будут испытывать...

Овен – карта дня Таро “Пятерка кубков”

Если в последнее время вы часто испытывали разочарования, то наступило время положительных изменений. Восстановление вашего внутреннего комфорта поможет вам приобрести больше уверенности в себе.

Об этом пишет Слова и фразы.

Телец– карта дня Таро “Восьмерка жезлов”

Для Тельца, согласно карте дня Таро “Восьмерка жезлов”, предстоящий день обещает легкость и отсутствие серьезных преград. Вы можете просто не замечать никаких помех, их даже не будет на вашем пути.

Близнецы – карта дня Таро “Сила”

Близнецы, согласно карте дня Таро “Сила”, могут столкнуться с некоторыми сложностями, но вы сможете преобразить любое событие в свою пользу. Похоже, вас испытывают на прочность, но вы успешно справитесь с этой проверкой.

Рак – карта дня Таро “Королева мечей”

В этот день у вас будет возможность разрешить любые конфликты и споры, при этом вы останетесь в более выгодной позиции. Вам поможет в этом сильная и влиятельная женщина, которая обладает авторитетом в ваших глазах.

Лев– карта дня Таро “Королева жезлов”

Для Льва, в соответствии с картой дня Таро “Королева жезлов”, сегодня благоприятный день для начинаний, связанных с карьерой, бизнесом и финансами. Вы можете полагаться на поддержку влиятельной женщины, которая окажет вам поддержку.

Дева– карта дня Таро “Девятка кубков”

Для Девы, согласно карте дня Таро “Девятка кубков”, предстоит отличный день, полный событий, которые приносят радость. Этот спектр позитивных эмоций включает в себя хорошие новости и приятные подарки, и вы почувствуете себя счастливым человеком.

Весы– карта дня Таро “Дурак”

Сосредоточиться на задачах будет довольно сложно, и вероятно, что вы не сможете выполнять их с должным качеством. Если у вас есть возможность, то лучше воздержитесь от этой работы.

Скорпион– карта дня Таро “Королева пентаклей”

Для Скорпиона, согласно карте дня Таро “Королева пентаклей”, судьба готовит вам щедрые награды. В этот день ваше финансовое положение может существенно улучшиться, и в этом вас поддержит влиятельная женщина.

Стрелец – карта дня Таро “Шестерка кубков”

Для Стрельца, в соответствии с картой дня Таро “Шестерка кубков”, предстоит приятный день, полный положительных эмоций. Основные события будут связаны с вашими близкими, их заботой, дружеским общением и теплыми чувствами.

Козерог– карта дня Таро “Тройка пентаклей”

Ваши усилия будут признаны и оценены как заслуживающие внимания и похвалы. Вы можете ожидать одобрения от окружающих, а также вознаграждения со стороны руководства.

Водолей– карта дня Таро “Туз кубков”

Для Водолея, согласно карте дня Таро “Туз кубков”, это прекрасный день, который принесет радостные и позитивные события в вашей жизни. Подарок, который вы получите, будет вашей заслуженной наградой. Важно также помнить о том, чтобы делиться своей радостью с близкими.

Рыбы– карта дня Таро “Влюбленные”

Для Рыб, в соответствии с картой дня Таро “Влюбленные”, это идеальный день для проявления любви. Ваши усилия, направленные на вашего партнера, не останутся незамеченными и принесут положительные результаты. Не стесняйтесь выражать свои чувства.